Hace unas semanas, Samsung presentó sus últimos teléfonos inteligentes de gama media, Galaxy A54 y A34. Hoy, las últimas filtraciones muestran que la compañía se prepara para lanzar el Galaxy F54 5G, en algunos mercados seleccionados. Según una publicación en Twitter de Debayan Roy, el dispositivo se hará oficial en India dentro de tres semanas y será una versión ligeramente modificada del Galaxy A54.

El Galaxy F54 5G tendrá con un diseño menos premium, una batería más grande y una configuración de cámara diferente. Su procesador será el Samsung Exynos 1380, el mismo procesador que el Galaxy A54. Además, deberá funcionar junto con 8 GB de RAM y Android 13 como sistema operativo.

El Galaxy F54 5G estará alimentado por una gran batería de 6000 mAh, más grande que el modelo A54 y admitirá una tasa de carga rápida de 25 W. Este Samsung será el móvil con más batería de este año 2023. Además, una de las características más esperadas del próximo dispositivo es su sistema de cámara.

La parte trasera contará con una configuración de cámara triple, que consta de un sensor primario de 108 megapíxeles con soporte OIS, lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y un disparador macro de 2 megapíxeles. Mientras tanto, el frontal albergará una cámara selfie de 32 megapíxeles.

Este dispositivo también contará con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y una frecuencia de actualización de 120 Hz. El informante incluso reveló que el nuevo dispositivo estará protegido por Corning Gorilla Glass 5, escáner de huellas dactilares montado lateralmente, ranura SIM híbrida, WiFi 6 y más.

😍 Exclusive 😍

Can, totally confirm that :

Galaxy F54 is launching in India in 2 or 3 weeks.

Starting price will be ~26K – 27K.

Galaxy F54

• 6.7" FHD+ 120Hz Amoled

• Exynos 1380

• 108MP OIS +8+2, 32MP🤳

• 6000mAh, 25W

• Hybrid slot, side FS, GG5, Knox, WiFi 6

— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) May 8, 2023