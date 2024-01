Afeela, el nuevo coche eléctrico de Sony que se conduce con un mando

Tal como Xiaomi con su nuevo coche eléctrico presentado no hace mucho, Sony también quiere incursionar en el mundo de la automovilística. Con la tendencia de los coches eléctricos, las compañías electrónicas pueden empezar a caminar en esta dirección, resultando en alianzas o presentaciones inusuales, con creaciones nunca antes vistas.

En este caso, hablamos de Afeela, el coche eléctrico de Sony que está en camino y que reveló parte de sus características durante el CES 2024. Parece que será una de las creaciones más curiosas de esta empresa, y eso porque tras ella hay múltiples alianzas que pretenden revolucionar el mercado de los coches.

Afeela: un coche que puede conducirse con mando y que implica a Microsoft y Epic Games

Muchas empresas famosas parecen estar echando mano al proyecto de Afeela. La presentación de Sony sobre su nuevo coche eléctrico desveló misterios interesantes, así como características que sin dudas van dirigidas a una audiencia que no está cómoda con la idea de la conducción. Hay un vídeo de Afeela hecho en colaboración con PlayStation, y es que este modelo estará disponible en el juego Gran Turismo 5 tras una actualización. Los jugadores serán capaces de comprar el coche para conducir con él en las pistas virtuales.

Esta alianza dejó impresionados a muchos, pues no solo fue un vídeo con PlayStation, sino también una puesta en escena real. El coche fue conducido en el CES 2024 utilizando uno de los mandos de la consola. Si esto será válido para los modelos que salgan a la venta, es algo dudoso, pero el detalle resultó la mar de curioso.

Además de PlayStation, Sony se preparó bien desde todos los flancos con las alianzas, incluyendo en el paquete a otras tres: Honda, para abarcar la parte automovilística, Microsoft y Epic Games. Estos dos últimos con una tarea individual, cada uno, que añade características atractivas al coche.

Microsoft pone la IA, Epic Games, la diversión

La intención de Sony, con su alianza junto a Microsoft, es la de traer la inteligencia artificial a su coche. La compañía tiene el permiso de emplear la tecnología de OpenAI (creadores de ChatGPT) para tener su propia IA basada en Azure AI (la plataforma de Microsoft). Todo con tal de traerle a los usuarios un agente conversacional personalizado que los ayude mientras conducen.

Por otro lado, Epic Games pone a la orden su motor gráfico Unreal Engine para que en las pantallas que hay dentro de Afeela se pueden vivir “experiencias”. Esto incluye todas las pantallas, sin restar el panel del salpicadero y el del asiento del conductor. A pesar de saber esto, no se ha dicho claramente para qué servirá. Probablemente, se puedan jugar a los juegos de Epic Games desde el coche, lo que haría la espera en largas colas mucho más amena.

Afeela podría aparecer en cualquier momento del 2026

Por el momento, no se sabe si Afeela será un coche eléctrico con función autónoma o no. En ese aspecto, Sony no ha sido muy específico. Sin embargo, el prototipo presentado reveló cámaras para ayudar durante la conducción, al igual que el sensor LiDAR, por lo que las sospechas apuntan a que pudiera tener la capacidad de conducirse solo.

Se espera que este coche vea la luz en el 2026, y para ese entonces, todas sus características quedarán reveladas. Su precio y disponibilidad todavía se mantienen en misterio.