¡Ya están aquí! Finalmente los Redmi Note 11 de Xiaomi aterrizan en el mercado global luego de haberse presentado en China unos meses atrás. Como viene siendo costumbre, Xiaomi pone buena parte de la carne en el asador de la gama media con estos móviles, y de qué manera, porque son 4 dispositivos diferentes.

¿Quieres conocerlos? ¿Saber en qué se diferencia cada uno del resto? ¿Cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades? Entonces sigue leyendo, porque aquí van todas características, modelos y precios de los Xiaomi Redmi Note 11.

Todas las especificaciones de los Xiaomi Redmi Note 11 (global)

En la diversidad está el gusto y eso lo sabe Xiaomi, así que la compañía presentó diferentes versiones de los Redmi Note 11 para que tengas de donde elegir. En algunos casos las diferencias son pocas, pero en otros están bien marcadas y dejan ver hacia qué intereses apunta cada dispositivo.

Ya hablaremos de ello, pero primero haremos dos cosas: primero, decirte que todos los Redmi Note 11 llegan con MIUI 13 y Android 11; la segunda, la ficha técnica de estos móviles para que puedas hacer una primera comparación de características:

Especificaciones Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11S Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Dimensiones y peso 159,8 x 73,8 x 8 mm. 179 gramos. 164,2 x 76,1 x 8,1 mm. 202 gramos. Pantalla 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 90 Hz, brillo máximo de 1000 nits y protección Gorilla Glass 3. 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1200 nits, HDR10 y protección Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 680 con gráfica Adreno 610. MediaTek Helio G96 con gráfica Mali-G57 MC2. Qualcomm Snapdragon 695 con gráfica Adreno 619. RAM 4 / 6 GB LPDDR4X. 6 / 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 / 128 GB UFS 2.2, ampliable hasta 1 TB con microSD. Cámara Trasera Principal de 50 MP con f/1.8 y PDAF.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 118º.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Retrato de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Principal de 108 MP con f/1.9 y Dual Pixel AF.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 118º.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Retrato de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Principal de 108 MP con f/1.9 y Dual Pixel AF.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 118º.

Macro de 2 MP con f/2.4.

WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5.0, NFC, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS, puerto de infrarrojos, lector de huellas óptico, altavoces estéreo, conector de 3,5 mm y USB-C. WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5ç4G, Bluetooth 5.1, NFC, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS, puerto de infrarrojos, lector de huellas óptico, altavoces estéreo, conector de 3,5 mm y USB-C. Batería 5000 mAh con carga rápida de 33W. 5000 mAh con carga rápida de 67W. Sistema operativo Android 11 basado en MIUI 13.

El Redmi Note 11 es la opción más sencilla, pero ofrece un hardware muy decente

Como no podía ser diferente, el Redmi Note 11 estándar es la opción más económica de los cuatro móviles presentados. No tiene conectividad 5G (pero sí 4G), algo que ayuda a reducir el precio un montón. Sin embargo, compensa esa pequeña carencia con un procesador que rinde muy bien en tareas poco exigentes como es el Snapdragon 860.

Otro punto muy bueno es su pantalla, ya que Xiaomi equipó este dispositivo con un panel AMOLED, resolución Full HD+ y frecuencia de 90 Hz. Parece poco frente a la pantalla de un tope de gama, pero está muy bien para ser el dispositivo más económico de su familia.

Algo similar sucede con las cámaras traseras, que llegan en una alineación muy decente de 4 sensores fotográficos de 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. ¿Su batería? Un monstruo de 5000 mAh y carga rápida de 33 W para que nunca te quedes sin energía a mitad del día.

Su diseño es bastante estándar, con una trasera monocromática brillante, marcos relativamente delgados, pantalla perforada y un módulo de cámaras muy de la mano con lo que la compañía viene presentando en sus últimos lanzamientos. En fin, un móvil con buen hardware para el precio que tendrá (al final del artículo podrás saberlo).

El Redmi Note 11S parece la opción más balanceada con su chip MediaTek y una cámara de 108 MP

Subiendo un poco listón encontrarás el Redmi Note 11S, el que parece ser la opción que mejor hardware ofrece por euro invertido. ¿Por qué lo decimos? Porque Xiaomi lo dotó de un Helio G96 que supera por mucho el rendimiento del SD680 (340.000 vs 220.000 puntos en AnTuTu, respectivamente), aunque todavía se mantiene en el campo de las redes 4G.

El diseño también cambia desde este dispositivo a los siguientes, pasando de un aspecto bastante regular en el Redmi Note 11 estándar a uno con laterales muy similares a los de los últimos iPhone en los 11S, 11 Pro y 11 Pro 5G. ¿Le sienta bien? No, le sienta fantástico el cambio.

Aparte, la cámara principal sube de los 50 MP a 108 MP gracias a un sensor Samsung HM2 que te garantiza fotos de muy buena calidad en casi cualquier escenario. ¿Hubo otros cambios? Solo en la cantidad máxima de RAM, que sube hasta 8 GB. De resto la pantalla es exactamente la misma del Note 11 estándar, así como el almacenamiento, las demás cámaras, batería, etc.

El Redmi Note 11 Pro sube su pantalla hasta los 120 Hz de frecuencia y agrega carga rápida de 67 W

Xiaomi sigue dando pasos hacia arriba y el siguiente móvil presentado fue el Redmi Note 11 Pro. Una vez más sigue sin haber rastro de la conectividad 5G, pero es normal si se toma en cuenta que es un Note 11S vitaminado.

¿Qué cosas se mantienen igual y cuáles mejoran? Las que se quedan igual son el procesador, la cantidad de almacenamiento y RAM, la capacidad de la batería y los sensores fotográficos.

Mientras, lo que evoluciona es la pantalla y el sistema de carga rápida. Sobre la primera, Xiaomi vuelve a repetir con un panel AMOLED y resolución Full HD+, pero es de 6,67” (más grande) y tiene una tasa de refresco de 120 Hz. Respecto a lo segundo, el sistema de carga pasa de 33 W a nada menos que 67 W, una potencia que permite cargar el Redmi Note 11 Pro al 50% en apenas 15 minutos.

El Redmi Note 11 Pro 5G va con todo para intentar conquistar la gama media

Finalmente está el mejor móvil lanzado por Xiaomi para su familia Redmi Note 11, el Pro 5G. Es el único compatible con redes 5G y para ello el fabricante tuvo que cambiar de procesador una vez más. El abanderado es el Qualcomm Snapdragon 695, un chip de ocho núcleos y gráfica Adreno 619 que está fabricado en 6 nm. ¿Qué tal va su rendimiento? Una media de 395.000 puntos en AnTuTu, un registro que no está nada mal.

¿Algo más que haya cambiado? Curiosamente, es el único de los cuatro modelos presentados que tiene solo tres cámaras traseras. ¿Esto es malo? No tiene por qué serlo, porque Xiaomi puede ofrecer un mejor procesado de imagen vía software en este dispositivo (seguramente lo hace). Además, más cámaras no significa mejor rendimiento fotográfico. No obstante, este móvil usa el mismo sensor principal de 108 MP, así como el ultra gran angular y macro de los Redmi Note 11 Pro y 11S.

Entonces, puede que para algunas personas esto termine siendo un paso atrás importante. ¿No hay otros cambios? Relevantes no, porque es el mismo Redmi Note 11 Pro en cuanto a especificaciones.

Precio y disponibilidad de los Xiaomi Redmi Note 11

Los nuevos Redmi Note 11 llegarán al mercado global en dos parejas: los primeros serán los Redmi Note 11 y 11S, que estarán disponibles desde el 28 de enero a través de una promoción especial en AliExpress; luego llegarán los Redmi Note 11 Pro y 11 Pro 5G a partir del 16 febrero, también en promoción desde AliExpress. Respecto a los precios, todavía no se conoce el valor para el mercado español, pero sí en dólares, así que podría hacerse una equivalencia con las versiones base de cada modelo:

Xiaomi Redmi Note 11 : a partir de 179 $ (unos 158 €) para la versión de 4 GB + 64 GB.

: a partir de 179 $ (unos 158 €) para la versión de 4 GB + 64 GB. Xiaomi Redmi Note 11S : a partir de 249 $ (unos 220 €) para la versión de 6 GB + 64 GB.

: a partir de 249 $ (unos 220 €) para la versión de 6 GB + 64 GB. Xiaomi Redmi Note 11 Pro : a partir de 299 $ (unos 265 €) para la versión de 6 GB + 64 GB.

: a partir de 299 $ (unos 265 €) para la versión de 6 GB + 64 GB. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: a partir de 329 $ (unos 291 €) para la versión de 6 GB + 64 GB.

¿Ya decidiste qué modelo comprarás? ¿Cuál de ellos te parece el mejor y más balanceado?