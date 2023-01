Nothing fue sin dudas la nueva marca en el mundo Android que más éxito tuvo en los últimos años. Debutaron con los auriculares Nothing Ear (1) que dejaron bien en claro la línea de diseño que la compañía iba a seguir. Luego, lanzaron al mercado su primer smartphone, el Nothing Phone (1), que fue un bombazo en ventas, sobre todo en mercados como el de la India donde se vendieron más de 100000 unidades en menos de 2 meses.

Y para cerrar el 2022, la marca de Carl Pei (fundador y antiguo CEO de OnePlus) presentó los Nothing Ear Stick, unos auriculares TWS pensados para los que busquen un diseño similar a los AirPods, sin las puntas de goma de los Ear (1). Además, se filtró que están creando una sub-marca llamada Particles By XO para lanzar aún más auriculares. Ahora, se filtró que los Nothing Ear (2) ya están de camino y podrían llegar muy pronto, según la siguiente certificación.

Así serán los Nothing Ear (2): la continuación de uno de los auriculares Bluetooth más recomendados

Un reporte de MySmartPrice desvela un certificado en la TDRA (Telecommunications and Digital Regulatory Authority), que es el equivalente a la FCC de los EAU, donde se muestra un nuevo producto TWS de la empresa Nothing con número de modelo B155. Dicho modelo coincide con el que se ha visto en Internet para obtener la certificación Bluetooth SIG. Eso quiere decir que el nuevo producto de Nothing serán unos auriculares de tipo TWS con Bluetooth 5.2.

En el pasado, ya se habían filtrado unos auriculares Ear (2) a través de unas imágenes que mostraban cambios muy mínimos y una fecha de lanzamiento para el 26 de octubre, lo cual evidentemente no ocurrió. Ahora bien, dado el gran salto en el diseño que vimos al comparar los Ear (1) y los Ear Sticks, es seguro decir que si los Ear (2) están por llegar, es probable que lo hagan con un diseño diferente.

De momento, eso es todo lo que se sabe de los sucesores de los Nothing Ear (1). Esperamos que se anuncien pronto y, sobre todo, que no suban de precio de repente como sucedió con los Ear (1). Coméntanos… ¿qué esperas de los nuevos auriculares de Nothing? ¿Qué mejoras te gustaría ver?