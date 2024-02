Samsung y LG tienen una cosa en común, además de ser fabricantes de tecnología provenientes de Corea del Sur. Ambas compañías son conocidas por crear las pantallas de mejor calidad que se pueden encontrar en el mercado. De ahí a que sus Smart TV sean tan populares. Sin embargo, sus teles también tienen una desventaja en común y es su sistema operativo que no es compatible con Kodi.

Así es, las Smart TV de Samsung y LG no son compatibles de serie con Kodi. Por eso, cuando buscas Kodi en su tienda de aplicaciones, no te aparecerá nada. No sabemos si en el futuro estas compañías surcoreanas traerán la app de Kodi a sus televisores, pero de momento lo único que puedes hacer es lo que te explicamos a continuación.

Cómo instalar Kodi en Smart TV Samsung o LG

Tal como se puede comprobar en la página oficial de Kodi, esta aplicación solo está disponible para Windows, Linux, Android, Raspberry Pi, macOS, iOS y tvOS. No tiene una versión para TizenOS ni para webOS que son los sistemas operativos de las teles de Samsung y LG, respectivamente.

Entonces, ¿qué se puede hacer para tener Kodi en una tele de Samsung o LG? Pues conectarle un dongle o TV Box que cambie su sistema operativo por otro basado en Android, como puede ser Android TV, Google TV o FireOS.

Particularmente, nosotros te recomendamos el Chromecast con Google TV (cuesta unos 40 €) porque es el mejor en términos de rendimiento y compatibilidad, aunque puedes comprar cualquier otro siempre y cuando esté basado en Android (aléjate de los Roku).

Pasos para instalar Kodi en Google TV

Una vez que ya tengas el dongle con Google TV conectado a tu tele Samsung o LG, haz la configuración inicial y luego sigue estos pasos para instalar Kodi:

Pulsa la barra de « Buscar apps y juegos «.

«. Escribe Kodi y búscalo.

y búscalo. Selecciona Kodi y después pincha en Instalar.

Pasos para instalar Kodi en Android TV

Si compraste un TV Box con Android TV, instalar Kodi en tu tele Samsung o LG te resultará muy fácil, aunque los pasos a seguir varían ligeramente con respecto a los de Google TV que vimos antes:

Dirígete al apartado Apps .

. Selecciona Google Play Store .

. Busca Kodi .

. Selecciona Kodi y después presiona en Instalar.

Pasos para instalar Kodi en Fire OS (Fire TV)

En caso de que hayas comprado un dispositivo Amazon Fire TV para tu televisor Samsung o LG, deberás hacer lo siguiente para instalarle Kodi:

¡Eso es todo! Como verás, lastimosamente no hay forma de instalar Kodi en un Smart TV Samsung o LG que no sea con un dongle o TV Box externo. Pero si en el futuro Kodi llega de forma oficial a estos televisores, actualizaremos esta entrada para que estés enterado.