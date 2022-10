Con poco tiempo en el mercado, la marca Nothing ha sabido generar repercusión con el lanzamiento de cada uno de sus productos. Los Nothing Ear (1) llegaron con un diseño transparente rompedor y sirvieron como antesala para el lanzamiento de su flagship que vería la luz meses más tarde: el Nothing Phone (1).

Pues bien, ahora la marca ha presentado sus segundos auriculares TWS que, aunque en apariencia se parecen mucho a su primer modelo, llegan con algunas diferencias importantes.

Los nuevos Nothing Ear Stick, vienen mejorados en autonomía, potencia, pero pierden una característica importante para reducir su precio. ¿Quieres saber cuál es el mejor auricular de la marca? Pues quédate con nosotros para descubrirlo.

Tabla comparativa de los auriculares Nothing Ear Stick y Nothing Ear (1)

Desde que comenzaron a surgir noticias de que Nothing trabajaba en unos nuevos auriculares, se esperaba un renovado diseño con apariencia única, tal y como nos tiene acostumbrados la marca en su corta existencia. Pero, para sorpresa de muchos, las primeras imágenes de los Nothing Ear Stick solo mostraban un cambio en el estuche de carga y poco más.

Ahora bien, los Nothing Ear Stick ya han sido presentados oficialmente y, afortunadamente, el diseño del estuche de carga no es lo único que los diferencia de los Nothing Ear 1. De hecho, estos dos auriculares TWS discrepan en precio, autonomía, tecnologías de audio, potencia de sonido, funciones y diseño. Aquí abajo te dejamos la tabla comparativa de los Nothing Ear Stick y Nothing Ear (1).

Auriculares Nothing Ear Stick Nothing Ear 1 Dimensiones de los auriculares 29,8 x 18,8 x 18,4 mm. 4,4 gramos. 28,9 x 21,5 x 23,5 mm. 4,7 gramos. Dimensiones del estuche 87,1 x 29,8 x 29,8 mm. 46,3 gramos. 58,6 x 58,6 x 23,7 mm. 57,4 gramos Drivers Dinámicos de 12,6 mm. Dinámicos de 11,6 mm. Voz Tres micrófonos con cancelación de ruido inteligente para llamadas. Tres micrófonos con cancelación de ruido inteligente para llamadas. Codecs de audio AAC y SBC. AAC y SBC. Otras características Control táctil, funciones especiales con el Nothing Phone 1 (ecualizador, modo latencia baja, Find My Earbud), resistencia al agua y polvo IP54, Bluetooth 5.2 con perfiles RFCOMM, SPP, HFP, A2DP, AVDTP, AVCTP, AVRCP y GAVDP. Cancelación activa del ruido, control por gestos, resistencia al agua IPX4, Bluetooth 5.2 con perfiles 2DP, AVRCP y HFP. Duración de la batería y carga Hasta 7 horas. Con el estuche de carga, la autonomía total es de 29 horas. Hasta 4 horas (con ANC). Con el estuche de carga, la autonomía total es de 24 horas. Compatibilidad Android 5.1 o superior y iOS 11 o superior. Android 5.1 o superior y iOS 11 o superior. Precio 99 €. 149 €.

Para entornos ruidosos la mejor opción es el Nothing Ear (1) gracias al ANC

Una de las principales diferencias entre estos dos auriculares es la tecnología que usan para eliminar el ruido externo. Los Nothing Ear (1) ofrecen tecnología ANC (cancelación de ruido activa) la cual aprovecha los micrófonos para detectar el ruido externo y generar una onda de sonido artificial que interfiere con las externas. De esta manera, logran generar un aislamiento auditivo para que puedas escuchar música sin que el ruido del entorno sean un problema.

En contraparte, los Nothing Ear Stick llegaron sin cancelación de ruido activa. Esto hace que la experiencia al escuchar música con estos auriculares no sea tan buena en ambientes muy ruidosos. La única tecnología similar que ofrecen es la cancelación de ruido por software, la cual no es tan efectiva como el ANC y además solo sirve para llamadas.

Los Nothing Ear Stick se convertirán en los favoritos de muchos: más potentes, baratos, mejores funciones y con más autonomía

Ahora bien, salvo por la ausencia del ANC, en el resto de las características, los Nothing Ear Stick resultan mucho más atractivos. Para empezar, tienen un diseño más ligero y ergonómico respecto a los Nothing Ear (1). Su cabezal tiene un formato «half in-ear» lo que significa que el auricular queda alojado en la oreja y no dentro del conducto auditivo, haciéndolos mucho más cómodos de usar.

Asimismo, los Nothing Ear Stick cuentan con drivers más grandes que los del Nothing Ear 1 (12,6 mm frente a 11,6 mm) … ¿En qué se traduce esto? Pues que están capacitados para ofrecer una calidad de sonido más alta y potente. Sin embargo, si no eres especialista en el tema, es poco probable que logres notar las diferencias en la calidad del sonido.

No disponer de cancelación de ruido activa le da una ventaja a los Nothing Ear Stick: más autonomía. Según la marca, estos TWS pueden ofrecer hasta 7 horas de tiempo de reproducción de música y 29 horas adicionales con la carga del estuche. Por su parte, los Nothing Ear (1) garantizan 4 horas de reproducción con el ANC activo, poco menos de 6 horas cuando se desactiva esta tecnología y el estuche cuadrado solo aporta 24 horas de autonomía adicionales.

Finalmente, hay que mencionar que al ser lanzado antes del Nothing Phone (1), los Nothing Ear (1) no fueron pensados para ofrecer funciones especiales con el móvil. En cambio, los Ear Stick se integran mucho mejor con el teléfono de Nothing y con otros móviles.

¿Por qué? Pues porque los nuevos auriculares añaden funciones especiales como el modo de baja latencia para videojuegos, personalización del control por gestos, ecualizador digital y Find My Earbud para encontrarlos haciéndolos sonar desde el móvil. Además, todas estas funciones están disponibles tanto en el Nothing Phone (1), como en cualquier otro móvil Android o iOS gracias a la app Nothing X.

Entonces… ¿Nothing Ear Stick o Nothing Ear 1? ¿Cuál comprar?

Ahora que ya sabes todas las diferencias entre estos dos auriculares, de seguro te debe ser más fácil elegir cuál comprar. ¿Aún tienes dudas? Pues quizás el precio es el último dato que necesitas para tomar una decisión. Actualmente, los Nothing Ear (1) pueden conseguirse por 85 €, pero la marca anunció que subirán de precio dentro de poco, por lo que su nuevo precio oficial es de 149 €.

Por su parte, los nuevos Nothing Ear Stick (que son mejores en muchos aspectos, exceptuando la cancelación de ruido) son más baratos, ya que tienen un precio oficial de 99 €. Por lo tanto, si no te preocupa quedarte sin ANC, parece que la respuesta de cuál de estos dos auriculares comprar es bastante clara.

Y tú… ¿Con cuál de estos auriculares de Nothing te quedas?