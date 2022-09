Samsung ya se burla de la falta de «innovación» del iPhone 14

Parece que el troleo es una herramienta de marketing muy valiosa para Samsung. La marca surcoreana tiene la tradición de lanzar un vídeo burlándose de Apple en la víspera del lanzamiento de su próximo móvil. Es así como hemos disfrutado de anuncios muy divertidos como aquel en el que parodiaban el notch del iPhone X.

Pues bien, a menos de una semana del lanzamiento oficial del nuevo iPhone 14 (que se presentará el próximo 7 de septiembre), Samsung lo ha vuelto a hacer publicando un vídeo en su canal de YouTube en el que se burla de la falta de innovación de su competencia. ¿Quieres verlo? Pues quédate con nosotros.

En esta nueva arremetida contra Apple, Samsung asegura que el iPhone 14 llegará sin ningún tipo de innovación. De hecho, en el vídeo el fabricante surcoreano asegura que muchas de las novedades que los usuarios esperan en el nuevo móvil de Apple ya están disponibles en sus últimos flagships: Galaxy S22 Ultra y Z Flip 4.

El vídeo en cuestión que dejamos arriba se encuentra disponible en inglés, pero si no entiendes este idioma, no te preocupes, aquí te traemos la traducción de lo que se narra en él:

«Abróchate el cinturón para el último lanzamiento de Apple y entra en un mundo en el que las cabezas se girarán, pero no en tu dirección. Donde la cámara de mayor resolución de un smartphone estará en el bolsillo de alguien más. Y ese lanzamiento épico que está recibiendo todos los likes no será el tuyo. Porque esta innovación no llegará pronto en el nuevo iPhone. Ya está aquí en los Galaxy.»