Tras una excelente campaña de actualización a Android 13 y One UI 5 en decenas de sus móviles, Samsung se prepara para el siguiente nivel. El lanzamiento de One UI 5.1 está a la vuelta de la esquina, pues debería llegar junto a los Galaxy S23 en febrero. Sabemos que está en periodo de pruebas y que quizás no traerá tantas mejoras como sucede en las actualizaciones mayores.

Sin embargo, sí que introducirá algunas novedades y mejorará la fluidez del sistema, pero eso no es lo más esperado. La información más esperada por los usuarios es la lista de dispositivos que recibirán One UI 5.1 y finalmente hay una oficial. Samsung confirmó los primeros móviles que actualizarán a One UI 5.1 y puede que el tuyo esté entre ellos.

One UI 5.1: estos móviles serán compatibles con la actualización (lista oficial)

Recientemente, reseñamos que Samsung estaba actualizando sus Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Watch 4 y Watch 5 para introducir nuevas características. No obstante, no sabíamos que el registro de cambios de la actualización de los Galaxy Watch 5 y Watch 5 Pro escondía algo importante.

Al revisar en profundidad la información aportada por Samsung, descubrimos dos cosas: la primera, que el nuevo controlador de cámara solamente funcionará con One UI 5.1; la segunda, una nota que dice lo siguiente: «esta función solo es compatible con modelos insignia lanzados después de los Galaxy S20, Z Flip y Z Fold con al menos One UI 5.1».

¿Qué significa esto? Además de ser una confirmación oficial de Samsung, es una lista con los primeros móviles que recibirán One UI 5.1. De forma mucho más clara, los smartphones que cumplen con esta condición y que recibirán One UI 5.1 serían:

Samsung Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra.

Samsung Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra.

Samsung Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra.

Samsung Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold, Z Fold 2, Z Fold 3 y Z Fold 4.

Samsung Galaxy Z Flip, Z Flip 5G, Z Flip 3 y Z Flip 4.

No sabemos si incluirá los modelos Fan Edition (FE) y por ello no los incluimos de una vez, pero seguramente sí. Asimismo, es importante que recuerdes que esta es una primera lista y está basada en los requerimientos de otros dispositivos.

Así, es muy probable que Samsung lleve One UI 5.1 a muchos smartphones y tablets más, incluyendo a las series Galaxy A y Galaxy M. Al fin y al cabo, su transición hacia Android 13 y One UI 5 ha sido impecable y no vemos razón para hacerlo diferente.