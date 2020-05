Siempre que hablamos de actualizar dispositivos Android, mencionamos las actualizaciones vía OTA como el método más sencillo de hacerlo. Pero, ¿realmente sabes qué son las actualizaciones OTA? Seguramente tienes una idea general acerca de este tipo de actualizaciones e incluso las has usado alguna vez, pero no lo sabes o no sabes definirlas. No te preocupes, aquí te explicaremos qué son las actualizaciones OTA y todo lo que debes saber sobre ellas.

Qué es una actualización OTA: todo lo que debes saber

Primeramente, hay que entender que OTA son las siglas de Over the Air (por el aire). Esto hace referencia a que las actualizaciones OTA llegan solas a tu móvil a través de Internet. Por ejemplo, en Android sabrás que has recibido una actualización OTA cuando de repente tu móvil muestre una notificación indicando que tienes una actualización pendiente que debes instalar.

Tú solo tienes que aceptar la instalación y asegurarte de que el móvil esté conectado a una buena conexión a Internet y que esté lo suficientemente cargado para que no se apague en medio del proceso. De esa forma, la actualización OTA se descargará e instalará en tu teléfono de forma automática sin que tú tengas que hacer nada. Por supuesto, estas actualizaciones OTA no solo las usan los móviles Android, sino también cualquier tipo de dispositivo (Apple, Windows, etc.) conectado a Internet.

En pocas palabras, una actualización OTA es una actualización enviada a tu móvil a través de Internet por el fabricante que solo debes aceptar para instalar.

¿Cómo forzar una actualización OTA?

Las actualizaciones OTA se suelen enviar de forma escalonada a los móviles para evitar la sobrecarga de los servidores. Eso explica por qué al teléfono de tu amigo, que es del mismo modelo que el tuyo, le llegó una actualización OTA y al tuyo todavía no. Por suerte, existe una sencilla forma de forzar la llegada de la actualización OTA a tu móvil Android y es la siguiente:

Entra en la Configuración o Ajustes de tu Android.

o Ajustes de tu Android. En el apartado Sistema, presiona en Actualizaciones de sistema .

. Por último, selecciona Buscar actualizaciones de sistema.

Si hay una actualización OTA disponible para tu Android, te aparecerá allí y podrás instalarla. Ten en cuenta que el nombre de las opciones mencionadas anteriormente puede cambiar según la marca o versión de Android que tenga tu móvil, pero en esencia esos son los pasos para forzar las actualizaciones OTA.

¿Es necesario hacer una copia de seguridad antes de instalar una actualización OTA?

No. A diferencia de ciertos métodos de actualización de Android que implican ser root, instalar ROMs, etc., las actualizaciones OTA no eliminan nada tuyo del móvil. Es decir, no borran tus datos, fotos, vídeos o demás archivos. Luego de instalar una actualización OTA, todo lo que tienes en tu móvil permanecerá en el mismo lugar, aunque posiblemente de forma diferente si la actualización ha traído consigo un cambio de interfaz. Por ello, no hace falta que hagas un respaldo o copia de seguridad de tu Android antes de proceder a instalar una actualización OTA.

¿Qué hace una actualización OTA?

Ahora bien, si instalaste una actualización OTA y no notas ninguna diferencia en tu móvil, de seguro te preguntarás cuál es el motivo de estas actualizaciones. Antes de instalarla, la actualización OTA viene acompañada de un texto que explica el motivo de la misma y puede responder tu pregunta. Sin embargo, si no lo leíste, aquí tienes todo lo que puede hacer una actualización OTA:

Actualizar el sistema operativo : gracias a las actualizaciones OTA, tu móvil puede recibir las últimas versiones del sistema operativo que usa. Por ejemplo, si tu móvil usa Android 9, una actualización OTA puede instalarle Android 10.

: gracias a las actualizaciones OTA, tu móvil puede recibir las últimas versiones del sistema operativo que usa. Por ejemplo, si tu móvil usa Android 9, una actualización OTA puede instalarle Android 10. Instalar parches de seguridad : lo normal es que todas las actualizaciones OTA vengan acompañadas de un parche de seguridad. Estos parches lo que hacen es mejorar la seguridad de tu móvil, solucionando las vulnerabilidades encontradas recientemente. Teóricamente, los fabricantes deben enviar una actualización OTA todos los meses a sus móviles Android con el parche de seguridad del mes correspondiente, pero esto se cumple muy poco.

: lo normal es que todas las actualizaciones OTA vengan acompañadas de un parche de seguridad. Estos parches lo que hacen es mejorar la seguridad de tu móvil, solucionando las vulnerabilidades encontradas recientemente. Teóricamente, los fabricantes deben enviar una actualización OTA todos los meses a sus móviles Android con el parche de seguridad del mes correspondiente, pero esto se cumple muy poco. Corregir errores : otra cosa que casi siempre traen las actualizaciones OTA es la corrección de errores o bugs puntuales del sistema de tu móvil. En el registro de cambios se suele describir como mejora de la estabilidad del sistema, lo cual también implica ciertas mejoras del rendimiento de tu móvil a nivel de software.

: otra cosa que casi siempre traen las actualizaciones OTA es la corrección de errores o bugs puntuales del sistema de tu móvil. En el registro de cambios se suele describir como mejora de la estabilidad del sistema, lo cual también implica ciertas mejoras del rendimiento de tu móvil a nivel de software. Añadir o eliminar apps: también es muy común, sobre todo cuando se actualiza el sistema operativo, que la actualización OTA instale nuevas apps o funciones en tu dispositivo. Igualmente, la actualización puede desinstalar aplicaciones que el fabricante considera que ya no hacen falta. Eso sí, nunca se desinstalarán apps que tú mismo instalaste. De esta manera, solo se pueden eliminar algunas apps que trajo el móvil de serie.

¿Existen desventajas de actualizar mi móvil vía OTA?

De seguro ya lo sabes, pero es necesario recordar que también existe la posibilidad de instalar actualizaciones manualmente a tu móvil. Esto se hace mediante ROMs o imágenes de fábrica que hacen exactamente lo mismo que una actualización OTA (actualizan el sistema, corrigen errores, etc.). Así que, por si te interesa saberlo, a continuación te decimos cuáles son las ventajas y desventajas de las actualizaciones OTA frente a los métodos manuales de actualización.

Desventajas de actualizar vía OTA

Normalmente, no soluciona móviles brickeados . Si tu móvil se quedó congelado, lo mejor sería actualizarlo con una ROM que le instale un sistema operativo de cero (borrando todos tus datos) y sin errores, pues una actualización OTA realmente solo soluciona problemas menores.

. Si tu móvil se quedó congelado, lo mejor sería actualizarlo con una ROM que le instale un sistema operativo de cero (borrando todos tus datos) y sin errores, pues una actualización OTA realmente solo soluciona problemas menores. Si el fabricante no supervisa bien el proceso de actualización vía OTA, este puede ser un método inseguro de actualizar tu móvil . Ya hemos visto casos de compañías contratadas (como pasó con Adups y BLU) para enviar las actualizaciones OTA que se aprovechan de su situación para robar datos o instalar adware (anuncios invasivos) a los móviles. Afortunadamente, esto no suele pasar con mucha frecuencia, pero aún así hay quienes prefieren descargar las actualizaciones desde la web oficial del fabricante e instalarlas manualmente.

. Ya hemos visto casos de compañías contratadas (como pasó con Adups y BLU) para enviar las actualizaciones OTA que se aprovechan de su situación para robar datos o instalar adware (anuncios invasivos) a los móviles. Afortunadamente, esto no suele pasar con mucha frecuencia, pero aún así hay quienes prefieren descargar las actualizaciones desde la web oficial del fabricante e instalarlas manualmente. Los fabricantes suelen tardar mucho en enviar las actualizaciones vía OTA, en comparación con las actualizaciones de instalación manual.

Ventajas de actualizar vía OTA

Actualizar vía OTA no requiere ningún conocimiento técnico . Con solo pulsar el botón de Instalar, ya podrás actualizar tu móvil.

. Con solo pulsar el botón de Instalar, ya podrás actualizar tu móvil. Tampoco hace falta hacer copias de seguridad, pues la actualización no borra tus datos .

. Vía OTA recibes la actualización específica que tu móvil necesita, lo cual evita confusiones que pueden llevarte a instalar una actualización equivocada que dañe tu dispositivo.

Viendo los pros y los contras, actualizar vía OTA siempre es la mejor opción, pues las desventajas de este método raramente afectan a los usuarios. Además, aunque tengas conocimientos en el tema, el proceso de actualizar manualmente te llevará mucho más tiempo que hacerlo vía OTA. Así que, siempre que puedas, no lo dudes y actualiza tu smartphone vía OTA.