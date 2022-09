Nothing Ear Stick un vistazo a los nuevos auriculares de la marca

Desde su llegada al mercado, Nothing ha llevado el lanzamiento de sus productos de una manera enigmática y única. La nueva marca de Carl Pei ya ha definido su lenguaje de diseño a pesar de solo haber lanzado 2 dispositivos: el Nothing Phone (1) y los auriculares Ear 1.

Pues bien, precisamente estos últimos van a recibir una actualización dentro de poco. Así es, los sucesores de los primeros auriculares de Nothing están en camino y ya tienen nombre: Nothing Ear Stick. Pero no solo eso, también han revelado las primeras imágenes de estos TWS, particularmente, de su estuche de carga.

Nothing deja ver el estuche de carga de sus nuevos auriculares Ear Stick, y poco más

Nothing ha elegido la Semana de la Moda de Londres como el momento ideal para mostrar sus nuevos auriculares. En una colaboración con el famoso diseñador de moda Chet Lo, la marca de Carl Pei ha dejado ver por primera vez los nuevos Nothing Ear Stick, aunque lo que realmente mostraron fue el renovado estuche de carga.

De los auriculares se sabe muy poco. Desde Nothing solo mencionaron que son «ligeros como una pluma» y «sumamente cómodos», pero no revelaron ninguna imagen de cómo serán. Sin embargo, en lo que sí se enfocaron fue en presentar su estuche de carga. La marca abandona el estuche cuadrado y transparente de sus primeros auriculares para estrenar uno con forma barra de labios.

Según el fabricante, este nuevo estuche, que fácilmente puede confundirse con un producto cosmético, es elegante y lo suficientemente compacto para guardarse cómodamente en cualquier bolsillo.

Ahora bien, aunque no nos mostraron sus nuevos auriculares, en una filtración publicada en Twitter por @stufflistings se reveló que los Nothing Ear Stick serán prácticamente idénticos a los Ear 1 y que el único cambio importante será el del estuche de carga. Por el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento oficial de estos auriculares. Te mantendremos informado por si surge nueva información sobre los Nothing Ear Stick.