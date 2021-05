A mediados de este mes, los dos grandes fabricantes de procesadores para smartphones Android renovaron su gama media. Qualcomm lo hizo presentando el Snapdragon 778G, mientras que MediaTek lanzó el Dimensity 900. Ambos procesadores están fabricados con un proceso de 6 nm y tienen 8 núcleos, pero cuentan con diferentes características y distinta distribución de núcleos.

En el uso diario, seguramente no notarás una diferencia de rendimiento entre estos dos procesadores. Sin embargo, si quieres averiguar cuál es el más potente para saber qué móvil deberías comprarte, a continuación te ayudamos a descubrirlo comparando cada una de sus características.

Tabla comparativa: MediaTek Dimensity 900 vs Snapdragon 778G

Para comprender mejor el rendimiento teórico de los chips MediaTek Dimensity 900 y Qualcomm Snapdragon 778G, primeramente es importante que veas cómo están hechos y de qué son capaces en la siguiente tabla comparativa.

Especificaciones MediaTek Dimensity 900 Qualcomm Snapdragon 778G CPU 8 núcleos: 2 x Cortex-A78 Prime a 2,4 GHz / 6 x Cortex-A55 a 2 GHz. 64 bit. 8 núcleos: 1 x Kryo 670 a 2,4 GHz / 3 x Cortex-A78 Gold a 2,2 GHz (no oficial) / 4 x Cortex-A55 a 1,9 GHz (no oficial). 64 bit. GPU ARM Mali-G68 MC4. Adreno 642L. Fabricación 6 nm. 6 nm. Pantalla Resolución Full HD+ y frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Resolución Full HD+ y frecuencia de actualización de hasta 144 Hz. Cámara Hasta 108 MP (única) o dual de 20 MP + 20 MP. Permite grabar en 4K con HDR. Hasta 192 MP (única), dual de 36 MP + 22 MP o triple de 22 MP cada una. Permite grabar en 4K con HDR10+. Reproducción de vídeo 4K con HDR10+, HLG y soporte para H.264, H.265, MPEG-1/2/4, VP-9 y AV1. 4K con HDR10+, HLG y soporte para H.264, H.265, VP9 y VP8. Conectividad 5G NSA y SA (velocidad máxima de bajada: 2,77 Gbps), WiFi 6, Bluetooth 5.2 y GPS. 5G NSA y SA (velocidad máxima de bajada: 3,7 Gbps), WiFi 6E, Bluetooth 5.2 y GPS.

El Dimensity 900 tiene más potencia en teoría

La principal diferencia entre estos dos SoC está en la distribución de sus 8 núcleos. El Dimensity 900 cuenta con dos cluster y el Snapdragon 778G tiene tres, pero el procesador de MediaTek destina más núcleos a las tareas de alto rendimiento. Para que lo entiendas mejor, aquí te mostramos cómo se distribuyen los núcleos de ambos procesadores según su uso:

Núcleos para tareas exigentes Dimensity 900: dos Cortex-A78 Prime a 2,4 GHz. Snapdragon 778G: un Kryo 670 (basado en el Cortex-A78 Prime) a 2,4 GHz.

Núcleos para tareas de medio y bajo rendimiento Dimensity 900: seis Cortex-A55 a 2 GHz. Snapdragon 778G: tres Cortex-A78 Gold a 2,2 GHz y cuatro Cortex-A55 a 1,9 GHz (información no confirmada por Qualcomm).



Como puedes ver, estos dos procesadores usan el mismo núcleo Cortex-A78 (a la misma velocidad) para alcanzar la máxima potencia, pero el Dimensity 900 usa dos y el Snapdragon 778G solo uno. Así que el rendimiento máximo del chip de MediaTek debería ser un poco mejor. Eso sí, recuerda que estamos hablando rendimiento teórico… Pueden existir móviles que no expriman del todo la potencia del chip de MediaTek y así el de Qualcomm resulte más potente (o viceversa).

De todas formas, al momento de escribir este artículo, aún no hay ningún móvil con Snapdragon 778G en el mercado, por lo que no podemos saber a ciencia cierta su rendimiento real con un test como el de AnTuTu. Por ahora, solo podemos decirte que el Dimensity 900 logró una puntuación 476462 en AnTuTu v8 en un test del OPPO Reno 6 5G.

El Snapdragon 778G es más rápido en 5G y WiFi

Este dúo de procesadores tiene integrado un módem para conectarse a las redes 5G SA y NSA. En este apartado, el Snapdragon 778G saca ventaja pues puede alcanzar una velocidad máxima de bajada de 3,7 Gbps. En cambio, el Dimensity 900 no pasa de los 2,77 Gbps en velocidad de bajada por 5G. Eso significa que la red 5G en el procesador de Qualcomm puede ser mucho más rápida que en el de MediaTek.

Además, el Snapdragon 768G tiene WiFi 6E de triple banda, mientras que el Dimensity 900 se queda en el WiFi 6 de doble banda. Es decir, en un móvil con SD 768G podrás usar la banda de 6 GHz y en un móvil con el procesador de MediaTek no.

En el soporte de pantallas y cámaras, el SoC de Qualcomm también gana

El Snapdragon 778G también es mejor en cuanto al soporte de pantallas. Soporta una resolución de hasta 2520 x 1080 píxeles (Full HD+) con una tasa de refresco de 144 Hz. Por su parte, el Dimensity 900 también soporta pantallas Full HD+, pero con una tasa de refresco menor de 120 Hz.

Por último, el chip de Qualcomm también supera al de MediaTek en soporte de cámaras. Y es que el Snapdragon 768G puede usar una cámara de hasta 192 MP o configuraciones de 36 MP + 22 MP y de 22 MP + 22 MP + 22 MP. Y el Dimensity 900 no puede usar cámaras superiores a los 108 MP y solo soporta una configuración dual de 20 MP + 20 MP.

No obstante, a esta diferencia de cámaras no deberías prestarle atención, pues la calidad de la cámara de un móvil depende mayormente de los sensores y el software que use el fabricante del mismo.

¿Qué procesador es mejor entre el MediaTek Dimensity 900 y el Snapdragon 778G?

A falta de benchmarks y de conocer más móviles que usen estos procesadores, no nos atreveríamos a decir que uno es mejor que otro. A priori, el Dimensity 900 es algo más potente, pero el Snapdragon 778G tiene mejor conectividad y soporte de cámaras y pantallas. Y decimos “a priori” porque su rendimiento general depende muchísimo de cómo los fabricantes los implementen en sus smartphones y de qué tan bien aprovechen sus características.

Por ejemplo, si se usa uno de estos chips en un móvil con pésima refrigeración, su rendimiento será peor. Asimismo, ten en cuenta que hay características de estos procesadores que no todos los móviles y usuarios aprovechan realmente. Por ejemplo, aún no hemos visto un sensor de cámara para móviles de 192 MP como el que puede soportar el Snapdragon 778G. Igualmente, hay muy pocas personas que tienen routers con WiFi 6E en su casa u oficina.

De todas formas, ambos son procesadores muy buenos para el uso diario, así que no deberías preocuparte por su rendimiento. Si no te decides entre dos o más móviles que usan estos SoC, te recomendamos que escojas en base al precio y al resto de características.