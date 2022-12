Así como Xiaomi tiene a Redmi, Nothing tendrá a «Particles by XO». O al menos eso es lo que ha sido filtrado por Kuba Wojciechowski del medio 91 Mobiles. Al parecer, la compañía de Carl Pei se prepara para lanzar su primera sub-marca que recibirá el curioso nombre de «Particles by XO», luego de que unos auriculares de esta marca se filtraran con firmware hecho por Nothing. Además, «Particles by XO» ya se ha registrado como marca en EE.UU. en la categoría de auriculares.

También se han publicado imágenes de los primeros auriculares de la marca Particles by XO que llegarán al mercado. No se parecen en nada a los Nothing Ear Stick y Nothing Ear (1), lo cual nos hace ver la razón por la que Nothing no ha querido lanzarlos con el nombre de su marca principal. Vamos a ver los renders filtrados en detalle.

Así serán los auriculares de Particles by XO (sub-marca de Nothing)

Como puedes apreciar, los auriculares de Particles by XO no siguen la misma línea de diseño que los auriculares de Nothing. No cuentan con transparencia ni con ningún detalle atípico que los diference de la gran mayoría de auriculares del mercado. Eso nos hace pensar que serán más baratos que los de Nothing, aunque para confirmarlo tendremos que esperar a que se revelen sus especificaciones.

Los auriculares en sí tendrán forma de cacahuate, mientras que su estuche de carga será completamente circular. Serán de tipo TWS, lo que significa que será completamente inalámbricos y se conectarán por Bluetooth a tus dispositivos. Asimismo, las imágenes confirman un diseño intraauricular con almohadillas de silicona. Al tener forma de L, su cuerpo quedará hacia arriba cuando se colocan en la oreja.

Además de las imágenes, el firmware de los auriculares de Particles by XO en los servidores de Nothing asegura que incorporarán un códec de audio de alta definición y baja latencia (LHDAC) y cancelación activa de ruido (ANC). Así que no serán tan baratos como unos Redmi AirDots. En fin, esperemos que en los próximos días Nothing desvele el misterio en torno a su nueva sub-marca y sus auriculares de debut. Carl Pei (CEO de Nothing) ya dijo en un tweet que pronto presentarán un nuevo producto en Estados Unidos, así que mantente atento.