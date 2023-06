Samsung no para de enviar actualizaciones a sus dispositivos. La marca surcoreana ha sido la más rápida en llevar Android 13 a los móviles elegibles para esta nueva versión del sistema operativo de Google. Y ahora está enviando las respectivas actualizaciones de seguridad que reciben sus smartphones de forma periódica.

Así es, tres de los móviles de la serie Galaxy A están recibiendo el parche de seguridad de junio de 2023. Y, además, esta actualización también resuelve algunos problemas de One UI y mejora el rendimiento de esta capa de personalización.

Los Samsung Galaxy A51, Galaxy A51 5G y Galaxy A52 5G reciben el parche de seguridad de junio de 2023

Los Galaxy A51, Galaxy A51 5G y Galaxy A52 5G están recibiendo una nueva actualización con las versiones de firmware A515FXXU7HWF1, A516BXXU7FWE2 y A526BXXS4EWD9 respectivamente. Esta primero llegará a los usuarios de los Galaxy A51 y Galaxy A51 5G de Inglaterra y los propietarios del Galaxy A52 5G en América Latina y Estados Unidos.

Esta actualización viene con el parche de seguridad de junio 2023 que resuelve más de 60 exploits o vulnerabilidades detectadas en el último semestre. Además, también soluciona algunos errores en el rendimiento de One UI y mejora la estabilidad de la capa de personalización de Samsung.

¿Cómo actualizar los Samsung Galaxy A51, A51 5G y A52 5G?

El parche de seguridad de junio de 2023 está llegando a los Galaxy A51, Galaxy A51 5G y Galaxy A52 5G en forma de actualización OTA. Estas son las actualizaciones que reciben los móviles a través de Internet de manera automática. ¿Quieres verificar si ya está disponible en tu móvil? Pues para hacerlo, solo tienes que seguir estos pasos: Configuración > Actualización de software > Descargar e instalar. Si no te aparece el «Descargar e instalar» es porque aún no la has recibido y deberás esperar unos días.