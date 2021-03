WhatsApp cuenta con todo tipo de funciones para exprimir al máximo las posibilidades de este servicio de mensajería instantánea. Algunas, como la posibilidad de crear widgets en la pantalla de tu teléfono, o el hacer una copia de seguridad de tus conversaciones para que no se pierda ningún chat.

Y de esta última herramienta te queremos hablar. Más que nada porque, tal y como indican los compañeros de WaBetaInfo, el equipo detrás del desarrollo de WhatsApp está trabajando en una mejora para que las copias de seguridad de tus conversaciones sean más seguras que nunca.

Como bien sabrás, las copias de seguridad se almacenan en la nube. Si tienes un teléfono Android se usa Google Drive, mientras que si tienes un iPhone el servicio utilizado es iCloud. El problema es que los archivos no están protegidos de ninguna forma. Pero esto cambiará dentro de muy poco.

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.

The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021