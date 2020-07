Comprar un móvil o tablet es todo un dilema en la actualidad debido a la gran variedad de opciones disponibles. Hay muchas marcas en el mercado compitiendo por llevarse nuestro dinero a cambio de un dispositivo cuya calidad no conocemos a ciencia cierta. Por ello, existen organizaciones sin ánimos de lucro como la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) que, con el objetivo de defender los derechos de los consumidores, evalúan la satisfacción de los usuarios con las distintas marcas, en base a su experiencia real con los dispositivos.

Así pues, se puede tener una idea lo más cercana a la realidad posible acerca de cuáles son las marcas de móviles y tablets más fiables y los dispositivos que menos se estropean. Y es que los móviles y tablets no son productos precisamente baratos y nadie quiere realizar una importante inversión en ellos y que a los pocos meses o incluso días de uso se averíen. Por suerte, la OCU acaba de publicar un nuevo estudio al respecto en donde puedes ver cuáles marcas satisfacen más a los españoles. Las repasamos enseguida…

Aquí están las marcas de móviles y tablets que más satisfacen a los españoles

La OCU ha elaborado el estudio de satisfacción y fiabilidad de marcas de dispositivos electrónicos en base a la experiencia de 37000 usuarios de España, Bélgica, Francia, Italia y Portugal, aunque la mayoría son españoles. Tal como lo puedes ver en la imagen de arriba, el estudio se ha resumido en dos índices o calificaciones. La primera es Satisfacción e indica precisamente la percepción subjetiva de satisfacción, en términos porcentuales, que cada usuario tiene con su dispositivo.

La otra calificación es la de Fiabilidad que se elabora a partir de las averías que los usuarios han tenido con sus dispositivos. Este índice se expresa de 1 a 5 estrellas, siendo la máxima puntuación la que reciben los dispositivos que menos se estropean, y viceversa. Aclarados estos detalles, veamos entonces cuáles son esas marcas en las que más confían los usuarios en España.

OPPO, OnePlus y Xiaomi son las marcas de móviles que más satisfacen a sus usuarios

En el competitivo terreno de los smartphones, OPPO es la empresa que se ha quedado con el honroso título de ser la marca que más complace a los españoles, con un 85% de sus usuarios satisfechos, según la OCU. Con un porcentaje de satisfacción muy cercano, 82%, le siguen otras dos marcas chinas: OnePlus y Xiaomi. Después encontramos a Google (la única marca no china en la lista) y Honor (marca de Huawei) empatadas con un 80% para completar el top 5.

Eso sí, todas estas 5 marcas tienen una fiabilidad de 5 estrellas por igual, lo que significa que sus móviles se dañan muy poco. No hay diferencias en este aspecto. En contraste, las marcas de móviles que menos estrellas de fiabilidad tienen son Alcatel, Apple y Wiko, cuyos dispositivos suelen tener problemas con la batería.

Tiene sentido que los iPhone de Apple no estén en la lista de los móviles que más satisfacen a los usuarios, a pesar de su gran calidad, pues la propia OCU indica que los móviles que suelen comprar los españoles no valen más de 500 euros. Todos sabemos que los smartphones de Apple son más caros que eso. Evidentemente, los móviles chinos y su conocida y excelente “relación calidad-precio” se han robado el corazón de los españoles, y ya los usuarios no están tan contentos con sus caros iPhones.

Xiaomi, Apple y Chuwi son las marcas de tablets que más satisfacen a sus usuarios

Xiaomi es la marca de tablets que más satisface a los españoles (al 83% de sus usuarios) y la que más fiabilidad tiene. No nos extraña, pues las tablets Mi de Xiaomi ofrecen calidad de Apple a precio chino. A propósito de la marca de la manzana, sus iPads satisfacen al 81% de los usuarios para ser así la segunda marca que más complace a los españoles. Las otras tres marcas de tablets que completan este top 5 están muy por debajo de Xiaomi y Apple.

Hablamos de Chuwi, Amazon y LG que tienen porcentajes de satisfacción de 77%, 77% y 76%, respectivamente. De todas formas, habla muy bien de Chuwi que, siendo una marca china relativamente nueva y no muy conocida en el mundo, se haya colado en esta importante lista para los usuarios.

Por otra parte, en el lado oscuro del estudio encontramos a Airis, Archos y Carrefour como las marcas de tablets que más problemas dan, según los usuarios encuestados por la OCU. Los problemas más comunes de estas tablets son los relacionados con la batería, la pantalla, el cargador y las ranuras para tarjetas.

Y a ti… ¿cuáles son las marcas de móviles y tablets que más te satisfacen?