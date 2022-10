A la espera de sus nuevos auriculares Ear Stick, Nothing ha hecho un movimiento muy extraño, aunque aparentemente justificado. La marca fundada por Carl Pei (uno de los creadores de OnePlus) ha decidido aumentar el precio de sus auriculares Ear 1 acusando un aumento en los costes. Su precio original es de 99 € y a partir del 23 de octubre costarán 149 €. ¡Un aumento de 50 €!

Para algunos productos, 50 € no supone un aumento considerable que disuada al usuario, como es el caso de la PS5, pero para otros (como estos auriculares) sí que causa un gran impacto. Estamos hablando de un incremento del 50 % con respecto al valor total del producto. Es decir, si antes con 300 € podías comprarte tres pares de auriculares Nothing Ear 1, desde el 23 de octubre solo te podrás comprar dos.

¿Por qué Nothing ha aumentado el precio de sus auriculares Ear 1? ¿Está justificado?

On October 26, we'll be raising the prices for Ear (1) to $149 due to an increase in costs. pic.twitter.com/jJDlaXzzJ6 — Carl Pei (@getpeid) October 18, 2022

Según Carl Pei, el aumento del precio de los Nothing Ear 1 se debe al aumento de los costes de desarrollo. Argumenta que cuando empezaron a crear estos auriculares solo contaban con tres ingenieros y ahora, un año después, su equipo está conformado por 185 ingenieros. La ampliación de la plantilla ha permitido enviar 15 actualizaciones de firmware a los Nothing Ear 1, convirtiéndolos en auriculares completamente diferentes a lo que eran cuando los lanzaron.

Así pues, Pei continúa diciendo que han vendido cerca de 600 mil unidades de los Nothing Ear 1 y que ya se preparan para ampliar su catálogo de auriculares con los Ear Stick. Además, el propio Carl Pei recomienda comprar los Nothing Ear 1 antes de la subida de precio en caso de que te interesen.

Los Nothing Ear 1 dejan de ser una opción interesante por 150 €

Hasta ahora, los Nothing Ear 1 eran auriculares muy interesantes, no solo por su diseño transparente, sino también por su adecuado precio que se posicionaba por encima de los auriculares baratos, pero por debajo de los auriculares Bluetooth más prémium. Ahora que pasarán a costar 150 €, no le vemos mucho sentido comprarlos, pues en calidad / precio los superan claramente auriculares como los Google Pixel Buds A y los Samsung Galaxy Buds2.

Afortunadamente, los nuevos Ear Stick que lanzará Nothing muy probablemente tendrán un precio más asequible, ya que los rumores indican que no contarán con cancelación de ruido activa. Así que Nothing seguirá ofreciendo una opción económica para los usuarios que quieran lucir su icónico diseño transparente.