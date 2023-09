Desde su llegada a España a principios de este año, SkyShowtime ha enfrentado comparaciones inevitables con sus competidores. En estas comparaciones, siempre ha salido perdiendo ante la abrumadora cantidad de contenido ofrecida por Netflix o Prime Video, así como ante la poderosa biblioteca combinada de Marvel, Star Wars, Disney y Fox que Disney+ presenta.

La controversia ha sido una compañera constante para SkyShowtime a lo largo de su existencia en el mercado de streaming. En esta ocasión, el motivo es la repentina desaparición de un conjunto de 330 películas, lo que, como puedes imaginar, ha tenido un impacto significativo en la disponibilidad de contenido en el servicio. Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente?

¿Por qué SkyShowtime ha perdido 300 películas en solo unos meses?

La razón detrás de la eliminación de estas películas se debe a problemas de licencias. Incluso, cuando estas licencias provienen de empresas dentro del conglomerado de Sky, es necesario hacer pagos para mantener los derechos de emisión. Estos costes son los responsables de la retirada de numerosos contenidos de SkyShowtime.

De un catálogo inicial de 700 películas, SkyShowtime ahora cuenta con solo 370 títulos disponibles. Esta reducción notable en la oferta de contenido ha generado reacciones significativas, y la plataforma misma ha abordado esta situación desde su cuenta global. Han asegurado que muchos de los títulos que desaparecieron regresarán en las próximas semanas, al tiempo que destacan los emocionantes estrenos como “Poker Face” y “Mentiras pasajeras”.

😃 ¡Buenas noticias! Muchos de los títulos regresarán en las próximas semanas, aunque para otros pocos el periodo de licencia ha terminado. Además, tenemos nuevos contenidos exclusivos para SkyShowtime: ¡Poker Face, Operaciones Especiales: Lioness o Mentiras Pasajeras! 😮 — SkyShowtime (@SkyShowtime) August 29, 2023

Como puedes ver, la respuesta brinda un atisbo de optimismo, especialmente considerando que la mayoría de los títulos, al menos en teoría, se espera que regresen al catálogo en las próximas semanas. Esta situación no resulta tan inusual como podría pensarse, ya que meses atrás se experimentó algo similar. En ese momento, también se eliminaron algunos títulos disponibles en esta plataforma de streaming, pero poco después, muchas películas comenzaron a reaparecer.

En la publicación, se menciona que en el caso de “otros pocos” títulos, el período de licencia de las películas ha llegado a su fin, lo que significa que no volverán. Dado que han utilizado este término, se presume que las producciones que no renovarán sus licencias no serán muy numerosas. Aún queda la incertidumbre sobre tener datos más precisos al respecto.

De cualquier forma, si han desaparecido más de 300 películas, se podría estimar que los títulos que no regresarán podrían rondar los 50. Si fueran 100, ya no sería justo decir que son “pocos”. Además, sería importante saber qué películas no regresan, ya que algunas de ellas podrían no representar una gran pérdida.

Balance negativo entre las películas que salen y las que entran

La diferencia numérica entre las películas que estrenan y las que eliminan, es lo que ha generado la insatisfacción entre los usuarios. A pesar de la reciente adición de más de 100 películas nuevas al catálogo de SkyShowtime (una incorporación que debería haber sido bien recibida), se han retirado simultáneamente muchas más películas. En última instancia, el balance no arroja un resultado positivo que pueda mitigar la frustración de los usuarios.

Sin embargo, aún es prematuro para llegar a conclusiones definitivas. La plataforma había anunciado previamente la llegada de series originales de HBO, lo cual podría ser un impulso significativo. También se aguarda con expectación el anuncio del estreno del esperado revival de Frasier, lo cual sería una decisión lógica dado que Paramount+ no está disponible en España.

Mientras tanto, algunos usuarios están perdiendo la paciencia y se cuestionan si seguir pagando por la suscripción al servicio. La pregunta es si esta situación es temporal o estamos ante un punto crítico en la evolución de esta plataforma. Solo el tiempo lo dirá.