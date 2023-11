Con el lanzamiento de los Snapdragon 8 Gen 3 y Dimensity 9300 la sagrada trinidad de los chips móviles de 2023 está completa. Tanto Qualcomm, como MediaTek y Apple (A17 Pro) ya presentaron sus chipsets topes de gama, en los que han puesto lo mejor que han podido desarrollar hasta ahora.

Estos tres SoC son unas bestias, no se amilanan con ningún desafío y seguramente por ello te estés preguntando cuál de ellos es el mejor. Hoy decidimos llevarlos a campo de batalla para obtener la respuesta, a través de esta comparativa de los Snapdragon 8 Gen 3 vs. A17 Pro vs. Dimensity 9300. ¿Cuál crees que ganará? Ponte cómodo para leer, porque contrastamos hasta el último detalle.



Comparativa de especificaciones: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 vs. Apple A17 Pro vs. MediaTek Dimensity 9300

Especificaciones Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Apple A17 Pro

MediaTek Dimensity 9300

CPU 1 x núcleo ARM Cortex-X4 @ 3,3 GHz (alto rendimiento).

(alto rendimiento). 3 x núcleos ARM Cortex-A720 @ 3,2 GHz (rendimiento).

2 x núcleos ARM Cortex-A720 @ 3,0 GHz (rendimiento).

2 x núcleos ARM Cortex-A520 @ 2,3 GHz (ahorro energético). 2 x núcleos de alto rendimiento @ 3,78 GHz.

@ 3,78 GHz. 6 x núcleos de ahorro energético @ 2,11 GHz. 4 x ARM Cortex-X4 a 3,25 GHz (alto rendimiento).

(alto rendimiento). 4 x ARM Cortex-A720 a 2,0 GHz (rendimiento). Proceso de fabricación

4 nm de 3ª generación de TSMC. 3 nm de 2ª generación de TSMC. 4 nm de 3ª generación de TSMC. GPU Adreno 750 compatible con trazado de rayos por hardware. ARM Immortalis-G720 MC12 compatible con trazado de rayos por hardware. ARM Immortalis-G720 MC12 compatible con trazado de rayos por hardware.

RAM LPDDR5X (hasta 8533 Mbps). LPDDR5 (hasta 6400 Mbps). LPDDR5T (hasta 9600 Mbps). Almacenamiento UFS 4.0. NVMe (equivalente a UFS 3.2). UFS 4.0 + MCQ. Inteligencia artificial Qualcomm Hexagon NPU con motor de IA generativa por hardware. Apple Neural Engine 16-core con motor de IA generativa por hardware. MediaTek APU 790 con motor de IA generativa por hardware. Conectividad Modem RF Snapdragon X75 LTE / 5G con 10 Gbps de bajada.

con 10 Gbps de bajada. WiFi 7 con 5,8 Gbps de bajada.

con 5,8 Gbps de bajada. Bluetooth 5.4. Modem RF Snapdragon X70 LTE / 5G con 7,5 Gbps de bajada)

con 7,5 Gbps de bajada) WiFi 6E con 2,4 Gbps de bajada.

con 2,4 Gbps de bajada. Bluetooth 5.3. Módem RF LTE / 5G desconocido con 7 Gbps de bajada

desconocido con 7 Gbps de bajada WiFi 7 con 6,5 Gbps de bajada.

con 6,5 Gbps de bajada. Bluetooth 5.4.

Configuraciones bien diferentes entre sus clústeres de CPU, el MediaTek va a tope

Si bien la arquitectura big.LITTLE ha sido la norma durante años entre los chips para móviles, al menos para MediaTek ya no es así. Diferente a gran parte de los SoC del mercado, con el Dimensity 9300 apostaron por una configuración de núcleos bastante atípica.

No hay núcleos de ahorro energético (LITTLE), solo de alto rendimiento (big) y distribuidos de la siguiente forma: 4 x Cortex-X4 funcionando hasta 3,25 GHz + 4 x Cortex-A720 funcionando hasta 2 GHz. La propia MediaTek apunta en su página que los A720 funcionarían como núcleos de eficiencia energética, algo que no es tan así. ¿Por qué? Porque ciertamente consumen menos que los Cortex-X4, pero siguen siendo núcleos de alto rendimiento.

Por su parte, Qualcomm también apuesta por una configuración un poco extraña para sus ocho núcleos, pero que no deja de ser big.LITTLE. En el Snapdragon 8 Gen 3 encontrarás lo siguiente: 1 x Cortex-X4 @ 3,3 GHz + 3 x Cortex-A720 @ 3,2 GHz + 2 x Cortex-A720 @ 3,0 GHz + 2 x Cortex-A520 @ 2,3 GHz.

Por último, el Apple A17 Pro parece el más modesto de todos, pues es un chip con solo seis núcleos. No obstante, debes saber que los núcleos de este SoC son versiones personalizadas por Apple de los ARM usados por sus rivales. Esto hace que el A17 Pro sea capaz de obtener un rendimiento brutal pese a tener un conteo menor de núcleos. Su configuración es la siguiente: 2 x núcleos de alto rendimiento @ 3,78 GHz + 6 x núcleos de ahorro energético @ 2,11 GHz.

Ahora bien, ¿cuál tiene el procesador más potente? De buenas a primeras podrías pensar que es el Dimensity 9300 al ser puro músculo, pero esta es una verdad a medias. Como verás en las gráficas a continuación, el Dimensity 9300 solo gana en la prueba multinúcleo de Geekbench 6, pero en la mononúcleo el Apple A17 Pro le pasa la aplanadora.

Concretamente, el Apple A17 Pro en mononúcleo es un 36,9% más potente que el Snapdragon 8 Gen 3 y un 29,4% superior al Dimensity 9300. No obstante, en multinúcleo el chip de MediaTek es un 5,1% mejor que el de Apple y un 6,9% superior al Qualcomm.

Aunque Qualcomm y Apple usen gráficas personalizadas, la GPU del Dimensity 9300 se ríe de ellas

Los saltos gráficos prometidos por Qualcomm, Apple y MediaTek para esta generación de chips fueron cuantiosos. Las tres compañías aseguraron que sus nuevos SoC mejorarían mucho su rendimiento en este apartado y ciertamente fue así. Todos superan con creces a sus antecesores, pero ¿qué tal van frente a sus competidores?

El Snapdragon 8 Gen 3 llega al mercado con una GPU Adreno 750 (no sabemos la cantidad de núcleos). Mientras, el A17 Pro tiene 6 núcleos gráficos. Este par usa núcleos personalizados por cada fabricante, lo que les permite mejorar algunas cosas como la eficiencia energética.

Sin embargo, en temas de potencia la GPU Immortalis-G720 MC12 del Dimensity 9300 se queda con el punto. Esta gráfica es la versión regular producida por ARM, sin modificación alguna, lo que hace todavía más memorable su logro. Eso sí, en temas de consumo necesita más energía y también genera más calor, pues manejar 12 núcleos no es tarea sencilla.

¿Quieres que pongamos los resultados en porcentajes claros antes de ver las gráficas? La cosa quedó así en los dos benchmarks que utilizamos como referencia:

3DMark Wild Life Extreme (1440p offscreen) : la GPU del Dimensity 9300 es un 31,2% más potente que la del Apple A17 Pro y un 11,4% más que la del Snapdragon 8 Gen 3.

: la GPU del Dimensity 9300 es un y un 11,4% más que la del Snapdragon 8 Gen 3. GFXBench 5.0 Aztec Ruins (1440p onscreen): la gráfica del Dimensity 9300 es un 54,6% mejor que la del Apple A17 Pro y un 4,2% superior a la del Snapdragon 8 Gen 3.

Como verás, aunque el MediaTek gana, el SoC de Qualcomm no queda tan atrás. El que sí no tiene nada que hacer ante este par es el pobre Apple A17 Pro.

El trazado de rayos es cosa fácil para el MediaTek, aunque sus rivales no se quedan atrás

Una característica gráfica que viene acaparando titulares desde hace algún tiempo es el trazado de rayos. Esta tecnología permite mejorar las iluminaciones y reflejos en los juegos haciéndolos más naturales, de ahí que todos quieran explotarla. De hecho, incluso Samsung quiere crear su propio algoritmo para los Exynos.

Obviamente, los fabricantes de estos tres chips no se iban a quedar fuera y menos con sus SoC más potentes. Sí, nuestros tres rivales de hoy son compatibles con Ray Tracing acelerado vía hardware, pero ¿qué tan buenos son?

Lastimosamente, Geekbench no es un benchmark especializado en esta área, pero es el único disponible en Android e iOS que mide esto en sus pruebas. Dicho esto, debemos decir que el MediaTek Dimensity 9300 se anota otro punto a su favor superando a sus rivales. Es un 6% mejor que el Snapdragon 8 Gen 3 y 7,1% superior al Apple A17 Pro.

Ojo, un detalle interesante es que este es el rendimiento en las pruebas multinúcleo. Cuando hablamos de la prueba mononúcleo, el Apple A17 Pro se merienda a sus rivales con más de un 50% de diferencia. ¿El detalle? Los juegos son muchísimo más de usar todos los núcleos disponibles respecto a otras aplicaciones.

Si de eficiencia energética hablamos, el Apple A17 Pro es el rey y hay un motivo claro

Siendo un chip con menos núcleos (en general), es esperable que el Apple A17 Pro sea el chipset que menor cantidad de energía consuma. Además, al estar fabricado en 3 nm y no en 4 nm como sus rivales, esta hipótesis cobra más fuerza. Esto es así, tal como verás en la gráfica de abajo, pero hay un tema curioso con este SoC y sus temperaturas.

El sistema de disipación térmica de los iPhone 15 Pro y Pro Max es bastante deficiente, ocasionando que el A17 Pro termine funcionando a mayor temperatura que sus rivales. No obstante, ese problema no es achacable directamente al chip, sino al resto del móvil. De hecho, si ves la imagen térmica que dejamos abajo, podrás notar esto de lo que hablamos.

Dicho esto, el Apple A17 Pro es un chip más eficiente energéticamente que sus rivales: en torno a un 14,1% más eficiente que el Dimensity 9300 y un 13,4% respecto al Snapdragon 8 Gen 3. ¿Su único problema? Como ya dijimos, sus temperaturas se ven condicionadas por el mal diseño de los dos móviles que lo equipan.

El Dimensity 9300 parece ser el SoC más inteligente (aunque no pudimos probar el A17 Pro)

La inteligencia artificial está de moda y los chips de última generación le ponen especial atención. Desde hace algunas generaciones, la potencia de las Unidades de Procesamiento Neural (NPU) de los SoC para móviles avanza a buen ritmo, pero en estos tres la cosa va mucho más allá.

Qualcomm, MediaTek y Apple aseguran que sus chipsets tienen un potencial enorme en esta área, algo que queda en evidencia cuando pueden ejecutar modelos IA de forma local (on-device). No necesitan apoyarse en la nube y eso definitivamente es un logro increíble, pues es una tarea muy demandante.

Por ponerte en contexto, la nueva NPU Hexagon del Snapdragon 8 Gen 3 es hasta un 98% mejor que la del chip anterior. Es un salto enorme, pero parece que esto no basta para superar a la nueva MediaTek APU 790 del Dimensity 9300. Al comparar ambos chips en AI Benchmark 5, el SoC de Qualcomm logra 2742 puntos. Mientras, el de MediaTek registra 3157 puntos, un 15% más de potencia.

Por desgracias, este benchmark no está disponible para iOS, de ahí que no podamos medir el rendimiento de la NPU del Apple A17 Pro. Aun así, seguro que será muy bueno porque cuenta con una NPU de 16 núcleos. De hecho, cuidado si no les supera.

MediaTek dotó a su chip con mejores tecnologías de RAM y almacenamiento que sus rivales

El Dimensity 9300 es el primer chip para móviles del mundo en soportar RAM LPDDR5T. Es estándar es el más veloz de todos, alcanzando una velocidad de transferencia de 9600 Mbps. Esto es un 12,5% más que el formato LPDDR5X del Snapdragon (8533 Mbps) y 50% mejor que la LPDDR5 del A17 Pro (6400 Mbps).

Lo mismo sucede con el almacenamiento, pues el chipset de MediaTek es compatible con UFS 4.0 + MCQ. Al añadir Multi-Circular Queue (MCQ) a este estándar UFS, las velocidades de lectura / escritura aumentan y termina superando al UFS 4.0 estándar del Qualcomm. Mientras, el Apple A17 Pro utiliza almacenamiento NVMe que equivale en velocidad a UFS 3.2.

El WiFi 7 del Dimensity es mejor, pero en conectividad 5G el Snapdragon no tiene competencia

¿Qué sería del mundo sin Internet? Actualmente este es un recurso importantísimo para el planeta y todos lo utilizamos a diario. Esto hace que sea importante tener una buena velocidad de navegación y nuestros contendientes de hoy lo saben.

En cuanto a velocidad de navegación por WiFi, el Dimensity 9300 alcanza 6,5 Gbps de bajada con su chip WiFi 7. El Snapdragon 8 Gen con su chip FastConnect 7800 también es compatible con este estándar, pero alcanza los 5,8 Gbps de bajada. De último y bastante atrás está el Apple A17 Pro con WiFi 6E y 2,4 Gbps de velocidad pico.

En el apartado de conectividad móvil la cosa cambia, pues el chip de Qualcomm se lleva la mejor parte. Todos son compatibles con redes 5G, pero el Snapdragon alcanza una velocidad de descarga de hasta 10 Gbps, el Apple A17 Pro 7,5 Gbps y el Dimensity 7 gbps. ¿Un dato curioso? El chip de los iPhone 15 Pro usa el módem Snapdragon X70 de Qualcomm capaz de alcanzar los mismos 10 Gbps que el X75, pero por alguna razón está capado.

Finalmente, en conectividad Bluetooth debemos dar un empate a los chipsets de Qualcomm y MediaTek. Ambos son compatibles con Bluetooth 5.4, mientras que el A17 Pro se queda en la versión 5.3.

Conclusiones: a Qualcomm y Apple les crecieron los enanos y la nueva reina es MediaTek con su Dimensity 9300

Tras mucho investigar, realizar todas estas pruebas y mostrarte los resultados, es evidente que el MediaTek Dimensity 9300 es el mejor chip para móviles del mundo (actualmente). Es superior al Snapdragon 8 Gen 3 y Apple A17 Pro en casi todo, aunque no es el mejor en cuanto a consumo.

Con esto, MediaTek se pone a la vanguardia del mercado móvil en todo: ahora no solamente es el fabricante que más chips vende, sino que tiene el SoC más completo.

Ojo, tanto el Snapdragon 8 gen 3 como el A17 Pro siguen siendo chips fantásticos y su rendimiento no deja nada que desear. No creas que porque perdieron contra el Dimensity 9300 son malas opciones, pues no hay nada más alejado de la realidad que eso.

Por cierto, si te preguntas por qué no usamos AnTuTu en esta comparativa siendo un benchmark tan importante y que incluso puede dar luces sobre el rendimiento de CPU, GPU y más, la respuesta es sencilla: lamentablemente, AnTuTu 10 solo está disponible para Android (por ahora), por lo que los resultados del Apple A17 Pro (AnTuTu 9) no son comparables.