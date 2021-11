Ya estamos en Black Friday… ¡y está a punto de acabarse! Si aún no has comprado nada o si todavía quieres comprar algo que valga la pena, tranquilo. Hemos hecho los deberes por ti: aquí abajo te dejamos nuestra selección de los 10 mejores chollos en Amazon por Black Friday que no debes dejar pasar.

Obviamente, nos limitamos a gadgets y tecnología que es lo que nos corresponde. Dicho eso, pasemos a ver las ofertas.

Xiaomi 11 Lite 5G NE, un smartphone precioso y potente a precio de risa

¿Quieres tener un buque insignia de Xiaomi? Pues este es tu momento. Puedes conseguir el genial Xiaomi 11 Lite 5G NE por apenas 279,90 € gracias a las ofertas de Black Friday de Amazon (casi 100 € de descuento). Como ves en la imagen, este móvil tiene un acabado precioso y es perfecto para presumir con los amigos.

Pero también tiene características muy buenas: un veloz procesador Snapdragon 778G, una espectacular pantalla AMOLED a 90 Hz, una excelente cámara triple de 64 MP y más… Créenos que por ese precio vale mucho la pena.

Huawei Band 6, una smartband completísima y muy barata

Si necesitas una pulsera inteligente que pueda hacer de todo, la Huawei Band 6 te encantará. Tiene 96 modos deportivos, sensor SpO2 para medir el oxígeno en sangre, medidor de frecuencia cardíaca, termómetro digital y muchas otras funciones. Además, cuenta con una gran pantalla AMOLED que es espaciosa y se ve muy bien incluso a plena luz del día.

Por si fuera poco, alcanza una autonomía de 2 semanas y es compatible con móviles Android, iPhone y Harmony OS. Su precio en este Black Friday se ha derrumbado a 34,90 € (41 % de descuento). ¡Muy recomendada!

Realme Buds Air 2, auriculares con cancelación de ruido por solo 35 €

¿Todavía no tienes unos auriculares totalmente inalámbricos de calidad? Entonces presta atención a los Realme Buds Air 2 que cuestan 35 € este Black Friday (te ahorras 15 €).

Te ofrecen todo lo que necesitas de unos auriculares de este tipo: cancelación de ruido de hasta 25 dB, autonomía total de 25 horas, latencia mínima de 88 ms (aptos para juegos), resistencia al agua IPX5 y un sonido de calidad con sus drivers de 10 mm de fibra de carbono. ¡Son estupendos por ese precio!

Fire TV Stick, tener un Smart TV ahora solo cuesta 18,99 €

El Fire TV Stick es uno de los gadgets más útiles que puedes comprar en este Black Friday. Si tu tele es básica o si tienes un Smart TV pero le faltan apps, este pequeño dongle solucionará todo: agregará a tu TV todas las aplicaciones que necesitas y lo hará más inteligente. Aparte, viene con un mando con Alexa integrado para que puedas controlar tu televisor con la voz. Genial, ¿no?

Su versión más básica vale 18,99 € en Black Friday, pero tiene otras versiones mejoradas que quizás te interesen porque también están de oferta. Te recomendamos que vayas a la parte final de este artículo del Fire TV Stick Lite para que conozcas todos los modelos de Fire TV Stick, incluyendo sus diferencias y precios en oferta. Así sabrás cuál elegir.

Acer Chromebook 314, un portátil muy barato para ofimática y entretenimiento

Ahora bien, si llegaste hasta aquí buscando un portátil básico para trabajar, navegar y ver vídeos, el Acer Chromebook 314 nos parece el mejor en calidad / precio de este Black Friday. Como su nombre lo indica, utiliza el sistema operativo Chrome OS que es más simple que Windows y tiene un rendimiento mucho más fluido con pocos recursos.

Cuenta con un una pantalla Full HD+ de 14″ de gran calidad y un diseño plateado muy elegante. Aunque no lo creas, en este Black Friday te lo puedes llevar por apenas 199 € (110 € de descuento).

Otras 5 ofertas que no te puedes perder en este Black Friday

¡No hemos terminado! Aquí tienes otras 5 ofertas de Viernes Negro que aún no se han acabado y que valen la pena:

La tablet Huawei Mediapad T5 de 10″ por 129 € : no te asustes, esta tablet sí incluye los servicios de Google y la Play Store para que puedas instalarle todas las apps y juegos que quieras. Para lo que vale, ofrece un rendimiento buenísimo gracias a su procesador Kirin 659 de ocho núcleos. Y su pantalla de 10,1″ con resolución Full HD+ se ve realmente bien con películas, series y juegos. En este Viernes Negro puede ser tuya con 40 € de descuento.

: no te asustes, esta tablet sí incluye los servicios de Google y la Play Store para que puedas instalarle todas las apps y juegos que quieras. Para lo que vale, ofrece un rendimiento buenísimo gracias a su procesador Kirin 659 de ocho núcleos. Y su pantalla de 10,1″ con resolución Full HD+ se ve realmente bien con películas, series y juegos. En este Viernes Negro puede ser tuya con 40 € de descuento. El mando Razer Kishi para Android por 55 € : con este mando puedes convertir tu Android en una consola portátil para jugar cómodamente a Fortnite, Genshin Impact, PUBG o cualquier otro juego que quieras. Su diseño es ergonómico, se adapta a cualquier móvil y no tiene input lag porque se conecta por USB-C. Aprovecha este Black Friday para conseguirlo con 34,99 € de descuento.

: con este mando puedes convertir tu Android en una consola portátil para jugar cómodamente a Fortnite, Genshin Impact, PUBG o cualquier otro juego que quieras. Su diseño es ergonómico, se adapta a cualquier móvil y no tiene input lag porque se conecta por USB-C. Aprovecha este Black Friday para conseguirlo con 34,99 € de descuento. El móvil Redmi 10 (4 + 64 GB) por 149,99 € : este smartphone de Xiaomi con precio de gama baja no tiene nada que envidiar a la gama media. El Redmi 10 posee una cámara cuádruple de 50 MP, una pantalla Full HD+ súper fluida a 90 Hz, y un rendimiento excepcional con su chip gamer Helio G88. Te puedes ahorrar 30 € al comprarlo en Amazon este Black Friday.

: este smartphone de Xiaomi con precio de gama baja no tiene nada que envidiar a la gama media. El Redmi 10 posee una cámara cuádruple de 50 MP, una pantalla Full HD+ súper fluida a 90 Hz, y un rendimiento excepcional con su chip gamer Helio G88. Te puedes ahorrar 30 € al comprarlo en Amazon este Black Friday. El smartwatch Xiaomi Amazfit GTS por 69,5 € : el Black Friday hace posible que un reloj inteligente valga lo mismo que una smartband. El Amazfit GTS es un smartwatch muy completo con pantalla AMOLED, 2 semanas de autonomía, 12 modos deportivos, resistencia al agua y muchas funciones de salud. Suele costar 130 €, pero puedes llevártelo por solo 69,5 € en Amazon.

: el Black Friday hace posible que un reloj inteligente valga lo mismo que una smartband. El Amazfit GTS es un smartwatch muy completo con pantalla AMOLED, 2 semanas de autonomía, 12 modos deportivos, resistencia al agua y muchas funciones de salud. Suele costar 130 €, pero puedes llevártelo por solo 69,5 € en Amazon. La Nokia Smart TV 3200A con Android TV de 32″ por 299,99 €: si quieres un televisor inteligente que no se quede obsoleto en poco tiempo, este Android TV de Nokia (conocida por actualizar regularmente sus dispositivos) te gustará. Usa un panel LED con resolución Full HD+ y soporte para Dolby Digital Plus. Además, trae todas las aplicaciones de streaming populares. Puede ser tuyo con 69,91 € de descuento.

¡Y eso es todo! Esperamos que te haya gustado esta selección de ofertas de Black Friday. Si quedaste con ganas de más, usa el siguiente botón para ver todas las ofertas aún vigentes en Amazon: