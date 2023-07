El Prime Day ya está aquí. El evento de ofertas de Amazon acaba de comenzar y durante estos dos días (11 y 12 de julio) tienes la oportunidad de disfrutar de un montón de ofertas increíbles. Y, si estabas esperando estos días para comprarte un móvil, has llegado al lugar indicado. A continuación, te presentamos nuestra selección de los 5 mejores móviles tirados de precio que puedes comprar solo por estos días en Amazon.

5 móviles tirados de precio por el Prime Day que te recomendamos

No importa el presupuesto que tengas, en las ofertas de Prime Day de Amazon puedes encontrar móviles de todos los rangos de precio. Por ello, aquí abajo te dejamos los 5 mejores descuentos de cada una de las gamas de smartphones (baja, media, media prémium, alta y plegables) con ofertas que van desde 30 % hasta 47 % de descuento.

Realme Narzo 50A Prime, uno de los mejores móviles baratos del mercado por menos de 100 €

Si quieres uno de los mejores gama baja de la actualidad, entonces tienes que comprar el Realme Narzo 50A Prime. Este tiene un precio de 169,99 €, pero por el Prime Day puedes comprarlo con 41 % de descuento por solo 99,99 €. Y… ¿Qué ofrece? Pues trae una pantalla LCD con resolución Full HD+ (1080p) y un procesador de 8 núcleos de Unisoc. Además, viene con una batería de 5000 mAh, una triple cámara de 50 MP y una cámara para selfie de 8 MP.

Motorola Edge 30 Neo, un móvil color Pantone con pantalla OLED a 120 Hz y sonido Dolby Atmos

El espectacular Moto Edge 30 Neo es de los móviles más atractivos de la gama media y ha recibido un 46 % descuento por el Prime Day. Y es que este móvil de Motorola cuesta casi 400 €, pero solo por estos días puedes llevártelo por 217 €. Entre sus características más atractivas está su pantalla OLED de 6,28 pulgadas a 120 Hz con resolución Full HD+ (1080p), sus altavoces estéreos con Dolby Atmos y su chipset Snapdragon 695. Además, viene con una cámara de 64 MP, carga rápida de 68 W e inalámbrica de 5 W.

Nothing Phone (1), el mejor móvil de la gama media prémium, cae a su mínimo histórico con su revolucionario diseño

El móvil más potente de la gama media prémium y el de mejor diseño acaba de caer a su mínimo histórico con las ofertas del Prime Day. Por supuesto, estamos hablando del Nothing Phone (1), un smartphone con Snapdragon 778G+, pantalla OLED a 120 Hz, luces LEDs en su tapa trasera y cámara dual de 50 MP. ¿Su precio? Pues oficialmente, el primer móvil de Nothing cuesta 469 €, pero con el 30 % de descuento de las ofertas de Amazon puedes llevártelo por solo 329,99 €.

Galaxy Z Flip 4: el último plegable de Samsung tiene casi un 50 % de descuento

Si quieres dar el salto a los móviles plegables, entonces no puedes dejar pasar la oportunidad de llevarte el último de Samsung por casi la mitad de su precio. Y es que el Galaxy Z Flip 4 se puede comprar en este Prime Day por 616,55 €, es decir, con un 47 % de descuento, teniendo en cuenta que su precio oficial es de 1159 €.

Y al llevarte el Galaxy Z Flip 4 no solo estás comprando un móvil plegable, sino también uno de gama alta. Esto se debe a que lleva bajo el capó el Snapdragon 8 Plus Gen 1 acompañado de 8 GB de RAM. Además, tanto su pantalla flexible como la de la tapa trasera son AMOLED y tiene una doble cámara de 12 MP que no te defraudará.

Honor Magic 5 Pro, la mejor cámara, pantalla y procesador de 2023 con 400 € de descuento

Finalmente, te traemos la mejor oferta de móviles de gama alta disponible en este Prime Day de Amazon. Se trata del Honor Magic 5 Pro, el móvil que, según DxOMark, tiene la mejor pantalla y cámara del mundo. Esta bestia de Honor lleva bajo el capó el procesador más potente de 2023 (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2) y tiene una pantalla OLED 2K a 120 Hz con brillo máximo de 1800 nits.

En cuanto a su cámara, trae tres sensores de fotografía de 50 megapíxeles, acompañados de un láser 3D ToF para el enfoque, un sensor multiespectro para la temperatura de color y un sensor de parpadeo. El precio de este smartphone prémium es de unos 1199 €, pero con el 35 % de descuento del Prime Day, puedes llevártelo por solo 779 € con el botón que dejamos aquí abajo:

Y tú… ¿Cuál de estos móviles te llevarás en este Prime Day de Amazon?