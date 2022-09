Pocos días antes de que se lanzara el iPhone 14, Samsung ya se burlaba de ellos por su falta de innovación. Ahora, la compañía surcoreana vuelve a hacerlo, pero apuntando hacia un punto específico del móvil de Apple: Samsung se burla de la cámara de 48 MP del iPhone 14, comparándolo con sus sensores de 108 MP que ya tienen tiempo en el mercado.

Samsung a Apple: ¿48 MP? Nosotros tenemos 108 MP desde hace más de dos años

A través de varias publicaciones en Twitter, Samsung sigue avanzando en su campaña burlesca contra Apple y su nuevo móvil. Llamada sarcásticamente «iPhone 14 «innovador»», la campaña compara varias de las características del iPhone 14 con los Samsung Galaxy. Además, es una suerte de resumen y reacciones de la compañía ante el smartphone de la competencia.

Hay diferentes tweets, pero uno de ellos ataca directamente a la cámara de 48 MP de los iPhone 14 Pro y Pro Max. Como puedes ver en la imagen de arriba, el tweet dice «¿48 megapíxeles? Ya casi nos alcanzas, Apple. Hemos tenido 108 MP durante 2 años, 6 meses y 4 días» (para el momento de la publicación).

Esta es una referencia clara al Galaxy S20 Ultra de 2020, el primer móvil de Samsung con cámara de 108 MP. Además, critica en silencio que Apple tardó 7 años en aumentar la resolución de la cámara principal de sus móviles, mientras la competencia lo hace constantemente. Aparte, fue una mejora de 12 MP a 48 MP y solamente a los iPhone 14 Pro, porque los otros se quedaron con los 12 MP de siempre.

Samsung claramente se burla de que Apple lanza el mismo iPhone todos los años, sin verdaderas innovaciones, algo que ha hecho ya varias veces. En otro momento pudiésemos justificar a Apple y desmentir a Samsung, pero no hay forma de hacerlo esta vez con los iPhone 14, ya que son un calco de los iPhone 13. Aun así, lo de la cámara de 48 MP vs. 108 MP no es gran cosa, pues los MP de una cámara distan de serlo todo en una buena fotografía.

Samsung reta a Apple para que entren en el mercado de los móviles plegables

De la mano con la publicación anterior, Samsung aprovechó la oportunidad para desafiar a Apple a que se una al segmento de los móviles plegables. Otro tweet reza «¿Qué diablos, Apple? Samsung ha estado plegando durante 2 años, 5 meses y 20 días», una clara referencia a los Galaxy Z Flip y Fold de primera generación. Aparte, Samsung aprovechó el espacio para promocionar sus nuevos Galaxy Z Flip 4 y Fold 4.

Desde hace un tiempo se habla de una posible incursión de Apple al mercado de los móviles plegables, pero nunca con información concreta. Algo similar sucede con el Google Pixel Fold, aunque de este último sí hay un poco más de información.

Por cierto, no es ni de cerca la primera vez que Samsung se burla de Apple y luego termina haciendo cosas similares. En su momento se burlaron de que Apple empezó a vender sus iPhone sin cargadores y más tarde comenzaron a hacer lo mismo en los Galaxy de gama alta y media.

Ahora, Samsung se burla de la falta de innovación de los iPhone, pero resulta que todo apunta a que los Galaxy S23 tendrán el mismo diseño que los Galaxy S22. Además, traerán las mismas cámaras y pocas innovaciones (aunque habrá una cámara de 200 MP en el Galaxy S23 Ultra).