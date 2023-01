Tras varias semanas de espera y rumores, el OnePlus 11 es una realidad. El nuevo buque insignia de OnePlus (y primero del 2023) es una bestia de armas tomar, pues cuenta con lo mejor que la compañía tiene a la mano. ¿Algunos ejemplos? El Snapdragon 8 Gen 2, carga rápida de 100 W y una pantalla con resolución QHD+, frecuencia de 120 Hz y LTPO 3.0, aun sin ser el modelo Pro.

Las características de la pantalla son geniales por sí solas, pero OnePlus decidió ir más allá y la juntó con un chip especial: el Pixelworks X7. ¿Qué es lo que logra? Resulta que el OnePlus 11 puede ejecutar más de 100 juegos a 120 FPS, aun sin que estos lo soporten de forma nativa. Es el primero en lograr tal cosa, pero ¿cómo es que logra tal hazaña? ¿Qué ventajas ofrece esto? Lo explicamos a continuación.

Pixelworks X7, el chip de imagen que revoluciona los videojuegos en el OnePlus 11

Durante el lanzamiento del OnePlus 11, el fabricante señaló que este smartphone es capaz de ejecutar más de 100 juegos a 120 FPS. De buenas a primeras esto no es algo sorprendente, pues cualquier móvil podría lograrlo si cumple estos tres requisitos: ejecutar un juego compatible con tal velocidad, contar con suficiente potencia para lograrlo y tener una pantalla de al menos 120 Hz.

Actualmente, hay muchos smartphones que pueden con esto y más, especialmente si llevan un Snapdragon serie 8. Sin embargo, el caso del OnePlus 11 es especial. ¿La razón? Esos juegos que logra ejecutar a 120 FPS no soportan oficialmente tales velocidades. Es decir, el móvil es el que hace toda la magia y el artífice principal es el chip de imagen Pixelworks X7.

Gracias a este coprocesador, el OnePlus 11 es capaz de ejecutar distintos algoritmos avanzados de imagen, como los que incluyen las tecnologías MotionEngine y Low Power Super-Resolution. La primera es la que permite la hazaña que te trajo a este artículo, pero la segunda también es interesante, así que hablaremos de ambas.

MotionEngine, la tecnología de Pixelworks que permite ejecutar juegos a 120 FPS en el OnePlus 11

MotionEngine es una tecnología de interpolación de cuadros diseñada por Pixelworks que está incluida en el OnePlus 11. Además, es la que permite que este móvil sea capaz de ejecutar juegos a 120 FPS aun cuando estos no soporten esa tasa nativamente.

¿Qué es lo que hace? A través de distintos algoritmos de imagen y la potencia del chip X7, MotionEngine recrea y renderizar cuadros adicionales en un juego y los interpola con los originales hasta llegar a 120 FPS. Por ejemplo, si un juego está limitado a 60 FPS, MotionEngine creará 60 cuadros adicionales para llevarlo hasta 120 FPS. ¿El resultado? Una experiencia visual mucho más fluida al jugar.

¿El problema? Más allá del consumo de energía, la interpolación de cuadros puede ser un verdadero desastre si la latencia es demasiado alta. Sin embargo, OnePlus y Pixelworks lograron mantener este detalle a raya: la latencia de MotionEngine es de solo 10 ms, mucho menos que el rango mínimo de percepción humana (que es de unos 30 ms).

Así, el objetivo de llevar juegos hasta los 120 FPS aun sin ser compatible se alcanza de manera exitosa en el OnePlus 11. Además, es el primer móvil del mundo capaz de hacer algo así.

Low Power Super-Resolution también importa, porque un juego a 120 FPS no sirve de nada si se ve mal

Junto a MotionEngine, la otra tecnología de Pixelworks que integra el OnePlus 11 es Low Power Super-Resolution (LPSR). Y sí, puede que no llamase tanto la atención en la presentación de este móvil, pero es tan importante como MotionEngine.

LPSR permite mejorar la calidad de imagen de los contenidos de baja resolución que se muestran en pantalla (como algunos videojuegos). Lo que hace es pasar la imagen base (baja resolución) por distintos algoritmos de mejoramiento para obtener una nueva imagen de mayor calidad (alta resolución).

Esta tecnología puede que no sea necesaria en móviles con resoluciones Full HD+ o inferiores, ya que mucho contenido está adaptado a ellas. Sin embargo, es importantísimo en pantallas QHD+ como la del OnePlus 11, pues pocas cosas funcionan de forma nativa a una resolución tan alta.

Obviamente hay límites y LPSR no hará milagros, pero en general el resultado se traduce en mejor calidad visual a través de: contornos más nítidos y suaves, una resolución más cercana a la nativa de la pantalla y escenarios más auténticos en juegos y películas.

¿Qué juegos pueden ejecutarse a 120 FPS en el OnePlus 11 gracias a MotionEngine y qué tienen en común?

Ahora bien, seguro que no querías irte sin conocer la lista de juegos que el OnePlus 11 es capaz de ejecutar a 120 FPS aunque no lo soporten oficialmente en móviles, ¿cierto? Por desgracia, OnePlus no reveló el listado completo, aunque sí mencionó 8 de ellos:

Genshin Impact.

Glory of the King.

Cross Fire.

QQ Speed.

Sky: Children of Light.

Game for Peace.

Moonlight Blade.

League of Legends.

Como verás, algunos son juegos móviles, pero otros no. Entonces, ¿cómo es que van a funcionar en tu OnePlus 11 a 120 FPS? A través de la magia de los servicios de juegos en la nube, como Nvidia GeForce Now, Xbox Game Pass y demás.

Por cierto, puede que no lo sepas, pero todos estos juegos tienen algo en común: fueron desarrollados usando el motor de juegos Unity. ¿Qué puede significar esto? Que otros títulos hechos en Unity también podrían recibir soporte más adelante.

Seguramente estés tan impresionado como nosotros luego de leer toda esta información, pero aún queda una pregunta por resolver: ¿será este el límite?