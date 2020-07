Tener un PC para emergencias es importante si trabajas con uno, pero si tienes el Chuwi Larkbox los problemas de espacio desaparecen. Una de las marcas más revolucionarias del mercado, Chuwi, acaba de lanzar al mercado una joya de PC; un dispositivo que coge “literalmente” en la palma de tu mano. Y nosotros ya hemos podido probarlo.

El Chuwi Larkbox se alza como el rey indiscutible si necesitas un PC pequeño, mucho más que cualquier otro PC del mercado. Además de ser útil para trabajar, también es interesante si necesitas un centro multimedia en tu salón que no ocupe ningún espacio. Y no te dejes engañar por su tamaño, en su interior encontrarás unas características suficientes para usos no demasiado exigentes, como navegar por Internet, trabajar con ofimática, etc. Olvídate de jugar a juegos pesados o programas de edición avanzados en él.

El PC de bolsillo se ha hecho realidad, así es el Chuwi Larkbox

Por si no te suena Chuwi, debes saber que llevan mucho tiempo fabricando dispositivos de gran calidad y de hecho ha sido señalada por la OCU como el tercer fabricante de tablets que más complace a sus usuarios. En el interior del Larkbox encontrarás un hardware decente.

Características Chuwi Larkbox Dimensiones y peso 61 x 61 x 43 mm. 127 gramos. Procesador Intel Celeron J4115 de 4 núcleos hasta 2,5 GHz Gráfica Intel HD Graphics 600 RAM 6 GB LPDDR4 en doble canal Almacenamiento 128 GB en formato eMMC 5.1. Admite un SSD de 2 TB en su ranura M.2 y tiene ranura para microSD. Conexiones HDMI + USB C + jack de audio + USB 3.0 (x2) + WiFi AC de doble banda + Bluetooth 5.1 Sistema operativo Windows 10 Home Edition

Como puedes ver, tiene un hardware que vemos en muchos portátiles más dinero y además tiene potencia suficiente para todo tipo de tareas de ofimática, reproducir vídeos en 4K y juegos casuales. Podría correr algún juego como League of Legends en HD o Los Sims 4, pero no juegos como Apex Legends. En la imagen puedes ver sus especificaciones más detalladas con la ayuda de CPU-Z.

Lo que más destaca del Larkbox es su diseño, extremadamente pequeño

Cada uno usa los PCs compactos de diferentes formas, pero nadie podrá negar que llama la atención lo pequeño y ligero que es. Además, a penas se escucha aunque sí se puede llegar a notar el ventilador si estás muy cerca de él (19 dB). Será perfecto para usar conectado a un monitor o bien como centro de TV multimedia. Su carcasa de plástico se ve robusta y además tiene una construcción interna modular que facilita la reparación (en caso de ser necesaria) y que no se caliente demasiado. De hecho, no quema si lo usas durante mucho tiempo porque refrigera bastante bien.

Diseño del Chuwi Larkbox 1 de 4

Gracias a sus dos conexiones entrantes USB-A en formato 3.0, y a la entrada de microSD, no será ni necesario tener un HUB USB para usarlo. Puedes comprar un teclado + pad inalámbrico de este tipo para usarlo cómodamente con cualquier monitor o televisor. En cuanto al conector USB C, este es solo para entrada de energía, no te servirá para conectar un HUB USB. Gracias a su número de conexiones esto no será un problema.

Es más grande su fuente de alimentación de 24W que el propio Larkbox. Eso sí, solo podrás usarlo con la que trae de serie y no con cargadores de móviles, pues en realidad no lleva batería sino que está funcionando como cualquier PC de sobremesa.

Un PC para ofimática, navegar por Internet y multimedia

No podemos negar que para navegar por Internet, usar programas de ofimática, tomar apuntes y todo tipo de tareas que no sean exigentes como jugar a juegos pesados o programas tipo Photoshop, el rendimiento ha sido muy bueno. Es perfecto si tienes un monitor viejo por casa y quieres montar un nuevo puesto de trabajo. También es una buena idea si tienes niños en casa y necesitan clases virtuales a distancia, pues tendrás un segundo PC muy económico que no ocupa nada de espacio.

El PC viene con Windows 10 en español, pensado para conectar y usar. Además, funciona a las mil maravillas con Kodi o vídeos en 4K, no hay limitaciones en ese sentido. Gracias a sus 6 GB de RAM no tendrás problemas al tener varias pestañas del navegador abiertas a la vez y sus 64 GB son suficientes para usar los programas más habituales como Word, Chrome, Gimp, etc. En la siguiente imagen puedes ver su temperatura de trabajo en funcionamiento.

Y si quieres datos sobre su rendimiento, aquí te dejamos su puntuación en los benchmarks más famosos:

Passmark : 1151

: 1151 Passmark CPU : 2640

: 2640 CPU-Z : 193 (Un núcleo); 708.5 (Multi-núcleo)

: 193 (Un núcleo); 708.5 (Multi-núcleo) Cinebench CPU : 585

: 585 CrystalDiskMark : 333 MBps (Lectura); 109 MBps (Escritura)

: 333 MBps (Lectura); 109 MBps (Escritura) Experiencia de Windows: 4.5

¿Dónde conseguir el Chuwi Larkbox?

Su precio, no te lo vas a creer, cuesta solo 134€. Sin duda, una gran opción si quieres un PC extra por muy poco dinero y que no ocupe nada de espacio. Un PC más que suficiente pese a su diminuto tamaño. Seguramente lo lleves a todas partes por si le pasa algo a tu portátil, no ocupa nada y es muy útil. Hay otras alternativas en el mercado de este tipo como la famosa Raspberry Pi 4 y similares, pero este es más potente y además viene con Windows 10 100% operativo en español (aunque también le podrás instalar Linux si lo prefieres).

Si quieres más información puedes visitar la web oficial de Chuwi.