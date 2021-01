Se fue enero y con él un mes en el que Netflix se activó con muchos estrenos interesantes para ir calentando motores en casa. No obstante, en febrero Netflix también trae nuevas películas y series increíbles para que no te despegues de tu móvil u Smart TV.

En total serán 35 títulos los que se estrenarán, divididos en todo tipo de géneros y con una curiosidad adicional: solo hay una serie que regresa con una segunda temporada, pues todo lo demás es material totalmente nuevo en la plataforma. ¿Quieres descubrir todo lo que tiene Netflix para ti en febrero de 2021?

Netflix estrenará 19 series en febrero de 2021 y una más regresará con segunda temporada

La plataforma de streaming exhibe una carta de series muy llamativa para febrero de 2021, entre la que destaca una producción en específico. Hablamos de “Tribus de Europa”, que te sumergirá en una historia postapocalíptica donde nuestro continente quedó totalmente dividido en clanes que luchan por la supremacía.

Además, en esta cruel lucha por el poder, el acceso a la tecnología es clave, aunque en algunos casos también pondrá en riesgo a la humanidad si cae en manos equivocadas. Es una propuesta muy buena que además recuerda un poco a Los 100 cuando ves su tráiler.

Estas son las series que Netflix estrenará a lo largo de febrero de 2021:

Kid Cosmic – 2 de febrero.

Tiffany Haddish Presents: They Ready – 2 de febrero.

Mighty Express – 2 de febrero.

El baile de las luciérnagas – 3 de febrero.

Hache (temporada 2) – 5 de febrero.

Ciudad invisible – 5 de febrero.

En los boxes – 15 de febrero.

– 15 de febrero. Detrás de sus ojos – 17 de febrero.

Tribus de Europa – 19 de febrero.

– 19 de febrero. Ginny & Georgia – 24 de febrero.

Tenkû-shinpan – 25 de febrero.

El maestro del Yin y del Yang: en busca de la eternidad – 4 de febrero.

Little Big Women – 5 de febrero.

El último de los Paradiso – 5 de febrero.

Noticias del gran mundo – 10 de febrero.

– 10 de febrero. Pasando tema en París – 10 de febrero.

Layla Majnun – 11 de febrero.

I Care a Lot – 19 de febrero.

Cuatro historias de mujeres – 19 de febrero.

Mira, la chica del tren – 26 de febrero.

12 películas llegarán a Netflix en febrero de 2021

Respecto a las películas, el servicio de streaming será un poco más conservador que con las series, pues solo se estrenarán 12 películas (en enero fueron 28). Sin embargo, eso no significa que no haya buen material entre los títulos nuevos y obviamente durante este mes el más destacado será sobre romance.

Hablamos de “A todos los chicos: para siempre”, la última entrega de la saga “A todos los chicos de los que me enamoré”. En esta oportunidad Lara Jean ya estará en su último año del instituto, pero como siempre sucede, habrá un evento que lo cambiará todo, incluso al amor. ¿Tienes preparados los pañuelos?

Todos mis amigos están muertos – 3 de febrero.

Black Beach – 4 de febrero.

Malcolm & Marie – 5 de febrero.

Desnúdate, rebélate – 5 de febrero.

Barrenderos espaciales – 5 de febrero.

Amor al cuadrado – 11 de febrero.

Punto rojo – 11 de febrero.

A todos los chicos: para siempre – 12 de febrero.

– 12 de febrero. Misión Safari: sobrevivir es el reto – 16 de febrero.

Loco por ella – 26 de febrero.

Hay alguien en casa – 26 de febrero.

Súper empollonas – 26 de febrero.

Netflix estrenará un documental sobre Pelé en febrero y otras dos producciones más

Como siempre, Netflix también les dará oportunidad a los documentales en febrero de 2021, solo habrá 3 estrenos de este tipo. Aun así, entre ellos estará incluido un documental que seguirá la vida del astro brasileño Pelé, considerado por muchos expertos y analistas como el mejor jugador de fútbol de la historia.

Te dejamos la lista de documentales que estrenará Netflix en febrero de 2021:

Odio, de Dani Rovira – 12 de febrero.

Escena del crimen: desaparición en el Hotel Cecil – 10 de febrero.

Pelé – 23 de febrero.

Con esto llegamos al final por el momento y esperamos que hayas encontrado buen material para consumir durante este mes del amor y la amistad. Y si no lo encontraste, entonces te invitamos a que le eches un ojo a estas 15 películas de Netflix que seguro no has visto y te sorprenderán.