Llegó febrero y Samsung cumplió con su calendario de lanzamientos al presentar los fantásticos Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra. Como era de esperar, estos móviles no decepcionaron a nadie, pues cumplieron con todas las expectativas generadas durante meses por las filtraciones.

De todas sus novedades, una que llamó la atención desde hace mucho fue su rendimiento, pues el primer benchmark que se filtró en octubre de 2022 mostró una puntuación alucinante. Desde ese momento se empezó a correr el rumor de que Qualcomm diseñaría un Snapdragon 8 Gen 2 personalizado para Samsung, algo que finalmente sucedió. Esta variante se llama Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy y tiene algunas diferencias respecto a la versión estándar que lo hacen más potente. ¿Quieres descubrirlas?

El procesador y la gráfica del Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy tienen overclock

De la mano con el lanzamiento de los Samsung Galaxy S23, Qualcomm presentó su primer chip personalizado para un fabricante en particular: el Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. No sabemos si esta será una excepción en su línea de producción o si será el comienzo de nuevas líneas personalizadas. Sin embargo, sí sabemos que esta versión de su chip estrella es mejor que la estándar, pues tiene overclock de fábrica. ¿En qué cosas cambia? En estos dos aspectos:

El núcleo Prime (Cortex-X3) tiene una frecuencia máxima de 3,36 GHz , que es 0,16 GHz más que la versión estándar (3,2 GHz).

, que es 0,16 GHz más que la versión estándar (3,2 GHz). La GPU Adreno 740 funciona a una frecuencia de 719 MHz, mientras que en el SoC regular funciona a 680 MHz

Básicamente, el Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy podría considerarse como una suerte de Snapdragon 8+ Gen 2 lanzado anticipadamente. No hay mejoras en la arquitectura o diseño, solamente un overclock mínimo que ayuda a impulsar un poco el rendimiento, tal como sucede en las variantes «Plus» de los Snapdragon.

En su presentación, Samsung habló de mejoras de hasta un 34% en el rendimiento del procesador, 41% en la GPU y hasta 49% en procesamiento neural de su NPU, pero hay un truco. Este salto de rendimiento no hace referencia a otros móviles con el Snapdragon 8 Gen 2, sino a las mejoras respecto a los Galaxy S22.

¿Es el Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy tan potente como para marcar una gran diferencia?

Luego de leer lo anterior, y si recuerdas los grandiosos resultados del Galaxy S23 Ultra en los benchmarks, aún puede que te preguntes lo siguiente: «si el overclock es tan poco, ¿cómo es que los Samsung Galaxy S23 obtienen resultados tan distintos a otros móviles con Snapdragon 8 Gen 2?».

Un overclock tan mínimo no va a marcar una diferencia de rendimiento importante de ninguna manera. Además, estas frecuencias máximas casi nunca son alcanzadas por los móviles, pues significan un consumo energético demasiado elevado y los fabricantes evitan su uso frecuente.

Si tomas en cuenta esto, la respuesta a la pregunta anterior es clara: el Snapdragon 8 Gen 2 personalizado de los Galaxy S23 ayuda a mejorar el rendimiento, pero no es el principal responsable del salto de potencia. En realidad, la responsabilidad recae principalmente en los chips de memoria y el software de los tres smartphones insignia de la compañía.

Estos móviles utilizan memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0, los dos tipos de memoria más rápidos que hay en el mercado de consumo actualmente. Sí, su competencia también aprovecha estas tecnologías, pero ambos tipos de chips son diseñados y fabricados por Samsung, así que sabrán exprimirlos al máximo.

En cuánto a lo del software, Android 13 es un sistema operativo que está muy bien optimizado y One UI 5.1 ni se diga. La nueva versión de la capa de personalización de Samsung está muy bien hecha, algo que también impacta en el rendimiento final.

Los Galaxy S23 son los primeros en aprovechar la segmentación semántica y exprimir el nuevo DSP Hexagon

Ahora bien, lo de las secciones anteriores daba explicación a la diferencia de rendimiento entre los Samsung Galaxy S23 y otros móviles. Sin embargo, hay un par de novedades adicionales de las que no hemos hablado.

La primera tiene que ver con el ISP cognitivo que incluye el Snapdragon 8 Gen 2. Tanto la variable estándar como la personalizada para Samsung llevan el mismo ISP Spectra Triple de 18-Bit. Sin embargo, los Galaxy S23 son los primeros móviles en aprovechar su tecnología de IA cognitiva.

¿Qué es lo que hace la IA cognitiva? Permite analizar la escena que intentas capturar con la cámara, la segmenta en tres categorías (objetos, sujetos y fondo) y mediante AI y ML mejora cada sección para que la imagen final se vea más natural. Todo esto sucede en tiempo real y Samsung llama a esta característica AI Object-Aware Engine.

Finalmente, Qualcomm detalló otra ventaja que tienen los Galaxy S23 frente a sus rivales: son los únicos que explotan al máximo la DSP Hexagon de última generación que lleva el Snapdragon 8 Gen 2. No hay cambios respecto al chip estándar, pero Samsung es la única que exprime totalmente a la nueva unidad procesamiento neural de Qualcomm.