Estamos a tan solo un par de días de que se presenten los nuevos flagships de Samsung y la esperada renovación de su capa de personalización. Así es, este 1 de febrero se lanzarán los nuevos Samsung Galaxy S23, S23+ y 23 Ultra que, además de las muchas novedades con las que llegan, también serán los encargados de estrenar One UI 5.1.

Sin embargo, no hay que esperar a que Samsung presente los Galaxy S23 para saber las mejoras con las que llega One UI 5.1. ¿Por qué? Pues porque el medio WinFuture acaba de filtrar todas las novedades con las que llegará esta nueva versión de la capa de personalización y, a continuación, te las resumimos.

Las 20 novedades de One UI 5.1: todos los cambios de la actualización

Según la filtración, One UI 5.1 llega con hasta 20 cambios importantes destinados a mejorar la experiencia del usuario al brindando nuevas funciones y características de diseño que facilitan el uso del software. A continuación, te las resumimos:

Nueva app de galería con sincronización de álbumes. Mejora el tono de las selfies. Mejoras para la app Expert RAW. Función para optimizar la resolución y procesamiento de imágenes por IA. Más metadatos en las fotografías (ubicación de la foto, lugar de almacenamiento, etc.). Mejora la herramienta de búsqueda de fotos. Función para seleccionar la ubicación de almacenamiento de las capturas de pantalla. Mejoras para cámara AR con la capacidad de usar hasta 3 emojis. Mejoras en la app AR Doodles. Nuevo widget de autonomía. Nuevo widget del clima. Perfiles para la pantalla de bloqueo. Nuevos accesos directos. Mejoras para la app Samsung Notes. Mejoras para la función de apps compartidas. Sincronización mejorada entre los móviles y los portátiles Galaxy Book. Conexión con altavoces externos vía WiFi. Mejora para la app DeX. Sugerencias inteligentes en el apartado de ajustes. El navegador de Samsung también ha recibido mejoras en las pestañas.

¿Tu móvil recibirá la actualización One UI 5.1? Pues si no lo sabes, te invitamos a que le eches un vistazo a este artículo sobre la lista de teléfonos Samsung que darán el salto a One UI 5.1.