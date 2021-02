WhatsApp continúa introduciendo funciones a su plataforma muy útiles para los usuarios. La aplicación ahora permite que cualquiera pueda vender y comprar productos a través de su plataforma con WhatsApp Business.

Si tienes una empresa o una tienda, puedes vender tu mercancía creándote una cuenta en dicha aplicación. Por otro lado, si eres un usuario que solo quiere comprar, puedes hacerlo desde tu cuenta de WhatsApp de toda la vida.

Para que entiendas mejor todo esto, te explicaremos un poco acerca de la forma en la que funciona el comercio a través de WhatsApp.

¿Cómo funciona el comercio por WhatsApp?

El comercio online ha aumentado mucho en estos tiempos, sobre todo en pandemia que nadie puede salir de su casa. La cuarentena abrió muchas oportunidades de negocio, sobre todo en el e-commerce, y WhatsApp Business es una excelente forma de montarse en esa nueva ola. Para que entiendas bien este tema, te lo explicaremos desde el punto de vista del vendedor y el comprador.

Si eres un vendedor online ¿cómo puedes vender a través de WhatsApp?

Como te venimos contando, la herramienta para que vendas mediante esta app es WhatsApp Business. Esa es la variante que se ha ideado Facebook dedicada solo al comercio en línea. Para vender a través de esa plataforma primero debes descargarte la app (te dejamos el botón de descarga abajo).

Una vez que la hayas descargado debes seguir algunos pasos.

Créate una cuenta de WhatsApp Business

En el WhatsApp convencional necesitas un número de teléfono para registrarte, y lo mismo sucede con esta versión. Ya en este punto, tienes dos opciones. La primera es usar tu número personal para registrarte en la app, o usar un número diferente que dediques solo a los negocios. La verdad es que nuestra recomendación es que tires por la segunda opción, de esa manera puedes mantener tu vida personal y los negocios fuera del mismo lugar.

Ya que te hayas decidido a cuál número usar, debes seguir un proceso muy similar a cuando creaste tu cuenta de WhatsApp personal. La primera vez que ingreses deberás introducir ese número para que WhatsApp te envíe un código de confirmación a través de un mensaje de texto.

Ya luego deberás elegir un nombre y una foto de perfil para que todos puedan identificarte. Después de ese paso, te saltará la opción para que que selecciones qué tipo de empresa eres, al igual que te pedirá que crees tu catálogo de productos. Puedes saltarte eso o completar lo que te piden. De igual manera, si te lo saltas en ese momento, puedes hacerlo luego sin ningún problema. Ahora, si te registraste con un número nuevo o con uno que ya habías usado antes para WhatsApp, pasarán dos cosas dependiendo de lo que hayas hecho. Si usaste uno nuevo, no es necesario hacer la restauración de la copia de seguridad de los datos de la app porque al ser una cuenta nueva de WhatsApp, no habrá ninguna información almacenada. Sin embargo, si optaste por la segunda opción, podrás restaurar la información respaldada, siempre que hayas hecho el respaldo antes, y si no sabes como hacerlo, aquí te lo explicamos.

Empieza a vender tus productos por WhatsApp Business

Ya con tu cuenta creada, podrás vender tus productos por la app. Cualquier persona que tenga tu número podrá contactarte para comprar lo que ofreces.

Esta versión de WhatsApp te permite establecer varios datos acerca de tu negocio. Puedes indicar cuáles son los horarios en los que estás abierto al público, la dirección de tu local, si es que tienes una tienda física o una descripción de tu empresa.

Además de eso, puedes prediseñar mensajes para responder de forma automática a un cliente cuando te escriba por primera vez, cuando no estés disponible, o incluso para dar respuestas preestablecidas.

Como te comentamos, también puedes agregar un catálogo de tus productos, y si no lo hiciste al momento de registrarte, puedes hacerlo luego sin problema. Solo debes entrar en ajustes a “Herramientas para la empresa” (es el lugar donde haces todas estas modificaciones que te estamos comentando) e ingresas a catálogo. Ya ahí, puedes montar fotos y descripciones de tus productos para que tus clientes puedan ver que comprarán.

Si eres un comprador online ¿cómo puedes comprar por WhatsApp?

Para comprar a una tienda en WhatsApp solo necesitas tener su contacto y escribirle directamente desde tu cuenta como lo has hecho con cualquier otra persona. Si la empresa está trabajando al momento en que mandes el mensaje, podrás comprar el producto que te interese, y si no están disponibles, deberás esperar a que lo estén.

¿Qué beneficios tiene comprar y vender por WhatsApp?

WhatsApp Business tiene varios beneficios tanto si eres un comprador como un vendedor. ¿Te animas a saber cuáles son?

Sin peligro de coronavirus

Ahora qué hay cuarentena, muchos locales se ven en la necesidad de cerrar sus puertas por ese tema, lo que sin duda afecta a sus ventas. Pero ¿no crees que trabajar con WhatsApp Business reduce ese problema? Pues veamos:

No existe riesgo de contagio: vender tus productos por esta aplicación implica que el único contacto cliente-vendedor que tendrás es a través de un chat. Por ello, el que tú puedas contagiarte u otras personas por la venta o compra de productos por WhastApp es casi imposible

Mejor contacto con los clientes

Puedes alcanzar un mercado mucho más grande. Todo el mundo tiene WhatsApp y lo único que separa a los usuarios de esa app y tu producto es un simple mensaje. Con esta plataforma, tienes a las millones de personas que usan la aplicación a diario como posibles clientes.

Además, tienes un contacto más directo, en especial si eres un vendedor, pues una vez un cliente te contacte, puedes guardar su número para luego ofrecerle tus productos de nuevo. Claro que esto debes hacerlo con responsabilidad, a nadie le gusta el spam, pero sin duda esta plataforma te permite tener un contacto con tus clientes mucho más cercano. Con un simple “¿qué te ha parecido mi producto?” podrás tener de primera mano la mejor interacción posible con tus consumidores.

Y ¿cómo haces los pagos?

Quizás no hayas oído de WhatsApp Pay, en este momento es una iniciativa desarrollada en India. A pesar de eso, te adelantamos que es la plataforma de WhatsApp para realizar pagos que podría revolucionar el comercio online. ¿Lo malo? Que por ahora solo está disponible en el país que te comentamos. Sin embargo, cuando pase ese periodo de prueba de la plataforma, sin duda que llegará al resto del mundo para poder complementarse con WhatsApp Business.

Esa situación hace que por el momento, tanto el vendedor como el comprador debáis llegar a un acuerdo con el método de pago, aunque eso ya queda de parte de cada uno de vosotros.

Pero cuéntanos ¿qué te ha parecido la opción de WhatsApp para el comercio online? ¿Comprarías a través de esta plataforma? ¿Venderías? Nos interesa mucho saber tu opinión acerca de este tema.