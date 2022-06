Desde 2019, Huawei no puede instalar los servicios de Google (GMS) en sus móviles. Por tanto, si has comprado un dispositivo Huawei posterior a esa fecha, de seguro ya te diste cuenta de que no trae Google Play Store, YouTube, Gmail, Google Maps, entre otras apps de Google que hoy en día resultan imprescindibles en cualquier Android. Y es que todas las apps de Google, e incluso muchas apps de terceros, requieren los servicios de Google para funcionar.

Así que, si estás buscando un instalador de los GMS para tu Huawei, no te preocupes porque a continuación te enseñaremos un nuevo método para instalar los servicios de Google en un Huawei que no los incluye de fábrica. Ten en cuenta que algunos métodos que te hemos enseñado antes para instalar Google Play en Huawei y HarmonyOS ya no funcionan, por lo que es importante que conozcas este actualizado.

Pasos para instalar los GMS en móviles Huawei con GSpace

Para este método usaremos la herramienta GSpace, la cual hará posible la instalación de los Google Mobile Services (GMS) en tu Huawei con EMUI. ¿Cómo? De la siguiente manera:

Abre la AppGallery en tu Android y busca la app «GSpace«. Si no la encuentras o la han borrado, aquí te dejamos el enlace al APK de GSpace.

en tu Android y busca la app «GSpace«. Si no la encuentras o la han borrado, aquí te dejamos el enlace al APK de GSpace. Instala la app GSpace en tu móvil.

en tu móvil. Luego, descarga el pack GSpace 1.0.5 with Google Play ICON HACK.

Extrae el contenido del archivo GSPACE ICON FONETECH descargado.

descargado. Ahora es el momento de abrir la aplicación GSpace que has descargado en AppGallery. Concédele los permisos solicitados.

que has descargado en AppGallery. Concédele los permisos solicitados. Vuelve a los archivos que extrajiste e instala el APK de Shortcut Maker .

. Después de instalarlo, pulsa el archivo de acceso directo de GSpace y ábrelo con Shortcut Maker.

y ábrelo con Shortcut Maker. Seguidamente, podrás ver el icono de Google Play en tu pantalla de inicio , y desde ahí, podrás iniciar sesión con tu cuenta de Google.

, y desde ahí, podrás iniciar sesión con tu cuenta de Google. Finalmente, será posible instalar y usar la aplicación de Google que quieras.

Ten en cuenta que este método solo ha sido probado en móviles Huawei con EMUI 11, así que no te garantizamos que funcione en dispositivos con HarmonyOS u otra versión de EMUI. Si necesitas otro método porque este no te funcionó, entonces mira el método universal para instalar las apps de Google en móviles Huawei y Honor.