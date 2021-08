¿Usas el SO de Google para portátiles? Entonces hoy tenemos malas noticias para ti. Microsoft ya no le va a dar soporte a las apps de Office para Android en Chrome OS. ¡Quédate en la web y descubre todos los detalles!

Chrome OS va a dejar de ser compatible con las apps de Office para Android

Así lo confirmó un portavoz de Microsoft en About Chromebooks. En concreto, la empresa de Redmond declaró lo siguiente:

“En un esfuerzo por brindar la experiencia más optimizada a los clientes de Chrome OS / Chromebook, las aplicaciones de Microsoft (Office y Outlook) se transferirán a las experiencias web (Office.com y Outlook.com) el 18 de septiembre de 2021. Esta transición les ofrece a los clientes de Chrome OS / Chromebook acceso a funciones adicionales y prémium. Los clientes deberán iniciar sesión con su cuenta personal de Microsoft o la cuenta asociada con su suscripción a Microsoft 365.

Teniendo en cuenta este comunicado, está más que claro que Microsoft quiere que los usuarios de Chrome OS migren a las Progressive Web Apps de Office. Pero, ¿qué tal va esta versión del paquete de Microsoft en los Chromebooks? Descúbrelo a continuación.

Microsoft Office Online no ofrece una experiencia completa en Chrome OS

Pese a que las funciones de esta PWA cada día son mejores, las herramientas de Office Online en los Chromebook aún son limitadas.

Por ejemplo, en la app web de la suite de Microsoft no puedes crear ni editar archivos de forma offline en Chrome OS. Esta es una de las funciones más usadas en cualquier servicio de ofimática. Es por eso que, si no estás conectado a Internet, no vas a poder exprimir al máximo la PWA de Office.

¡Pero no te preocupes! Recuerda que aún faltan varias semanas para que las aplicaciones de Microsoft Office en Android pierdan el soporte en Chrome OS. Por lo tanto, los de Redmond tienen tiempo de sobra para mejorar la experiencia de los usuarios de este SO en Office Online.

Así que, en el momento en que se dé la transición definitiva a la PWA de Office, se espera que la app esté optimizada al completo para los Chromebook.

Por otra parte, Chrome OS fue el segundo sistema operativo más usado del mundo en 2020. Tampoco olvides que con este SO puedes instalar apps de Android en un Chromebook.

¿Y esto qué significa? Pues que los Chromebooks no paran de mejorar, tanto en número de ventas como en funciones útiles. Por eso, a Microsoft no le conviene que los usuarios de Chrome OS tengan una mala experiencia con Office Online. Y si esto llegara a suceder, estas personas podrían reemplazar Microsoft 365 con Google Workspace.

Y tú, ¿qué piensas de este tema? ¿Crees que la PWA de Office va a tener éxito en Chrome OS? Déjanos tu opinión en los comentarios.