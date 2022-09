Aunque Motorola ya nos había regalado los 37 fondos de pantalla del Motorola Edge 30 Neo, todavía no había revelado las especificaciones de este teléfono… hasta ahora. Sí, el Motorola Edge 30 Neo ya es oficial y, tal como esperábamos, se trata de una versión económica de esta serie de smartphones prémium de la marca. Si bien utiliza un procesador 5G de gama media, llega con una pantalla de 120 Hz, una cámara dual de 64 MP y una tecnología de carga rápida e inalámbrica digna de la gama alta.

Aparte, estrena la colaboración de Motorola con Pantone (la empresa especializada en la comunicación del color para las artes gráficas) a través de cuatro variantes de colores diferentes, incluyendo una que usa el llamado «color del año de Pantone».

Especificaciones del Motorola Edge 30 Neo

Como puedes observar, el Motorola Edge 30 Neo está disponible en los colores blanco, negro, verde claro y «el color del año de Pantone» que es el morado. Con respecto a las especificaciones del Motorola Edge 30 Neo, puedes verlas en detalle en la siguiente ficha técnica.

Características Motorola Edge 30 Neo Dimensiones y peso 152,9 x 71,2 x 7,75 mm. 155 gramos. Pantalla 6,28″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel pOLED, relación de aspecto 20:9, tasa de refresco de 120 Hz, frecuencia de actualización de 240 Hz, 419 ppi, relación cuerpo-pantalla del 95,6% y soporte de color de 10 bit. Procesador Qualcomm Snapdragon 695 de 8 mm con gráfica Adreno 619L. RAM 8 GB LPDDR4x. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.1. Cámara trasera Principal de 64 MP con f/1.8, OIS y flash LED.

Gran angular de 13 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 120°. Cámara frontal 32 MP con f/2.4. Conectividad y extras USB C, WiFi 5, Dual SIM 5G, NFC, GPS + GLONASS + BDS + Galileo, Bluetooth 5.1, altavoces duales estéreo con Dolby Atmos y resistencia al agua IP52. Batería 4020 mAh con carga rápida de 68 W por cable e inalámbrica de 5 W. Sistema operativo Android 12 con My UX. Lee también: Xiaomi lanza una lavadora inteligente por menos de 300 €

Con móviles como este, ¿quién necesita un gama alta?

El Motorola Edge 30 Neo es un móvil súper equilibrado y completo. Viene con una hermosa pantalla pOLED de 6,28 pulgadas con soporte de color de 10 bit, que es muy fluida porque tiene una tasa de refresco de 120 Hz y una frecuencia de actualización táctil de 240 Hz. Además, cuenta con altavoces estéreo potenciados por Dolby Atmos, por lo que ofrece una experiencia audiovisual de primer nivel.

Su cámara trasera dual de 64 MP tiene estabilización óptica de imagen (OIS), siendo por ello bastante estable al momento de grabar vídeos en movimiento. También posee un sensor secundario de 13 MP que ofrece un campo de visión de 120º y puede realizar la función de un sensor macro. A diferencia de la mayoría de móviles, su cámara selfie es de alta resolución: 32 megapíxeles para que te veas espectacular en videollamadas y selfies.

La batería que incorpora es de 4020 mAh y, según la marca, gracias a la tecnología TurboPower™ de carga rápida de 68 W puede brindarte autonomía para todo el día con solo 10 minutos de carga. Por cierto, el Edge 30 Neo es uno de los pocos gama media que soporta carga inalámbrica de 5 W.

Con respecto al procesador, usa un Snapdragon 695 que soporta 5G y está acompañado por 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. De fábrica trae Android 12 con la capa de personalización de la marca: My UX. Y si te preguntas por la conectividad, no te preocupes, pues incluye todas las que necesitas: NFC, Bluetooth 5.1, WiFi 5, USB-C, GPS, etc.

Precio del Motorola Edge 30 Neo y disponibilidad

El Motorola Edge 30 Neo ya está disponible en la web oficial de Motorola España con un precio de 399 € para su única versión 8 + 128 GB. Seguramente pronto también se pondrá a la venta en otras tiendas como Amazon, así que mantente atento.