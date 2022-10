¡La nueva gama media de Xiaomi ya está aquí! Aunque todavía no ha pasado un año desde que lanzaron los Redmi Note 11 en el mercado global, la marca china ha decido no esperar más y presentar los nuevos Redmi Note 12. Esta serie está conformado por tres móviles principalmente: el Redmi Note 12 estándar y los Redmi Note 12 Pro y Pro Plus. Además, hay un cuarto integrante llamado Redmi Note 12 Explorer que en especificaciones es idéntico a las variantes Pro, pero con una carga de 210 W (la más rápida del mundo).

En este artículo, te hablaremos del trío de smartphones que encabezan la serie Redmi Note 12 y dejamos la versión Explorer para un artículo aparte. ¿Quieres conocer todas las novedades de los nuevos Redmi Note 12? Acompáñanos a descubrirlas.

Todas las características de los Redmi Note 12, 12 Pro y 12 Pro+

Los Redmi Note 12, Note 12 Pro y Note 12 Pro+ son móviles completamente distintos. Lo único que comparten es la conectividad 5G, el sistema operativo MIUI 13 basado en Android 12, la batería de 5000 mAh y el tamaño, panel y resolución de sus pantallas. ¡Ah! Y tienen un diseño muy parecido (para no decir el mismo) con un módulo de cámara rectangular y una cámara selfie perforada en el centro superior de la pantalla.

Por lo demás, son bastante diferentes. Echa un vistazo a la siguiente tabla comparativa para ver todas las diferencias (y similitudes) entre los Redmi Note 12, Note 12 Pro y Note 12 Pro+.

Especificaciones Redmi Note 12 Redmi Note 12 Pro Redmi Note 12 Pro+ Dimensiones y peso 165,88 x 76,21 x 7,98 mm. 188 gramos. 162,9 x 76 x 7,9 mm. 187 gramos. 162,9 x 76 x 8,98 mm. 208,4 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (1080 x 2400 píxeles) con panel OLED, brillo de 1200 nits, tasa de refresco de 120 Hz y frecuencia táctil de 240 Hz. 6,67″ Full HD+ (1080 x 2400 píxeles) con panel OLED, brillo de 900 nits, tasa de refresco de 120 Hz, frecuencia táctil de 240 Hz, Dolby Vision y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 con gráfica Adreno. MediaTek Dimensity 1080 con gráfica ARM Mali-G68. RAM 4, 6 u 8 GB LPDDR4X. 6, 8 u 12 GB LPDDR4X 8 u 12 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 o 256 GB en formato UFS 2.2 256 GB en formato UFS 2.2. Cámara Trasera Dual de 48 MP + 2 MP (sensor de profundidad). Triple de 50 MP + 8 MP (ultra gran angular) 2 MP (profundidad). Triple de 200 MP + 8 MP (ultra gran angular) 2 MP (profundidad). Cámara Frontal 8 MP. 16 MP. Conectividad WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C, lector de huellas lateral, infrarrojos y resistencia al agua IP53. WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C, lector de huellas integrado en la pantalla, infrarrojos, jack de 3.5 mm y altavoces estéreo con Dolby Atmos. Batería 5000 mAh con carga rápida de 33 W. 5000 mAh con carga rápida de 67 W. 5000 mAh con carga rápida de 120 W. Sistema operativo Android 12 con MIUI 13. Precio Desde 165 € al cambio. Desde 234 € al cambio. Desde 304 € al cambio. Cómpralo aquí Comprar Comprar Comprar

El Redmi Note 12 tiene lo más potente de Qualcomm en la gama baja y un panel OLED de 120 Hz

El móvil más barato de la familia tiene una increíble pantalla OLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+. En comparación al Redmi Note 11, mejora en tasa de refresco y brillo máximo, ya que el panel funciona a 120 Hz (antes 90 Hz) y su brillo alcanza los 1200 Nits (antes 1000 nits). Además, ofrece una frecuencia táctil de 240 Hz, lo que significa que responde más rápido al tacto.

Eso sí, en cámara parece que ha retrocedido, pues deja de lado la cámara cuádruple de 50 MP de su antecesor para montar una dual de 48 MP con un sensor de profundidad de 2 MP que es prácticamente inútil. De cualquier manera, los megapíxeles y cantidad de sensores nunca son representativos de la calidad de una cámara móvil, así que hay que esperar a verla en acción para saber a ciencia cierta si el Redmi Note 12 ha dado un paso atrás en este apartado.

En cuanto a batería, trae una pila de 5000 mAh que se carga rápido a 33 W. No hay novedades en este apartado. Donde sí que hay novedades (y mejoras) es en potencia: utiliza el nuevo procesador Snapdragon 4 Gen 1 que en AnTuTu ha demostrado ser mucho más potente que el chip del Redmi Note 11 con una diferencia de más de 100 mil puntos. Aparte, la versión base del Redmi Note 12 incluye 128 GB de almacenamiento y no 64 GB como la del Redmi Note 11. En definitiva, estamos ante un salto en rendimiento considerable.

Por último, destacar que el Redmi Note 12, al igual que todos sus hermanos en esta serie, viene con Android 12 instalado de fábrica mediante la capa de personalización MIUI 13.

Los Redmi Note 12 Pro y 12 Pro+ son dos gama media potentes con cámaras de hasta 200 MP

Los Redmi Note 12 Pro y Pro+ utilizan la misma pantalla OLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ y 900 nits de brillo máximo (300 nits menos que la generación anterior). Cuentan con una tasa de refresco variable de 120 Hz y una frecuencia táctil de 240 Hz.

El procesador que montan es el Dimensity 1080 de MediaTek con hasta 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento (no ampliable). Sí, son más potentes que el Redmi Note 11 Pro. Los dos Redmi Note 12 Pro y Pro+ tienen una cámara selfie de 16 MP y dos sensores auxiliares de 8 MP (ultra gran angular) y 2 MP (sensor de profundidad), pero su sensor principal es completamente distinto.

El Pro+ es muchísimo mejor en cámara, ya que tiene un sensor de 200 MP de 1/1,4 pulgadas con pixel binning de 16 a 1 píxel y autoenfoque QPD. Puede tomar fotos con una resolución de 12,5 MP en el modo predeterminado con píxeles de 2,24 μm, de 50 MP con píxeles de 1,12 μm e incluso imágenes completas de 200 MP con píxeles de 0,56 μm. Además, es capaz de realizar HDR escalonado y grabar vídeos 8K a 30 FPS (o 4K a 120 FPS).

En cambio, la cámara principal del Redmi Note 12 Pro es de 50 MP (sensor Sony IMX766 con OIS). Por otro lado, aunque los dos tienen una batería de 5000 mAh, el Pro «solo» soporta una carga rápida de 67 W, mientras que el Pro+ puede cargarse a 120 W.

Precio de los Redmi Note 12, 12 Pro y 12 Pro+ y disponibilidad

Los Redmi Note 12 solo han sido presentados en China con los siguientes precios:

Redmi Note 12 4 + 128 GB: 1199 yuanes o 165 euros al cambio. 6 + 128 GB: 1299 yuanes o 179 euros al cambio. 8 + 128 GB: 1499 yuanes o 206 euros al cambio. 8 + 256 GB: 1699 yuanes o 234 euros al cambio.



Redmi Note 12 Pro 6 + 128 GB: 1699 yuanes o 234 euros al cambio. 8 + 128 GB: 1799 yuanes o 248 euros al cambio. 8 + 256 GB: 1999 yuanes o 275 euros al cambio. 12 + 256 GB: 2199 yuanes o 303 euros al cambio.



Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 8 + 256 GB: 2199 yuanes o 303 euros al cambio. 8 + 256 GB: 2399 yuanes o 332 euros al cambio.



Se espera que sean anunciados para el mercado global antes de que acabe este año. Eso sí, probablemente, lleguen con otras versiones y nombres. Aquí te avisaremos.