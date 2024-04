En el mundo de la domótica, la seguridad es un aspecto que no puede tomarse a la ligera. En esta web hemos probado varias cerraduras inteligentes de todo tipo, pero la que más nos ha gustado (y con diferencia) es la Linus Smart Lock L2 de Yale que combina la seguridad con la comodidad de la tecnología moderna. Es compacta, fácil de instalar, tiene WiFi y Bluetooth, y cuenta con batería recargable por USB-C. A continuación, te cuento más a fondo cómo es y por qué la recomendaría.

Yale Linus Smart Lock L2: una cerradura con WiFi, carga USB-C e instalación sencilla

La Yale Linus Smart Lock L2 es una cerradura inteligente con Bluetooth y WiFi que se puede abrir y cerrar sin llaves usando el móvil. Aparte, tiene una aplicación donde puedes gestionar cada una de sus funciones. Te dejamos su ficha técnica para luego comentarte todos sus detalles a fondo.

Ficha técnica de la cerradura Linus Smart Lock L2

Características Yale Linus Smart Lock L2 Dimensiones y peso 51,7 x 146,2 x 4,75 mm. 662 gramos. Dispositivos compatibles Android e iOS a través de la app Yale Home. Compatibilidad con terceros Amazon Alexa, Google Home y otros dispositivos domésticos inteligentes, como la iluminación inteligente Philips Hue o Ajax. Cerraduras compatibles Cilindros euro perfil que sobresalgan al menos 3 mm y cilindros redondos de 22 mm. Encriptación AES de 128 bits. Además, tiene autenticación de 2 factores para la cuenta de Yale Home. Conectividad Bluetooth 5.3 y WiFi de doble banda. Duración de las baterías Hasta 6 meses usándola con WiFi. Baterías 2 pilas recargables de ion de litio de 18650. Carga Por USB-C. Tarda entre 1,5 – 4,5 horas (varía según el cargador). Altavoz Sí. Colores Negro y plateado. Contenido de la caja Cerradura inteligente Linus Smart Lock L2, 1x imán DoorSense con embellecedor, 1x Yale Dot, 1x batería Yale, 1x placa de montaje, 1x placa de montaje con cinta adhesiva de doble cara, 1x llave allen de 2,5 mm, 1x tornillo de seguridad T6 y la guía de inicio rápido.

¿Cómo es la cerradura inteligente Linus Smart Lock L2?

Esta cerradura está hecha de metal macizo, por lo que no es fácil romperla o forzarla. Está disponible en los colores negro o plateado, ambos muy elegantes y minimalista. Es bastante pesada (poco más de 600 gramos) y es grande, pero hasta ahora no hemos encontrado ninguna puerta en la que no se pueda instalar.

Ten en cuenta que se puede instalar sobre cualquier puerta que tenga un cilindro de euro perfil que sobresalga 3 mm como mínimo, o uno redondo de 22 mm. La instalación es muy sencilla y no te tomará más de 5 minutos porque la cerradura se monta sobre el cilindro existente. Aquí abajo te dejamos un vídeo donde se explica la instalación paso por paso, la cual no requiere ni adhesivos ni tornillos.

Si el cilindro de tu puerta no es compatible, simplemente tienes que cambiarlo por uno de doble embrague genérico que cumpla con las características antes mencionadas. ¿Por qué de doble embrague? Porque la instalación de la Linus Smart Lock L2 requiere que dejes la llave insertada en el interior del cilindro.

Eso significa que, después de montar esta cerradura inteligente, tendrás que olvidarte por completo de la llave. Al fin y al cabo, esa es la intención de una cerradura como esta: que puedas abrir tu puerta de forma más cómoda sin utilizar las llaves.

Todos los detalles de la cerradura inteligente Limus Smart Lock L2 1 de 10

Como hemos mencionado a lo largo de esta review, la Linus Smart Lock L2 incorpora WiFi y Bluetooth para conectarse con tu móvil y otros dispositivos de forma inalámbrica (si no va el WiFi, se puede abrir y cerrar por Bluetooth). También tiene un altavoz (emite un sonido cuando la puerta se abre o se cierra) y compatibilidad con los asistentes de voz Alexa y Google Home. Aparte, trae dos accesorios físicos.

Uno de ellos es el Yale Dot que es básicamente una etiqueta NFC que se puede poner al lado de la cerradura (con el adhesivo incluido) para abrirla con solo acercar el móvil a ella. Eso sí, puedes colocar el Yale Dot donde tú quieras (en tu coche, en el exterior de la casa, etc.), siempre y cuando esté dentro del alcance Bluetooth de la cerradura.

El otro accesorio que incluye es un imán que se pega en el marco de la puerta para detectar el estado de la cerradura (si está abierta o cerrada). Esto añade una capa de seguridad adicional, pues te notifica si la puerta ha quedado abierta o mal cerrada.

¿Qué puede hacer la Linus Smart Lock L2 que no pueda hacer la cerradura de tu casa?

Durante un periodo de prueba de mes y medio, la cerradura me ha demostrado un rendimiento impecable. Responde muy rápido, tarda poco en abrir y es bastante silenciosa. Su aplicación complementaria se configura de forma rápida y te ofrece las siguientes funciones que hacen que esta cerradura valga la pena sobre las tradicionales:

Abrir y cerrar de forma remota : desde la app podrás abrir o cerrar la cerradura desde donde quiera que estés.

: desde la app podrás abrir o cerrar la cerradura desde donde quiera que estés. Programar la apertura y cierre : puedes hacer que la cerradura se cierra o abra a una hora determinada o con un temporizador. También puede configurarse para que se abra o cierre automáticamente cuando detecte que vas o vienes.

: puedes hacer que la cerradura se cierra o abra a una hora determinada o con un temporizador. También puede configurarse para que se abra o cierre automáticamente cuando detecte que vas o vienes. Recibir notificaciones en tiempo real : la aplicación guarda un registro de la actividad de la cerradura a lo largo del día y puede enviarte alertas cuando alguien abre o cierra la puerta, o cuando la puerta queda abierta o mal cerrada. La app también te avisa cuando queda poca batería a la cerradura (menos del 20%), pero no te muestra el porcentaje de batería actual.

: la aplicación guarda un registro de la actividad de la cerradura a lo largo del día y puede enviarte alertas cuando alguien abre o cierra la puerta, o cuando la puerta queda abierta o mal cerrada. La app también te avisa cuando queda poca batería a la cerradura (menos del 20%), pero no te muestra el porcentaje de batería actual. Compartir una llave virtual con la visita : si quieres que alguien pueda entrar en tu casa sin tener que darle una llave o sin tener que acompañarle para abrirle la puerta, puedes compartir el acceso de la cerradura con una llave virtual temporal que se envía a través de la app.

: si quieres que alguien pueda entrar en tu casa sin tener que darle una llave o sin tener que acompañarle para abrirle la puerta, puedes compartir el acceso de la cerradura con una llave virtual temporal que se envía a través de la app. Gestionar varias cerraduras: lo bueno de la aplicación Yale Home es que te permite administrar todas las cerraduras de la marca desde un mismo lugar y con una misma cuenta, lo cual facilita mucho el control de la seguridad de tu casa.

¡Ah! Y si no te gusta que la aplicación guarde un registro de toda la actividad de la cerradura, desde la aplicación puedes establecer un modo de privacidad para no recoger datos.

Primeros pasos para configurar la aplicación de la Yale Linus Smart Lock L2 1 de 4

Cuánto dura la batería de la Linus Smart Lock L2

Una de las cosas que más me gustó de la Linus Smart Lock L2 es que viene con una batería recargable con el cargador del móvil por USB-C. No usa las típicas pilas que hay que tirar cada cierto tiempo. Solo la tengo desde hace un mes y medio, así que no he podido medir su autonomía total, pero el fabricante dice que la batería de dura hasta 6 meses. ¡Solo se tiene que cargar dos veces al año!

Por cierto, con un cargador normal de 10 W tarda en cargarse apenas 1 hora y media.

Veredicto final: ¿merece la pena la cerradura inteligente Linus Smart Lock L2?

La Yale Linus Smart Lock L2 es una cerradura inteligente altamente recomendable. Aunque echo en falta un botón de apertura desde el interior, que en realidad no es un problema si utilizas el Yale Dot como comenté antes, se trata de una solución muy completa para modernizar la seguridad de tu casa de forma sencilla. No tardarás en instarla en tu puerta más de 5 minutos y ni siquiera necesitas herramientas para su montaje.

Además, no te costará nada conectarla a tu móvil a través de la aplicación, que es muy fácil de usar y tiene varias funciones para controlar la apertura y cierre de la puerta. Su funcionamiento me ha parecido inmejorable y me ha encantado que pueda cargar su batería con el cargador del móvil.

Su precio de 229 € puede parecer muy elevado, pero considerando la funciones avanzadas que incluye (programación de apertura y cierra, llave virtual, etiqueta NFC, etc.) realmente sí merece la pena. Puedes comprarla directamente desde la web oficial del fabricante con este botón: