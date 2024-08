Desde que hice la review del nubia Z60 Ultra, lo llevo usando como móvil principal y es de los que más me han gustado en los últimos años. Calidad-precio no hay nada mejor en el mercado. Siete meses después de su lanzamiento, la marca nos trae una actualización de este móvil cuya principal novedad es el procesador, el cual es una versión mejorada del que ya tenía.

Dicho procesador se llama Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, lo que explica el nombre de este nuevo smartphone. Aparte de eso, incorpora nuevas capacidades de IA y cambia su sensor de cámara principal de 50 MP (el Sony IMX800) por otro de 50 MP (el Sony IMX906). ¿Son suficientes mejoras para justificar una nueva versión? Lo analizamos.

nubia Z60 Ultra Leading Version: procesador Snapdragon overclockeado para funciones mejoradas de fotografía e IA

Hemos estado probando el nuevo nubia Z60 Ultra Leading Version durante unas semanas y, definitivamente, es una versión mejorada pero bastante similar del móvil que ya conocíamos. Las mejoras vienen principalmente por la parte de AI, un apartado donde el Z60 Ultra original no estaba a la altura de los flagship más top del mercado.

Ficha técnica del nubia Z60 Ultra Leading Version

Características nubia Z60 Ultra Leading Version

Dimensiones y peso 163,98 x 76,35 x 8,78 mm. 246 gramos. Pantalla 6,8″ Full HD+ (2480 x 1116 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, muestreo táctil de 1200 Hz, DCI-P3, atenuación PWM de 2160 Hz y brillo de hasta 1500 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version con gráfica Adreno 750 (1 GHz). RAM 8 GB / 12 GB / 16 GB en formato LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB en formato UFS 4.0. Cámara trasera Triple:

Principal de 50 MP (Sony IMX906) con f/1.59, PDAF, Laser AF y OIS.

Ultra gran angular de 50 MP (OV50E) con f/1.8, visión de 100º, PDAF y OIS.

Teleobjetivo de 64 MP (OV64B) con f/3.3, zoom óptico de 3,3x, PDAF y OIS.

Flash Dual LED y grabación en 8K @ 30 FPS o 4K @ 120 FPS. Cámara frontal 12 MP oculta debajo de la pantalla. Conectividad y extras USB-C, WiFi 7, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC, altavoces estéreo con sonido Hi-Res de 24-Bit, lector de huellas óptico, Alert slider y protección IP68.

Batería 6000 mAh con carga rápida de 80 W. Sistema operativo Android 14 bajo MyOS 14.

Diseño elegante y pantalla de casi 7″ que se ve muy bien incluso bajo el sol

La calidad de construcción y el diseño del nubia Z60 Ultra Leading Version es exactamente el mismo que el del Z60 Ultra original. Imita el elegante diseño de la serie Galaxy S Ultra de Samsung, con una pantalla rectangular, bordes planos, biseles mínimos, cámara frontal oculta bajo el panel y una sensación premium. Aparte, tiene un cuerpo robusto con resistencia IP68 al polvo y agua. Sin embargo, no es muy ergonómico y puede resultar incómodo sostenerlo con una mano.

Por suerte, incluye una funda rígida transparente que resuelve algunos problemas ergonómicos al mismo tiempo que aporta más resistencia al teléfono. Eso sí, también hace que sea algo más pesado, lo cual puede no venirte bien considerando que el móvil por sí solo ya pesa 249 gramos.

Todos los detalles del nubia Z60 Ultra Leading Version 1 de 15

Aunque probamos la variante de color negro, no puedo pasar por alto el hermoso diseño de la tapa trasera que tiene su variante de color plateado que le da un toque marmoleado muy chulo. Este acabado no está disponible en el Z60 Ultra original, así que es algo a tener en cuenta si valoras el aspecto estético.

En cuanto a la pantalla, mantiene el panel AMOLED de 6,8″ con tasa de refresco de 120 Hz y brillo de hasta 1500 nits. Se ve estupendamente bien; fluido y nítido, con todo tipo de contenido. Además, es completamente legible bajo la luz del sol. Por cierto, tiene un lector de huellas óptico bajo la pantalla que responde bien una vez que te acostumbras a usarlo.

El Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version y la IA son la verdadera justificación de este nuevo modelo

Detalles de software y hardware del nubia Z60 Ultra Leading Version 1 de 8

Seamos sinceros, 7 meses no es tiempo suficiente para implementar mejoras en un móvil, por lo que es comprensible que el nubia Z60 Ultra Leading Version sea muy parecido al Z60 Ultra. Ahora bien, nubia dejó una tarea pendiente con el Z60 Ultra y fue el apartado de la IA, que no le prestaron mucha atención en su momento. Con el Z60 Ultra Leading Version sí que han hecho los deberes y en gran parte es gracias a su nuevo procesador, el Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version.

Se trata de una versión overclockeada del SoC más potente del mundo: es básicamente lo mejor de lo mejor a lo que puede aspirar un móvil hoy en día en términos de rendimiento. Tiene un núcleo Cortex-X4 a 3,4 GHz, mientras que la gráfica Adreno 750 es de 1 GHz, en lugar de 900 MHz. Esto en teoría permite brindar un mejor desempeño en juegos.

Viniendo de usar el Z60 Ultra, no noté mucha mejoría al jugar o utilizar apps. Sigue siendo un móvil súper fluido que no se queda corto con nada. Pero ahora tiene funciones integradas de IA que aportan un plus a la experiencia.

Es capaz de ejecutar localmente modelos de IA, lo cual se nota sobre todo en la fotografía (ahondaremos sobre esto más adelante). También añade las funciones AI Magic Eraser para eliminar objetos indeseados de las fotos, AI Sky para cambiar el cielo por el aspecto que elijas y AI Blur para difuminar el fondo de las fotos con un solo toque. Además, la marca asegura que, gracias a las optimizaciones hechas con IA, se ha mejorado la capacidad de la batería un 20%.

Es una locura lo que han mejorado sus cámaras con el postprocesamiento de IA

El nubia Z60 Ultra Leading Version solo ha cambiado una cosa del hardware de cámara del Z60 Ultra y es el sensor principal. En lugar de tener el Sony IMX800 de 50 MP, usa un Sony IMX906 también de 50 MP, pero con mejor rendimiento pese a ser más pequeño. El resto de los sensores son los mismos, lo cual no impide la mejoría notable en el apartado fotográfico.

Destaco especialmente la cámara frontal de 12 MP que ofrece una calidad muy superior a la del Z60 Ultra original. A pesar de tener las mismas cámaras, produce resultados de mejor calidad gracias a sus capacidades de posprocesamiento basadas en IA, y esto también se nota mucho al hacer zoom para tomar una foto. En concreto, todo esto es posible gracias a los algoritmos del nuevo motor NeoVision AI Photography System 2.0. Te dejamos unas fotos tomadas con el Z60 Ultra Leading Version para que lo compruebes tú mismo:

Fotos tomadas con el Nubia Z60 Ultra Leading Version 1 de 16

Buena duración de batería, carga rápida de 80 W y… ¿la carga inalámbrica?

Tiene una batería bastante grande de 6000 mAh y soporta una carga rápida de 80 W (trae el cargador de 80 W en la caja). Su autonomía es de un día y medio aproximadamente y tarda en cargarse al 100% unos 40 minutos. Yo estoy más que satisfecho con esta duración.

Lo que me parece una oportunidad perdida es el hecho de no haber añadido la carga inalámbrica en esta Leading Version, una característica muy útil que para mí deberían tener todos los móviles de gama alta. Esperemos que en una futura generación nubia pueda implementarla.

Veredicto final del nubia Z60 Ultra Leading Version: una necesaria renovación para ponerse a la altura de los grandes

Actualmente, el nubia Z60 Ultra Leading Version es el móvil más barato con el procesador más potente del mundo (Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version). Y no parece que en el futuro cercano otro móvil pueda igualar su relación calidad-precio. Estamos ante un móvil que parte de los 729 € y que te ofrece lo mejor de lo mejor en cada uno de los apartados.

Tiene una inmensa pantalla AMOLED de 6,8″ que se ve bien incluso bajo el sol, una batería grande de 6000 mAh que no tarda ni una hora en cargarse al 100%, una cámara de alta calidad potenciada por IA, un diseño sofisticado y elegante con cámara oculta, y un rendimiento de gama alta para jugar a los juegos más exigentes y hacer todo tipo de tareas.

Lo recomendaría a cualquiera que quiera dar el salto a un móvil prémium sin gastar mucho dinero. ¡No tiene prácticamente nada que envidiarle a los mejores móviles de Samsung, Google o Xiaomi! Si te interesa, puedes usar el cupón ULTRA30 para comprarlo con 30 € de descuento: