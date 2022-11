No sabemos qué sucede puertas adentro en el ecosistema Android, pero algunos fabricantes están actualizando sus dispositivos a Android 13 a un ritmo genial. Samsung ya liberó la actualización en sus topes de gama y algunos gama media, mientras que OPPO, Sony y Realme también dieron disponibilidad a distintos terminales.

Ahora, OnePlus ya está actualizando sus OnePlus 9 y 9 Pro a Android 13, tras romper el récord con la actualización del OnePlus 10 Pro. Si tienes alguno de ellos, te alegrará saber que la OTA incluye varias novedades. Pero si estás pensando en comprar un OnePlus 9 o 9 Pro, hay una sorpresa adicional que seguro te encantará: ¡están en oferta!

La OTA de Android 13 bajo OxygenOS 13 para los OnePlus 9 y 9 Pro ya se distribuye globalmente

Aunque no hay un anuncio oficial por parte del fabricante, muchos usuarios ya están recibiendo Android 13 en sus OnePlus 9 y 9 Pro. Concretamente, la actualización es la versión beta de Android 13, basado en OxygenOS 13.0, y se está distribuyendo principalmente en Estados Unidos, India y Europa. Como acabamos de decir, OnePlus no ha mencionado nada al respecto, pero la cantidad de reportes dejan ver que esta nueva OTA no es exclusiva para los probadores beta.

La actualización no solo trae mejoras en la interfaz de Android y OxygenOS; también mejora el rendimiento general, la estabilidad del sistema y añade algunas funcionalidades nuevas a los OnePlus 9 y 9 Pro. Como cabría esperar, la OTA incluye el parche de seguridad de octubre de 2022.

De momento, no hay una fecha establecida para el lanzamiento de la actualización final a Android 13 en los OnePlus 9 y 9 Pro. Sin embargo, esta primera beta pública estable es un importante paso adelante. La OTA pesa 5 GB, así que prepara tus datos para descargarla.

¿Cómo actualizar los OnePlus 9 y 9 Pro a Android 13?

Como la distribución se está realizando a través de una actualización OTA, no tienes que hacer nada en particular. Solo espera que la notificación de actualización llegue a tu OnePlus 9 o 9 Pro para descargarla e instalarla en tu móvil.

Ahora, si no quieres esperar y te gustaría comprobar manualmente si Android 13 ya está disponible para tu dispositivo, solo debes hacer esto: ve a Configuración > Información del dispositivo > Versión de Oxygen OS. Si llega a estar disponible, solamente descarga, instala y disfruta.

¿No tienes un OnePlus 9 o 9 Pro? Es el momento perfecto para comprarlo con esta oferta

Ahora bien, hablemos de la otra sorpresa que OnePlus tiene preparada para ti. Aprovechando que el Black Friday está a la vuelta de la esquina, los OnePlus 9 y 9 Pro recibieron un par de descuentos geniales. ¿Lo mejor de todo? La oferta no solo está disponible en la tienda oficial de OnePlus, también se extiende a Amazon y otras plataformas online.

¿Vale la pena comprar un OnePlus 9 o 9 Pro en 2022? ¡Por supuesto que sí! Estos móviles fueron los topes de gama de OnePlus en 2021, su rendimiento sigue siendo brutal y tienen unas especificaciones fantásticas. Aparte, con el descuento terminan siendo una compra muy competitiva. Te dejamos el enlace a continuación: