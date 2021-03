Cómo usar los widgets de WhatsApp en Android y para qué sirven

Aunque hay algunas alternativas muy interesantes, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en España. Una app que no para de recibir actualizaciones para mejorar su usabilidad. El problema es que a veces no conocemos todas las funciones que esconde este servicio.

Ya te hemos mostrado cómo vender tus productos usando WhatsApp Business, y ahora te vamos a enseñar los pasos que debes seguir para usar los widgets de WhatsApp en tu Android y cómo funcionan.

Los widgets de WhatsApp te permitirán leer mensajes sin que nadie lo sepa

Es cierto que la barra de notificaciones de Android es muy útil para darle un vistazo rápido a los mensajes que hayas recibido. Pero si el mensaje es un poco largo, no podrás leerlo completamente. A no ser que uses un widget de WhatsApp.

Y es que, con este elemento podrás tener un acceso directo en la pantalla de tu teléfono a los chats de WhatsApp más importantes, además de leer los mensajes que recibas sin tener que abrir la aplicación. De esta manera, el emisor no sabrá que los están leyendo.

Como habrás podido comprobar, la utilidad de esta función es lo suficientemente interesante para que la quieras probar. Así que pasamos a mostrarte cómo se crea un widget de WhatsApp en tu teléfono.

Cómo crear widgets de WhatsApp en tu teléfono Android

Lo primero que debes hacer es situarte en la pantalla de inicio de tu teléfono y realizar una pulsación prolongada sobre un hueco que haya en la pantalla.

Se abrirá un menú en la parte inferior, lo único que has de hacer es pulsar sobre widgets.

Busca el widget de WhatsApp 4×2 (hay otro, pero te creará un acceso directo a un contacto sin posibilidad de ver los mensajes).

(hay otro, pero te creará un acceso directo a un contacto sin posibilidad de ver los mensajes). Una vez pulses sobre el widget indicado, verás que se lo podrás colocar en cualquier espacio disponible. En algunos teléfonos te permitirá ajustar el tamaño de forma automática. Si no es el caso, solo has de mantener una pulsación prolongada sobre el widget de WhatsApp para poder ajustar su tamaño.

Sin duda, un elemento muy útil para leer mensajes de WhatsApp sin que el destinatario lo sepa. Evidentemente, cuenta con algunas limitaciones, ya que no podrás ver los stickers que te envíen, pero sigue siendo una herramienta muy a tener en cuenta. ¡A qué esperas para probar a usar los widgets de WhatsApp en tu teléfono Android!