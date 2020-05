Los OnePlus 5 actualizan a Android 10 oficialmente

¿Ansioso por tener Android 10 en tu OnePlus? Pues la espera está por terminar. Sí, los buques de insignia más antiguos de este gigante chino están a punto de actualizarse a la última versión de Android. Así que siéntate y ponte cómodo porque te contamos todo sobre los OnePlus 5 y su actualización a Android 10 de forma oficial.

Si bien anteriormente podías instalar Android 10 en los OnePlus 5 con unas ROMs personalizadas, ahora el cambio al nuevo sistema operativo será de forma oficial. Sin embargo, OnePlus aún no se ha pronunciado al respecto, lo que quiere decir que no existe un link oficial para la descarga e instalación de Android 10.

La actualización estable a Android 10 ya está disponible en los OnePlus 5

Los usuarios de los OnePlus 5 y 5T no tendrán que esperar más, ya que la actualización a Android 10 ya está disponible. ¿Cómo puedes hacerte con ella? Solo tienes que ser paciente, ya que como acabas de leer, no existe un link de descarga oficial, por lo que tendrás que esperar a que la notificación de actualización llegue a tu móvil.

La actualización a la versión estable de OxygenOS 10.0.0 pesa 1.8 GB, así que te recomendamos ir limpiando tu móvil e ir eliminando las apps que no uses como también ir borrando las fotos o vídeos que sean innecesarios. De esta forma, no tendrás problemas al instalar esta nueva versión del sistema operativo.

Como OnePlus no se ha pronunciado al respecto, tampoco se sabe cómo será el proceso de actualización. Pero como ya es costumbre, estas actualizaciones suelen llegar en paquetes u oleadas, así no pierdas la paciencia si ves que un conocido con un OnePlus 5 ya actualizó a Android 10 pero tu móvil no.

Novedades de los OnePlus 5 con Android 10

La nueva actualización de Android 10 para los OnePlus 5 y 5T trajo consigo varios cambios:

Nueva interfaz de usuario .

. Nueva función de personalización de los íconos .

. Nuevos gestos para la navegación .

. Se ha eliminado el gesto hacia atrás de la parte inferior de la pantalla y los han colocado en los bordes izquierdo y derecho de la pantalla.

Han agregado una nueva barra de navegación en la parte inferior de la pantalla que permite el cambio entre aplicaciones recientes.

que permite el cambio entre aplicaciones recientes. Obtendrán la función OnePlus Game Space (opción que permite controlar la configuración de los juegos).

(opción que permite controlar la configuración de los juegos). Han optimizado el apartado fotográfico.

Como ves, la actualización de Android 10 viene a potenciar los OnePlus 5 y 5T. Aunque estos móviles hayan sido los buques insignias del gigante chino durante 2017, que todavía puedan actualizar a Android 10 y recibir mejoras habla muy bien de ellos. Aunque si has estado pensando en cambiar de móvil te dejamos por aquí este OnePlus 8 en un súper ofertón por tiempo limitado, ¡a qué esperas!

Fuente | Android Authority