Los próximos procesadores de Qualcomm incluirán una función que ha activado las alarmas para muchos: la cámara siempre activa. Al escucharlo por primera vez es inevitable pensar en varias razones de por qué esto podría ser algo muy negativo para la privacidad de los usuarios. Además, implica que el móvil consumirá más batería, algo que a nadie le cae en gracia.

Sin embargo, hay varias confusiones y malentendidos que debemos aclarar. Y aunque la idea de que tu cámara móvil «siempre te esté observando» podría darte escalofríos, este cambio en realidad es algo positivo. ¡Sí! Así como lo has leído.

¿Cómo funciona la opción de cámara siempre activa de Qualcomm?

¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el asistente virtual de Google? O mejor dicho, cómo hace para activarse automáticamente tan solo con decir «Ok Google». Esto es posible porque el móvil siempre está «escuchando» lo que decimos. Pero tranquilo, no lo hace de la forma que podrías imaginar. El móvil no está grabando todo a su alrededor y enviándolo remotamente a los servidores de Google, del mismo modo, tampoco filmará todo lo que vea a través de la cámara de ahora en adelante.

El truco está en el diseño del SoC. Qualcomm tiene un proceso aislado y de bajo consumo que siempre está activo, en un bucle. Este proceso se mantendrá hasta que un estímulo en particular lo active y, a continuación, enviará la señal al sistema que se encargarán de cumplir la función esperada.

En el caso del Asistente de Google, al decir Ok Google el proceso reconoce el sonido y envía la señal para que se active el asistente. Y aunque aún no sabemos bien qué será lo que active la función de la cámara, sí sabemos que funcionará del mismo modo que con el asistente virtual.

¿Para qué sirve la función cámara siempre activa de Qualcomm?

Por ahora, son pocos los usos que se le pueden dar a esta tecnología. Es capaz de reconocer cuándo hay rostros en una escena pero no puede identificarlos. A corto plazo, la compañía espera desarrollar un sistema capaz de detectar códigos QR automáticamente. Lo que sí es de esperarse es que a medida que esté disponible en más dispositivos, los desarrolladores le encuentren nuevas funciones útiles.

Los procesadores Qualcomm mejorarán la seguridad, aunque parezca contradictorio

Contrario a lo que la intuición nos dice, este añadido a los procesadores de Qualcomm es algo realmente positivo. Funciona como una caja negra, aislada del resto de componentes del SoC, que te da una mayor seguridad, ya que el software malintencionado no podrá afectarle. Irónicamente, sin este proceso cualquier desarrollador lo suficientemente hábil puede ser capaz de activar la cámara del móvil sin que lo notes.

Lo que sí no podemos negar es que esta nueva función representará un consumo extra (bajo, eso sí), que impactará negativamente en la autonomía de los móviles. Aun así, al poner los beneficios y desventajas no podemos evitar llegar a la conclusión de que esta ha sido la decisión más acertada y necesaria.

Pero nos gustaría conocer tu opinión, ¿crees que la función de cámara siempre activa de Qualcomm es un cambio positivo o negativo? Dínoslo en los comentarios.