Baseus, el cada vez más popular fabricante de accesorios, gadgets y dispositivos, ha renovado su línea de estaciones de acoplamiento con una nueva serie llamada Spacemate. Y nosotros ya tenemos el Baseus Spacemate 11 en 1 en nuestra mesa de análisis para evaluarlo a fondo. Este nuevo hub está diseñado para quienes quieran usar su ordenador o portátil con múltiples monitores, reuniendo todos los cables en un solo lugar de forma ordenada.

Es muy diferente, tanto en forma como en propósito, a los Baseus Dockstation 12 en 1 y 6 en 1 que probamos en el pasado. Así que, si ya tienes una estación de acoplamiento como esas, igualmente te puede interesar. Es el mejor hub para setups con más de dos pantallas, aunque tiene ciertas carencias que no puedes pasar por alto. Pero no nos adelantemos y vayamos paso por paso. ¡Comencemos!

Baseus Spacemate 11 en 1: una estación de acoplamiento que reúne todos los cables de tu PC con múltiples monitores

El Baseus Spacemate 11 en 1 es una estación de acoplamiento o hub que se conecta al puerto USB-C de tu portátil u ordenador de sobremesa. Tiene un total de 11 puertos, siendo los más interesantes los tres HDMI que permiten conectar hasta tres monitores a cualquier ordenador, ya sea Mac o Windows. Aquí te dejamos su ficha técnica con todos los detalles:

Características Baseus Spacemate 11 en 1 (MAC) Material de fabricación Cuerpo de aleación de aluminio y almohadilla de silicona suave. Dimensiones y peso 120,75 x 65,51 x 65,51 mm. 485 gramos. Entrada Cable USB-C. Puertos 3 x HDMI: 4K@60Hz (Max.)

2 x USB-A 3.2: 10 Gbps (Max.)

1 x USB-C 3.2: 10 Gbps (Max.)

2 x USB-A 2.0: 480 Mbps (Max.)

1 x USB-C (PD): 100 W (Max.)

1 x Ethernet RJ45: 1000 Mbps (Max.)

1 x Jack de 3.5 mm:soporta hasta 24bit / 96 kHz. Extras Pantalla LED de información, compatible con 3 monitores en simultáneo y botón para bloquear el PC. Sistemas operativos compatibles Mac OS, Windows, Linux y Vista. Lee también: Análisis de la Engwe P275 ST: la bici eléctrica con mayor autonomía y mejor pedaleo asistido que he probado

Diseño funcional con acabado metálico y extras útiles

El Baseus Spacemate 11 en 1 es una pequeña torre que mide 120 centímetros de alto con un grosor de 65,51 cm. Pesa 485 gramos, siendo así más pesado que el promedio de las estaciones de acoplamiento que encuentras en el mercado. Y es que no está pensado para llevarlo contigo de un lugar a otro, sino para dejarlo fijo en una mesa u escritorio junto a los monitores. Aun así, nada impide que puedas llevarlo en tus viajes.

Al igual que otros productos de Baseus similares, este hub tiene un acabado metálico muy elegante y una calidad de construcción excelente. Se ve y se siente como un dispositivo caro. En la parte de abajo, cuenta con un adhesivo para poner su base en una mesa sin que se mueva. Dicha base se puede separar y volver a unir al resto del cuerpo de forma magnética para cambiar la orientación del hub cuándo y cómo quieras.

El detalle más interesante en diseño del Baseus Spacemate 11 en 1 es la pantalla LED que posee en la parte frontal, la cual te muestra información en tiempo real de cada uno de los puertos. Te indica de forma visual qué puertos se están usando y cuáles están desconectados. Esto es algo que deberían copiar otras compañías, pues me ha parecido muy útil, sobre todo cuando tengo un montón de cables conectados y ya no recuerdo qué conecté.

Por cierto, este hub no tiene fuente de alimentación. Solo debes conectarlo al puerto de tu PC usando su cable USB-C y de ahí tomará la energía necesaria para funcionar. Esto permite organizar los cables mejor en tu setup y no tener que lidiar con adaptadores o enchufes al momento de llevarlo a otro sitio.

Otro de los elementos diferenciadores de este hub es su botón de bloqueo que se encuentra en la parte superior. Cuando lo pulsas, se bloquea tu ordenador para que nadie más pueda usarlo. Esta función es compatible tanto con Windows como con Mac (en Windows se requiere un toque para bloquear, mientras que en Mac hay que tocar dos veces el botón) y es un plus en privacidad que agradezco.

La única pega que puedo ponerle a nivel de diseño es que su cable USB-C no es extraíble. Si se daña por lo que sea, no podrás cambiarlo fácilmente.

Muchos puertos de todo tipo, pero… ¿son suficientes?

Como comentamos antes, esta estación de acoplamiento tiene un total de 11 puertos. Nueve de ellos están ubicados en la parte frontal y son un USB-C de solo carga, tres HDMI, un jack de 3.5 mm, tres puertos USB-A (dos 2.0 y dos 3.2) y una entrada Ethernet con velocidad gigabit. En la cara frontal, posee otro puerto USB-A 3.2 y un puerto USB-C de 10 Gbps.

Con estos puertos, tienes todo lo necesario para conectar hasta tres monitores a tu Mac o PC Windows sin problemas. Sin embargo, echo en falta algunas entradas que sí tienen otros hubs, como la ranura de tarjetas SD o la conexión DisplayPort para monitores modernos.

¿Qué se puede hacer con el Baseus Spacemate 11 en 1?

Aunque a lo largo de esta review ya te hemos comentado la función principal de esta estación de acoplamiento, no está de más revisar qué hace cada uno de sus puertos:

HDMI : sirve para conectar tu portátil a un monitor, proyector o TV. Soporta una resolución de hasta 4K y tasa de refresco de 60 Hz (incluso al conectar tres monitores a la vez).

: sirve para conectar tu portátil a un monitor, proyector o TV. Soporta una resolución de hasta 4K y tasa de refresco de 60 Hz (incluso al conectar tres monitores a la vez). USB-A : conectividad universal para dispositivos USB como teclados, ratones, controles, micrófonos, y más, con transferencias rápidas de hasta 10 Gbps (solo los 3.2 de color amarillo).

: conectividad universal para dispositivos USB como teclados, ratones, controles, micrófonos, y más, con transferencias rápidas de hasta 10 Gbps (solo los 3.2 de color amarillo). USB-C de datos : usa este puerto para conectar dispositivos USB-C, beneficiándote de velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps.

: usa este puerto para conectar dispositivos USB-C, beneficiándote de velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps. USB-C de carga : permite cargar tu portátil o MacBook con una potencia de hasta 85 W (con un cargador de 100 W). En 2 horas, puede llenar la batería de un MacBook Pro al 100%. Ten en cuenta que este es solamente un puerto de entrada de alimentación (no se incluye el cargador de 100 W).

: permite cargar tu portátil o MacBook con una potencia de hasta 85 W (con un cargador de 100 W). En 2 horas, puede llenar la batería de un MacBook Pro al 100%. Ten en cuenta que este es solamente un puerto de entrada de alimentación (no se incluye el cargador de 100 W). Ethernet RJ45 : sirve para conectarte a redes cableadas de hasta 1 Gbps para conseguir descargas más rápidas, estabilidad y baja latencia, ideal para juegos online.

: sirve para conectarte a redes cableadas de hasta 1 Gbps para conseguir descargas más rápidas, estabilidad y baja latencia, ideal para juegos online. Jack de 3.5 mm: permite conectar dispositivos de audio como auriculares o altavoces con conector de 3.5 mm.

Importante: nosotros probamos la versión «MAC» de este hub que soporta tres pantallas a 4K y 60 Hz tanto en Mac OS como en Windows. Sin embargo, existe una versión «WIN» que es más económica, pero que solo soporta una pantalla en Mac OS y hasta tres pantallas en Windows limitadas a 4K/30 Hz o 1080p/60 Hz.

¿Merece la pena el Baseus Spacemate 11 en 1 (MAC) para tu PC?

El Baseus Spacemate 11 en 1 es el hub perfecto para setups con múltiples monitores. Ofrece tres puertos HDMI que pueden transmitir hasta tres pantallas en 4K a 60 Hz simultáneamente. Además, cuenta con un botón de bloqueo para mayor seguridad y una pantalla LED que muestra información en tiempo real sobre el estado de los puertos.

Su calidad de construcción es impecable y es 100% compatible con Mac OS y Windows. Así que, si no te importa que no tenga ranura para tarjetas SD y quieres tener un setup organizado con tres monitores, es el hub perfecto para ti. Eso sí, ten en cuenta que su precio oficial es de 219,99 €. Vale la pena, pero yo que tú me esperaría a una oferta.