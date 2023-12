Con la proliferación de un montón de servicios de streaming que cobran tarifas asequibles y facilitan el consumo de contenido en Internet, muchos pensaron que la piratería estaba de camino a desaparecer. Y aunque en los últimos años las plataformas han dado golpes importantes con el cierre de Cuevana3 y otros referentes de este mercado ilegal, todo parece indicar que la piratería está más viva que nunca.

La constante subida del precio de las suscripciones y la fragmentación del contenido que obliga a pagar una gran cantidad de servicios de streaming, ha provocado que este año muchos usuarios hayan recurrido nuevamente a la piratería para ver las series en tendencia… ¿Quieres saber cuáles fueron las más pirateadas de este 2023? Pues enseguida te lo revelamos.

Las 10 series más pirateadas en 2023

El medio TorrentFreak se ha tomado la tarea de recopilar la lista de series más descargadas a través BitTorrent, uno de los medios de piratería más populares de Internet y de los más usados este año.

Pues bien, según dicha investigación, The Last of Us de HBO fue la serie más pirateada de 2023. La adaptación televisiva del popular videojuego de Naughty Dog tuvo una gran recepción por la crítica y el público, por lo que no sorprende que lo sea.

Ahora bien, otro dato interesante de este ranking es que ninguna de las series más pirateadas de 2023 le pertenecen a Netflix. La plataforma líder en el mercado del streaming no tuvo un gran año y no logró viralizar ninguno de sus nuevos títulos.

Aquí abajo te dejamos el resto de títulos que integran el ranking de las series más pirateadas en 2023:

The Last of Us — HBO The Mandalorian — Disney+ Loki — Disney+ Ahsoka — Disney+ Invasión secreta — Disney+ Silo — Apple TV+ Monarch: el legado de los monstruos — Apple TV+ Tulsa King — Paramount+ Gen V — Prime Video Ted Lasso — Apple TV+

Y tú… ¿Pirateaste alguna de estas series?