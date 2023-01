Pese a ser la aplicación de mensajería más popular del mundo, WhatsApp todavía tiene muchos pendientes con sus usuarios. Sí, Meta ha introducido un montón de novedades en los últimos años: grupos de 1000 personas, audios en los estados, las comunidades y muchas más.

Sin embargo, hay una deuda histórica que todavía sigue ahí: poder enviar imágenes sin comprimir a través de WhatsApp. Finalmente, parece que atenderán los ruegos de los usuarios, porque próximamente será posible.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.2.11: what's new?

WhatsApp is working on sending photos in their original quality, for a future update of the app!https://t.co/loR2jZPaSP pic.twitter.com/3ry6GKuS1P

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 20, 2023