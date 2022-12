La serie Redmi Note de Xiaomi es sin lugar a dudas la más exitosa de la compañía. Está formada por móviles de gama media que compiten en diferentes rangos de precios: desde los que cuestan 200 € aproximadamente hasta los que valen poco más de 300 €. Son la definición de la relación calidad / precio que tanto se menciona cuando hablamos de Xiaomi. Para celebrar el éxito que ha tenido la serie hasta ahora, Xiaomi India ha decidido compartir en Twitter la cantidad de unidades Redmi Note que han vendido en todo el mundo.

En total, Xiaomi ha vendido más de 300 millones de móviles Redmi Note en toda su historia. Cabe destacar que esta cifra incluye las ventas en todo el mundo. También compartieron cuántos Redmi Note han vendido solo en India hasta este momento: poco más de 72 millones de unidades.

