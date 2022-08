Si bien el Nothing Phone (1) nos deslumbró con su original diseño, desde su lanzamiento no ha parado de decepcionarnos con malas noticias. Muchos usuarios han reportado serios problemas de pantalla en el Nothing Phone (1) y ahora Carl Pei (CEO y cofundador de Nothing) ha confirmado que su glorioso smartphone no actualizará a Android 13 este año.

Considerando que ya es posible instalar Android 13 en los Google Pixel y que marcas como Xiaomi, OPPO y Motorola han puesto en marcha su plan de actualización a Android 13, Nothing ha demostrado que aún no está a la altura de la competencia. Ahora bien, ¿el Nothing Phone (1) actualizará a Android 13? Claro que sí, pero tendrás que esperar hasta el año que viene.

¿Cuándo actualizará a Android 13 el Nothing Phone (1)?

El Nothing Phone (1) se estrenó el pasado mes de julio con Android 12 instalado de fábrica, en una versión prácticamente Stock con el launcher de Nothing encima. En el lanzamiento, la compañía prometió actualizaciones continuas para mejorar la seguridad y estabilidad del sistema. Sin embargo, nunca mencionaron cuánto tardarían en actualizar la versión de Android del móvil… hasta ahora.

Nothing ha confirmado que la actualización a Android 13 para el Nothing Phone (1) llegará en la primera mitad de 2023, es decir, en cualquier momento entre enero y junio. Cabe aclarar que eso no significa que en lo que resta de año tu móvil Nothing no va a recibir más actualizaciones. Seguirá recibiendo parches de seguridad bimensuales, pero no pasará de Android 12 a Android 13 hasta el próximo año.

Sobre el tiempo que les tomará actualizar la versión de Android del Nothing Phone (1), la compañía comentó lo siguiente:

«Siempre estamos trabajando duro para mejorar la experiencia de usuario del Phone (1). Para garantizarlo, las actualizaciones del sistema operativo estarán disponibles para su descarga periódica. En cuanto a Android 13, se lanzará para los usuarios del Phone (1) en la primera mitad de 2023. Antes de su lanzamiento, queremos afinar la actualización del software con el hardware de Nothing. Nos aseguraremos de mantenerles informados con más información»

Con esto Nothing al mismo tiempo da a entender que posiblemente la beta de Android 13 para el Nothing Phone (1) estará disponible a finales de 2022. Por tanto, seguramente pronto anunciarán programa de beta testers en el que podrás inscribirte para ser de los primeros en actualizar el móvil a la última versión de Android. Aquí te mantendremos informado.

¿Cuántos años de actualizaciones ofrece el Nothing Phone (1)?

Recuerda que el Nothing Phone (1) llegó con la promesa de cuatro años de parches de seguridad bimensuales y tres años de actualizaciones de la versión de Android. Haciendo las cuentas, la última actualización de Android que recibirá será Android 15 en 2025.

Fuente | Android Authority