El primer móvil de la nueva marca de Carl Pei (ex-CEO de OnePlus) se lanzó al mercado a mediados del año pasado con Android 12 como sistema operativo de fábrica. Y, aunque muchos esperaban que el Nothing Phone (1) actualizará a la última versión del SO de Google para móviles a finales de 2022, al final se reveló que esto no sucedería.

Ahora bien, durante los primeros días de 2023 los usuarios del móvil recibieron una noticia esperanzadora. El programa Nothing OS 1.5 Beta Membership se lanzó el mes pasado y les ofreció a los usuarios un acceso anticipado a la nueva versión de su capa de personalización (Nothing OS 1.5) basada en Android 13.

Pues bien, el periodo de beta ha terminado y parece que el Nothing Phone (1) ya está listo para recibir Android 13. Así es, la comunidad de Nothing en Reddit ha sido la responsable de revelar que la esperada actualización ya está comenzado a llegar y, a continuación, te contamos cómo recibirla.

El Nothing Phone (1) recibe su primera gran actualización: Android 13

Android 13 está llegando al Nothing Phone (1) junto a la nueva versión de la capa de personalización del fabricante: Nothing OS 1.5.2. Se trata de una actualización que pesa 157 MB y que viene con el parche de seguridad de enero de 2023. Y… ¿Qué trae de nuevo? Pues además de todas las novedades de Android 13, también estrena una nueva app y widget del clima, un nuevo paquete de sonidos y efectos Glyph (luces LED) y todo lo que puedes ver en la imagen que dejamos aquí abajo:

Cómo actualizar tu Nothing Phone (1) a Android 13

El Nothing Phone (1) está recibiendo Android 13 como una actualización OTA. Esto significa que llega sola al móvil a través de una notificación. Por ello, lo único que tienes que hacer es mantener el teléfono conectado a Internet y esperar a recibir la notificación. Ahora bien, también puedes comprobar manualmente si la actualización ya está disponible de la siguiente manera:

Abre la configuración de tu Nothing Phone (1).

de tu Nothing Phone (1). Ahora pulsa en System y luego en System update .

y luego en . Si la actualización está disponible, te aparecerá el botón Download and install, el cual tienes que pulsar y listo.

Si tu Nothing Phone (1) aún no ha recibido Android 13, no tienes que preocuparte. Estas actualizaciones se despliegan lentamente y de forma escalonada. Además, los primeros días se enviará a los participantes del programa beta y luego se irá distribuyendo por regiones. Por ello, te recomendamos que tengas paciencia, ya que en las próximas semanas de seguro recibirás la actualización.