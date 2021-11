La televisión tradicional ya se está convirtiendo en algo del pasado. Ahora cuando nos sentamos frente a nuestra tele queremos disfrutar de apps de streaming como Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, entre otras. El problema es que todavía hay muchos televisores que no incluyen estas aplicaciones. Si estás aquí seguramente es porque tienes un TV genial, pero que le faltan muchas apps que necesitas.

Para ayudarte, aquí tienes un tutorial de cómo descargar apps que no aparecen en tu Smart TV Samsung. Pero si tu tele no es Samsung o simplemente no quieres complicarte la vida, te traemos una solución aún mejor: el Fire TV Stick Lite. Se trata de un gadget de menos de 20 € (en oferta) que conectas al puerto HDMI de tu televisor y le añade todas las aplicaciones que vas a usar. Acompáñanos a conocerlo…

El Fire TV Stick Lite es la forma más económica de tener todas las apps en tu televisor

Un Fire TV Stick Lite es un pequeño dispositivo que se conecta al puerto HDMI de tu televisor. Gracias a él, puedes tener todas las aplicaciones que quieras, aunque tu TV no las tenga de serie. Te permite reproducir vídeos, películas y series en una resolución máxima Full HD (1080p) a 60 FPS. Además, soporta HDR10+ y sonido Dolby Digital+ para que disfrutes de una experiencia audiovisual de primer nivel.

Este gadget también añade a tu tele Bluetooth 5.0 y WiFi de doble banda para que puedas hasta navegar por Internet. Incluso, incluye un mando con micrófono integrado para usar al asistente de voz Alexa y controlar sus funciones. Genial, ¿no?. También trae 8 GB de almacenamiento interno para que puedas instalarle todas las apps que desees de la Amazon Appstore.

Especificaciones Amazon Fire TV Stick Lite

Dimensiones y peso 86 x 30 x 13 mm. 32 gramos. Procesador Cuatro núcleos a 1,7 GHz con GPU Power VR IMG GE8300. Imagen y sonido Full HD a 60 fps con HDR10+, HLG y sonido Dolby Digital+. Almacenamiento 8 GB. Memoria RAM 1 GB. Conexiones WiFi AC de doble banda y Bluetooth 5.0 LE. Sistema operativo Fire OS compatible con Alexa.

Llévate el Fire TV Stick que mejor se adapte a ti al precio más bajo

Aquí tienes una breve descripción de los 4 modelos de Fire TV Stick que existen, donde resaltamos sus diferencias:

Fire TV Stick Lite (18,99 €) : reproduce contenido hasta en Full HD con sonido Dolby Digital+. Su mando solamente sirve para controlarlo a él (y no al televisor).

: reproduce contenido hasta en Full HD con sonido Dolby Digital+. Su mando solamente sirve para controlarlo a él (y no al televisor). Fire TV Stick (22,99 €) : reproduce contenido hasta en Full HD con sonido Dolby Atmos. Su mando también puede controlar las funciones propias de tu televisor (volumen, apagar, encender, etc.).

: reproduce contenido hasta en Full HD con sonido Dolby Atmos. Su mando también puede controlar las funciones propias de tu televisor (volumen, apagar, encender, etc.). Fire TV Stick 4K (33,99 €) : reproduce contenido hasta en 4K con sonido Dolby Atmos y soporte para Dolby Vision. Su mando lo controla todo. Tiene 500 MB de RAM más que los modelos anteriores sin 4K.

: reproduce contenido hasta en 4K con sonido Dolby Atmos y soporte para Dolby Vision. Su mando lo controla todo. Tiene 500 MB de RAM más que los modelos anteriores sin 4K. Fire TV Stick 4K Max (38,99 €): reproduce contenido hasta en 4K con sonido Dolby Atmos y soporte para Dolby Vision. Su mando lo controla todo. Tiene 1 GB de RAM más que los modelos sin 4K y es un poco más potente que todos los modelos anteriores (0,1 GHz y 100 MHz más de velocidad). Es el único con WiFi 6.

