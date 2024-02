El Nubia Z60 Ultra es uno de los últimos smartphones de gama alta que ha llegado al mercado. Con una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, una cámara trasera triple de 50 MP + 50 MP + 64 MP y una gran batería de 6000 mAh, este móvil promete ofrecer un rendimiento excepcional en todos los sentidos. Pero lo que más me atrae de este terminal es su precio de menos de 800 € que lo convierte en uno de los móviles con Snapdragon 8 Gen 3 más baratos del momento.

De hecho, actualmente el Nubia Z60 Ultra es el tercer móvil más potente del mundo, según AnTuTu. Todo parece muy bonito con este smartphone, así que nos hemos hecho con él para analizar sus principales características, ventajas y desventajas. ¿Será el Nubia Z60 Ultra un verdadero Galaxy S24 Ultra «killer»? Acompáñanos a descubrirlo.

Nubia Z60 Ultra: una alternativa económica al Galaxy S24 Ultra que poco tiene que envidiarle

No hay que ser muy conocedor del mercado para darse cuenta de que el Nubia Z60 Ultra se presenta como una alternativa económica del Galaxy S24 Ultra. Tiene el mismo tamaño de pantalla, el mismo diseño tipo bloque con bordes planos y la misma potencia a cargo del procesador Snapdragon 8 Gen 3.

Eso sí, ¡el Nubia Z60 Ultra cuesta la mitad que el Galaxy S24 Ultra! ¿Por qué? ¿Cómo ha logrado Nubia un precio tan bajo? Te dejamos su ficha técnica para luego contarte todos sus detalles que deberías conocer.

Ficha técnica del Nubia Z60 Ultra

Características Nubia Z60 Ultra

Dimensiones y peso 163,98 x 76,35 x 8,78 mm. 246 gramos. Pantalla 6,8″ Full HD+ (2480 x 1116 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, frecuencia de muestreo táctil de 1200 Hz, cobertura del 100 % de la gama DCI-P3, atenuación PWM de 2160 Hz y brillo de hasta 1500 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con gráfica Adreno 750 RAM 8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB en formato LPDDR5x. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB en formato UFS 4.0. Cámara trasera Principal de 50 MP (Sony IMX800) con f/1.59, 35 mm, lente 1G + 6P y OIS.

Ultra gran angular de 50 MP (OV50E) con f/1.8, 18 mm, visión de 120º y OIS.

Teleobjetivo de 64 MP (OV64B) con f/3.3, 85 mm y OIS.

Flash Dual LED. Cámara frontal 12 MP oculta debajo de la pantalla. Conectividad y extras USB-C, WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G NSA / SA, Bluetooth 5.4, GPS (L1/L5) + GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NFC, altavoces estéreo con sonido DTS HD, lector de huellas óptico, Alert slider y protección IP68 contra el agua y polvo.

Batería 6000 mAh con carga rápida de 80 W. Sistema operativo Android 14 bajo MyOS 14.

Diseño sofisticado, aunque algo incómodo

Lo que más atrae del Nubia Z60 Ultra es su diseño parecido al de la serie Galaxy S Ultra de Samsung. Tiene una pantalla completamente rectangular (sin curvaturas en las esquinas) con bordes planos. Es como un bloque, pero se ve y se siente muy prémium en las manos. Sus biseles mínimos, su cámara frontal oculta, su tapa trasera de color negro mate y los detalles en color rojo, redondean un diseño sofisticado muy elegante.

Ahora bien, debemos admitir que no es un móvil ergonómico. Su enorme pantalla de 6,8 pulgadas combinada con sus bordes resbaladizos hace que se sienta incómodo y propenso a caerse cuando lo usas con una sola mano.

Eso sí, el tacto de la parte trasera nos ha parecido muy agradable y no deja ninguna marca de las huellas dactilares. También nos ha gustado el estilo del módulo de cámara trasera, pero es necesario advertir que ocupa un tercio de la tapa y puede que te moleste al sujetar el móvil.

Todos los detalles del Nubia Z60 Ultra 1 de 18

Varios de los problemas ergonómicos del móvil se solucionan usando la funda rígida transparente que viene incluida. Esta funda refuerza principalmente las esquinas del móvil y no añade mucho grosor en la parte trasera, lo que brinda una mejor sensación de agarre sin alterar el diseño original. No obstante, ten en cuenta que la funda pesa 23 gramos, llevando el peso del móvil a los 270 gramos aproximadamente.

Sí, es un móvil pesado, pero está justificado por su enorme pantalla y batería. Ten en cuenta que ofrece 1000 mAh más de capacidad que el Galaxy S24 Ultra. Aun así, su peso es un detalle que no debes pasar por alto. A mí particularmente no me molesta, pero es cuestión de gustos.

En la parte inferior del Nubia Z60 Ultra, encontrarás un único puerto USB-C que sirve para cargarlo y para conectarle auriculares USB-C o DAC. Tiene dos altavoces, uno en la parte de arriba y otro en el borde inferior que es más potente, pero no ofrece un sonido tan claro y nítido como otros gama alta.

Por cierto, además de los botones de volumen y del botón de encendido (que es de color rojo), el Nubia Z60 Ultra cuenta con un «Alert Slider» que sirve para cambiar entre los modos de silencio, vibración y sonido rápidamente.

La pantalla es gigante y se ve espectacular

El Nubia Z60 Ultra tiene una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas que se ve espectacular. Ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1500 nits, lo que la hace perfecta para ver vídeos o jugar a juegos. Se ve muy bien tanto en interiores como en exteriores.

Aparte, el hecho de que la cámara frontal esté oculta bajo el panel, hace que la pantalla se vea enorme y mejora mucho la visión de contenido multimedia. Ver películas y series en este móvil es un placer. Si bien cuenta con menos resolución y brillo que la pantalla del Galaxy S24 Ultra, la verdad es que poco tiene que envidiarle.

Saca fotos espectaculares con la cámara trasera, pero la frontal se queda atrás

El Nubia Z60 Ultra usa una cámara trasera compuesta por tres sensores: un Sony IMX800 de 50 MP y 35 mm, una ultra gran angular de 50 MP (OV50E) y 18 mm, y un teleobjetivo de 64 MP (OV64B) y 85 mm. En la galería de abajo puedes ver cómo sacan fotos cada uno de estos sensores. Como puedes darte cuenta, los tres logran resultados muy buenos en condiciones de luz favorables. Está a la altura de los mejores móviles del mercado en este apartado, pero no siempre.

Fotos tomados con la cámara del Nubia Z60 Ultra 1 de 14

Y es que, cuando usas luz artificial tipo LEDs o bombillas en interiores, generalmente hay problemas con el balance de blancos automático y salen unas tonalidades algo amarillentas. Esto es tan fácil del solucionar como elegir modo manual y ajustar el balance de blancos, pero claro, lo ideal sería que el móvil tomara las acciones necesarias automáticamente. Esperemos que con próximas actualizaciones solucionen este detalle, ya que no es problema de las cámaras en sí.

Las fotos nocturnas dan unos resultados muy buenos. Únicamente mencionar que al usar el gran angular, si hay muchas luces, se producen unos destellos que pueden llegar a arruinar la foto. Pero con el objetivo principal de 35 mm salen de muy buena calidad y sin este problema.

Las fotos macro (con buena luz) también son de muy buena calidad. Especial mención al modo retrato, con el que he conseguido unos resultados impresionantes, sobre todo con buena luz natural en exteriores. La única pega es que por defecto aplica el modo de belleza (algo común con muchas marcas chinas), pero se puede desactivar.

Sin lugar a dudas, su punto más débil es la cámara frontal bajo pantalla, que sacrifica calidad por la innovación. No saca malas fotos selfies, pero juega en una liga muy inferior si lo comparamos con las cámaras frontales de otros flagships.

La máxima potencia a la que un móvil actual puede aspirar

En el interior del Nubia Z60 Ultra late el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, el más potente del momento, con una arquitectura de 4 nm y una gráfica Adreno 750. Este chip ofrece un rendimiento sobresaliente, capaz de mover cualquier juego o aplicación sin problemas. Además, viene acompañado por varias opciones de memoria RAM (8 GB, 12 GB, 16 GB o 24 GB) y almacenamiento interno (256 GB, 512 GB o 1 TB), todas ellas en formato LPDDR5x y UFS 4.0 respectivamente.

No hay mucho que decir en este aspecto, pues es simplemente uno de los smartphones más potente que puedes comprar ahora mismo. Es súper fluido y viene sin aplicaciones basura, ofreciendo una experiencia muy similar al Android puro. Cualquier juego o app que quieras usar, el Nubia Z60 Ultra la ejecuturá de la manera más fluida posible.

Todos los detalles técnicos del Nubia Z60 Ultra 1 de 4

Sus conexiones inalámbricas (WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G y Bluetooth 5.4) no nos han dado problemas y funcionan a la perfección. Lo único malo es la carencia de eSIM, que es una característica muy útil para viajeros frecuentes.

Duración de batería promedio y carga rápida de 80 W

El Nubia Z60 Ultra cuenta con una batería de 6000 mAh que le otorga una gran autonomía. Con un uso normal podemos llegar al final del día sin problemas e incluso al día siguiente si somos moderados.

Además, cuenta con carga rápida de 80 W que permite cargar el teléfono al 100 % en poco menos de una hora. También es compatible con cualquier cargador PD 3.0, como el de algunos portátiles, lo que nos da más opciones a la hora de cargarlo.

La única queja que tenemos en este aparado es que no soporta carga inalámbrica, algo raro para un móvil actual de gama alta, pero que ya vimos en el OnePlus 11.

Nuestra opinión deel Nubia Z60 Ultra: cómpralo si quieres un móvil ultrapotente a un precio razonable

Si quieres un móvil de gama alta, potente, duradero, con una batería que aguante y una pantalla espectacular, el Nubia Z60 Ultra es una gran opción considerando que vale 779 $ (o 724 € al cambio) y que está a la altura de móviles que cuestan incluso el doble.

Tiene unas especificaciones que pocos rivales ofrecen en su rango de precio. Sin embargo, si valoras mucho la calidad de la cámara frontal, la comodidad al usarlo o la posibilidad de usar eSIM, quizás no sea el mejor para ti, ya que tiene algunos puntos débiles en esos aspectos. Pero si no es tu caso, ve a por tu Nubia Z60 Ultra con este botón: