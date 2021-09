Comprar un Xiaomi es muy fácil en España y en la mayoría de países de Europa. Ahora bien, hay lugares donde la marca prohíbe que se vendan sus móviles. Según los Términos y Condiciones de Xiaomi, esos países son: Cuba, Irán, Siria, Corea del Norte, Sudán y Crimea.

¿Y qué pasa si compras un smartphone del gigante asiático en estas regiones? Pues lo más seguro es que pierdas tu dinero. ¿Por qué lo decimos? Porque Xiaomi está bloqueando los móviles vendidos en los países que te acabamos de mencionar. ¡Quédate en la web y descubre todos los detalles de la noticia!

Los móviles Xiaomi se bloquean vía software en estos países

Así lo confirmó el medio XDA Developers. El problema ya es común desde hace unos días en los países en los que Xiaomi no permite que se vendan sus smartphones.

Al parecer, después de activar el móvil y usarlo durante unos días, el dispositivo se bloquea de forma repentina y aparece en la pantalla el siguiente mensaje:

La política de Xiaomi no permite la venta o provisión del producto en el territorio en el que ha intentado activarlo. Póngase en contacto directamente con el minorista para obtener información adicional.

Xiaomi está llevando a cabo el bloqueo vía software para que se cumplan sus Términos y Condiciones de una vez por todas. Considera que hay muchos revendedores que se saltan las prohibiciones de Xiaomi y exportan smartphones de la marca a las regiones en donde no se permite hacer esto.

No todos los móviles que se usan en los países prohibidos se están bloqueando

La buena noticia es que algunos smartphones están evitando el bloqueo vía software de Xiaomi. Parece que los móviles rooteados no tienen este problema en ningún momento.

No obstante, el root y las ROMs personalizadas ya no son necesarios y su instalación es liosa. Es por eso que, tal vez, esta no va a ser una solución muy popular para desbloquear los móviles afectados.

A su vez, los smartphones que ya se activaron en las regiones que no están en “la lista negra” de Xiaomi no se bloquean. Es decir, si empezaste a usar tu móvil en un país en donde sí se pueden vender los dispositivos de la marca, no vas a tener problemas al llegar a Cuba, Irán, Siria, Corea del Norte, Sudán o Crimea.

De igual forma, en algunos foros se ha mencionado que el error es más común en los smartphones de la ROM china o que pertenezcan a los modelos del gigante asiático exclusivos para India.

En todo caso, la marca aún no ha publicado un comunicado sobre este tema. También, hasta ahora, no hay una solución oficial para quitar el bloqueo.

Por otra parte, claro que el gigante asiático no para de crecer. Recuerda que Xiaomi ya superó a Samsung y es la marca que más móviles vende en el mundo. Además, la marca le dio una gran noticia a sus fans al anunciar que los Mi 11T van a actualizar Android durante 4 años.

No obstante, tampoco olvides que Xiaomi siempre va a querer que se cumplan sus Términos y Condiciones de Venta, en los cuales se deja claro que no se pueden exportar los móviles de la marca a algunos países.

Y tú, ¿qué piensas de lo que está haciendo Xiaomi? Déjanos tu opinión en los comentarios.