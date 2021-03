Parece que el equipo detrás del desarrollo de WhatsApp tiene bastante trabajo por delante. Hace muy poco te hablamos de una nueva función que permitirá proteger las copias de seguridad de tus conversaciones con contraseña. Y parece que dentro de muy poco WhatsApp permitirá enviar fotos que se autodestruyen.

Una vez más, han sido los chicos de WABetaInfo los que han descubierto varias funciones nuevas que llegarán al popular servicio de mensajería instantánea dentro muy poco. Y sin duda alguna, la posibilidad de enviar fotos por WhatsApp que se autodestruyen parece realmente interesante.

Cómo funcionarán las fotos que se autodestruyen en WhatsApp

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet. Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021

Como podrás comprobar en el mensaje de Twitter que encabeza estas líneas, el objetivo es que WhatsApp ofrezca un sistema parecido al que tiene Instagram Direct. De esta manera, por un lado podrás enviar imágenes que se autodestruyen al cabo del tiempo. Y por otro lado también se podrá habilitar una función que, en el momento en el que abandones un chat, se borrará la foto de forma automática.

Por lo que parece, WhatsApp no guardará registro alguno del contenido multimedia que destruyas, por lo que no quedarán almacenadas en los dispositivos de otros usuarios. Lo que no queda tan claro es qué pasará con las capturas de pantalla, ya que parece que no hay ningún sistema que lo habilite. Así que parece que no se tendrá la seguridad de que no quede rastro alguno del contenido multimedia que hayas enviado.

Siguiendo con las novedades que llegarán a WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea va a mejorar la función para enviar mensajes que se autodestruyen. Esta herramienta es muy interesante, pero tiene un problema: tienes que esperar 7 días para que se autodestruyan tus mensajes.

Ahora, el equipo detrás del desarrollo de la app trabaja para que WhatsApp permita borrar mensajes enviados dentro de un plazo de 24 horas, lo que cambia totalmente las posibilidades que ofrece esta herramienta.

Por último, decir que lo único que podemos hacer es esperar a que la aplicación reciba su próxima actualización para poder enviar imágenes que se autodestruyen por WhatsApp. Finalizamos con este tutorial para que sepas cómo usar su servicio de mensajes que se destruyen con el paso del tiempo.