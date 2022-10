Uno de los mejores móviles de Realme está comenzando a recibir la actualización más esperada del año. Así es, el flagship Realme GT 2 Pro que llegó al mercado a inicios de este año con Snapdragon 8 Gen 1 y Android 12 de fábrica, está dando el salto a la nueva versión del sistema operativo de Google: Android 13. A continuación, te contamos cuándo llegará y cuáles son las novedades.

El Realme GT 2 Pro da el salto a Android 13 con la última actualización

En el foro de Realme se acaba de anunciar que Android 13 ya es oficial en el Realme GT 2 Pro. Se trata de una actualización que ya están recibiendo los usuarios de la India y se espera que en las próximas semanas llegue al resto del mundo. Sin embargo, sorprende que esta no venga con una nueva versión de la capa de personalización, ya que se trata del mismo Realme UI 3.0, pero ahora basado en Android 13.

Android 13 llega al Realme GT 2 Pro como una actualización de 5,5 GB que además añade el nuevo parche de seguridad de octubre de 2022. ¿Cuáles son las novedades que trae este cambio a la nueva versión del SO de Google para móviles? Pues las siguientes:

Nuevo lenguaje de diseño «Aquamorphic» que le da una apariencia más cómoda y natural a la interfaz con animaciones, iconos y widgets renovados.

«Aquamorphic» que le da una apariencia más cómoda y natural a la interfaz con animaciones, iconos y widgets renovados. Mejoras en el rendimiento gráfico gracias al nuevo motor HyperBoost GPA 4.0 que estabiliza la velocidad de los fotogramas y equilibra el consumo energético.

que estabiliza la velocidad de los fotogramas y equilibra el consumo energético. Función Eye Comfort Inn KidSpace para proteger la vista de los niños que usan el móvil para jugar.

para proteger la vista de los niños que usan el móvil para jugar. Mejoras en seguridad gracias a un renovado estándar de cifrado avanzado para proteger los archivos privados del usuario.

Y tú… ¿Tienes un móvil de esta marca, pero no es el Realme GT 2 Pro? Pues no te preocupes, aquí te dejamos la lista de todos los móviles Realme que recibirán Android 13 y sus fechas de actualización para que no te pierdas de todo lo nuevo que trae esta versión.