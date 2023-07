Aquello de gastarse un dineral para tener un buen móvil es cosa del pasado. Con lo rápido que avanza la tecnología, hoy es posible comprar smartphones increíbles en la gama media. Tanto así, que incluso algunos superan cómodamente a buques insignia de anteriores generaciones y costando menos. Sí, también es cierto que los precios han ido subiendo en los últimos años, pero no es algo exclusivo de la gama media.

Además, esta es la gama con mayor competencia en todo el mercado, así que los fabricantes saben que tienen que dar mucho de sí para triunfar. Elegir un dispositivo entre los 250 y 500 euros no es tarea fácil debido a esto mismo, pero nosotros estamos aquí para echarte una mano. ¿Estás buscando un smartphone brutal entre los 250 y 500 euros? Estos 10 son los mejores móviles de gama media que puedes comprar en 2023.

Moto Edge 30 Neo: un móvil compacto, con gran diseño y una carga alucinante que solo cuesta 250 euros

Motorola parece estar cambiando de estrategia nuevamente y desde el año pasado han empezado a ofrecer sus móviles a precios más competitivos. Prueba de ello es el Edge 30 Neo, un smartphone que hace un par de años la marca lo hubiese vendido por encima de 300 euros, pero no es así.

El Edge 30 Neo cuesta solo 250 € y tiene unas prestaciones geniales, un diseño muy moderno y es un móvil compacto. Además, se jacta de usar pantalla OLED de 120 Hz y una buena cámara principal de 64 MP con sensor Omnivision OV64B. Por su reducido tamaño tiene una batería bastante pequeña (solo 4020 mAh), pero lo compensa con una carga rápida brutal de 68 W. Si tu presupuesto es apretado, este teléfono es una excelente alternativa. Te dejamos su ficha técnica resumida:

Pantalla p-OLED de 6,28″ con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G con gráfica Adreno 619. 402.984 puntos en AnTuTu 9 .

con gráfica Adreno 619. 6 / 8 GB de RAM LPDDR4X y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 2.2.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. Doble cámara trasera de 64 MP + 13 MP y frontal de 32 MP.

y frontal de 32 MP. Batería de 4020 mAh con carga rápida de 68 W .

. Sistema operativo Android 12 (actualizable a Android 13).

(actualizable a Android 13). Conectividad WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G , Bluetooth 5.1, GPS, NFC y USB C.

, Bluetooth 5.1, GPS, NFC y USB C. Extras: lector de huellas óptico (bajo la pantalla) y altavoces estéreo.

OnePlus Nord CE 3 Lite: un smartphone completo y con una gran cámara de 108 MP por 260 euros

Si bien el OnePlus 11 no nos sorprendió, no podemos negar que la marca está teniendo un 2023 impecable con la serie Nord. El Nord CE 3 Lite es el modelo más sencillo de esta generación, pero es un móvil completísimo.

Su procesador se comporta genial, su diseño minimalista nos encanta y aunque su pantalla es IPS funciona a 120 Hz. No obstante, el elemento más resaltante en este OnePlus es su cámara principal trasera, un monstruoso sensor de 108 MP (Samsung HM6) que no te dejará indiferente. Cuesta solo 260 € en Amazon y es una compra excelente si lo tuyo son las fotos y tienes poco dinero. Ojo, que su carga rápida de 67 W también es fantástica. Esta es su ficha:

Pantalla IPS de 6,72″ con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G con gráfica Adreno 619. 406.506 puntos en AnTuTu 9 .

con gráfica Adreno 619. 8 GB de RAM LPDDR4X y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 2.2.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. Triple cámara trasera de 108 MP + 2 MP + 2 MP y frontal de 16 MP.

y frontal de 16 MP. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 67 W .

. Sistema operativo Android 13 bajo OxygenOS 13.1

bajo OxygenOS 13.1 Conectividad WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G , Bluetooth 5.1, GPS, NFC y USB C.

, Bluetooth 5.1, GPS, NFC y USB C. Extras: lector de huellas lateral y altavoces estéreo.

Honor Magic5 Lite: el smartphone con mejor autonomía del 2023 cuesta solo 260 euros

Si te decimos que pienses en el móvil con la mejor autonomía probablemente apuntarás hacia un buque insignia, pero nada más lejos de la realidad. Según DxOMark, el Honor Magic5 Lite es el rey absoluto de la eficiencia energética, logrando alcanzar más de 3 días de autonomía con una sola carga (uso moderado).

Este es un resultado increíble, especialmente para un dispositivo que cuesta apenas 260 € en Amazon y también tiene otros elementos interesantes: pantalla AMOLED curva y de 120 Hz, cámaras decentes y hasta el mismo procesador de los dos móviles anteriores. Quizás su único punto flaco es que no lleva Android 13 de fábrica, pero no es nada del otro mundo. Te resumimos sus especificaciones:

Pantalla AMOLED de 6,67″ (curva) , resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

, resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G con gráfica Adreno 619. 395.251 puntos en AnTuTu 9 .

con gráfica Adreno 619. 6 / 8 GB de RAM LPDDR4X y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 2.2.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. Triple cámara trasera de 64 MP + 5 MP + 2 MP y frontal de 16 MP.

y frontal de 16 MP. Batería de 5100 mAh con carga rápida de 40 W.

con carga rápida de 40 W. Sistema operativo Android 12 bajo Magic UI 7.1 (actualizable a Android 13).

bajo Magic UI 7.1 (actualizable a Android 13). Conectividad WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G , Bluetooth 5.1, GPS, NFC y USB C.

, Bluetooth 5.1, GPS, NFC y USB C. Extras: lector de huellas óptico (bajo la pantalla) y altavoces estéreo.

POCO X5 Pro: potencia para jugar y una calidad de imagen superior para ver series y películas

El POCO X5 Pro fue la reivindicación de la marca con la gama media después de haber lanzado un POCO X4 Pro bastante cuestionable. La firma devolvió a la serie X hacia la senda de la potencia y lo hizo dotando a este smartphone con un Snapdragon 778G. Este chip se mueve por encima de los 535.000 puntos en AnTuTu y durante mucho tiempo estuvo entre lo mejor de la gama media, así que no hace falta decir más.

Además, POCO renovó el diseño hacia un estilo más atractivo y hasta dotó a su dispositivo con certificaciones Dolby Vision y HDR10+. Con todo eso, el POCO X5 Pro se convierte en uno de los mejores gama media para jugar, pero también para disfrutar contenido multimedia con una calidad de imagen altísima. Todo ello por solo 265 euros. Esta es su ficha:

Pantalla AMOLED de 6,67″ con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz, Dolby Vision y HDR10+.

con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz, Dolby Vision y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 778G con gráfica Adreno 642L. 535.000 puntos en AnTuTu 9 .

con gráfica Adreno 642L. 6 / 8 GB de RAM LPDDR4X y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 2.2.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. Triple cámara trasera de 64 MP + 8 MP + 2 MP y frontal de 16 MP.

y frontal de 16 MP. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 67 W .

. Sistema operativo Android 12 bajo MIUI 14 for POCO (actualizable a Android 13).

bajo MIUI 14 for POCO (actualizable a Android 13). Conectividad WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G , Bluetooth 5.2, GPS, NFC y USB C.

, Bluetooth 5.2, GPS, NFC y USB C. Extras: lector de huellas lateral, altavoces estéreo, infrarrojos, protección IP53 y conector para auriculares.

ZTE Axon 40 Pro: pantalla de 144 Hz y potencia de gama alta a precio de saldo

El Axon 40 Pro realmente es un móvil de gama alta de inicios de 2022. No obstante, su precio ha caído tanto que se metió de lleno en el territorio de la gama media, pero con un hardware muy superior.

¿Las pruebas? Su Snapdragon 870 es un chip que marca 720.453 puntos en AnTuTu, algo que es una locura para lo que cuesta. Aparte, tiene una pantalla de gama alta (AMOLED + 144 Hz + 1000 nits de brillo) y altavoces estéreo con sonido Hi-Res. Todo esto junto lo convierten en el mejor móvil para jugar por menos de 350 euros. Además, tampoco es que sus cámaras sean cualquier cosa (tiene cuatro, siendo la principal de 108 MP).

Actualmente se consigue por unos 340 euros (8 GB + 128 GB), pero si tienes suerte puedes llevártelo hasta por 288 euros con alguna oferta. Esta es su fabulosa ficha técnica:

Pantalla AMOLED de 6,67″ con resolución Full HD+, tasa de refresco de 144 Hz y brillo de 1.000 nits.

con resolución Full HD+, tasa de refresco de 144 Hz y brillo de 1.000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 870 con gráfica Adreno 650. 720.453 puntos en AnTuTu 9 .

con gráfica Adreno 650. 8 / 12 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento UFS 3.1. Cuádruple cámara trasera de 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP y frontal de 16 MP.

y frontal de 16 MP. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 65 W .

. Sistema operativo Android 12 bajo MyOS 12 (actualizable a Android 13).

bajo MyOS 12 (actualizable a Android 13). Conectividad WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, GPS, NFC y USB C.

Extras: lector de huellas óptico (bajo la pantalla) y altavoces estéreo con sonido Hi-Res.

Nothing Phone (1): el gama media con el mejor diseño y la mayor resistencia también es muy completo

Si hay algo en lo que Nothing rompió todos los esquemas fue en el diseño de su móvil, ya que no había nada igual hasta entonces. El Nothing Phone (1) es precioso, distinto, útil y el más resistente de toda la gama media.

Aparte, su hardware interno tampoco es que sea cualquier cosa. Durante un buen tiempo este dispositivo se mantuvo en lo más alto del top de AnTuTu para la gama media, sus cámaras ofrecen un rendimiento fantástico y hasta tiene carga inalámbrica.

Originalmente no era un dispositivo económico, pues partía desde los 469 euros. Sin embargo, ahorita puedes hacerte con un Nothing Phone (1) desde 380 euros en Amazon. Te dejamos sus características resumidas:

Pantalla OLED de 6,55″ con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y HDR10+.

con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 778G+ con gráfica Adreno 642L. 551.150 puntos en AnTuTu 9 .

con gráfica Adreno 642L. 8 / 12 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Doble cámara trasera de 50 MP + 50 MP y frontal de 16 MP.

y frontal de 16 MP. Batería de 4500 mAh con carga rápida de 33 W e inalámbrica de 15 W.

e inalámbrica de 15 W. Sistema operativo Android 12 bajo Nothing OS 1.5 (actualizable a Android 13).

bajo Nothing OS 1.5 (actualizable a Android 13). Conectividad WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G , Bluetooth 5.2, GPS, NFC y USB C.

, Bluetooth 5.2, GPS, NFC y USB C. Extras: lector de huellas óptico (bajo la pantalla), altavoces estéreo y protección IP53.

Google Pixel 6a: un gama media con cámaras alucinantes por 400 euros

Con el Pixel 6a Google hizo algo prácticamente sin precedentes: logró que las cámaras de un móvil de gama media fuesen envidiables incluso para algunos gama alta muchísimo más caros. Si destripas al Pixel 6a y analizas sus sensores (IMX363 e IMX386) probablemente no parezcan gran cosa en lo técnico. No obstante, Google los exprimió a niveles insospechados y con sus algoritmos de posprocesado es capaz de capturar fotografías alucinantes.

Aparte, este móvil es compacto, tiene un diseño atractivo, protección IP67 y tampoco es que sea manco de potencia. Su chip Tensor G1 es el mismo de sus hermanos mayores (gama alta) y promedia 705.123 puntos en AnTuTu (nada mal, ¿eh?). Sus únicos detalles quizás sean que usa una pantalla de 60 Hz y tiene carga de 18 W, pero no encontrarás ninguna cámara igual por 400 euros. Así van sus especificaciones:

Pantalla OLED de 6,1″ con resolución Full HD+ y HDR.

con resolución Full HD+ y HDR. Procesador Google Tensor G1 con gráfica Mali-G78 MP20. 705.123 puntos en AnTuTu 9 .

con gráfica Mali-G78 MP20. 6 GB de RAM LPDDR5 y 128 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 GB de almacenamiento UFS 3.1. Doble cámara trasera de 12,2 MP + 12 MP y frontal de 8 MP.

y frontal de 8 MP. Batería de 4410 mAh con carga rápida de 18 W .

. Sistema operativo Android 13 .

. Conectividad WiFi 6e de triple banda, Dual SIM 5G , Bluetooth 5.2, GPS, NFC y USB C.

, Bluetooth 5.2, GPS, NFC y USB C. Extras: lector de huellas óptico (bajo la pantalla), altavoces estéreo y protección IP67.

POCO F5: el monstruoso Snapdragon 7+ Gen 2 de gama alta logra colarse en la gama media con este móvil

Con un precio base de 430 euros, el POCO F5 todavía se mantiene dentro del rango de la gama media, así que no hay trucos. Sin embargo, basta con ver rápidamente las especificaciones de esta bestia para darse cuenta que es un móvil de gama alta.

Lo comparamos recientemente con contra los OnePlus Nord 3 y Google Pixel 7a, dos rivales a los que arrolló con su alucinante potencia. Esto es obra del nuevo Snapdragon 7+ Gen 2, un chip que se merienda a varios procesadores insignia del 2023. Además, lo hace consumiendo poquísima energía, algo que ayuda un montón a la autonomía de este dispositivo.

Pero es que la cosa con el POCO F5 va más allá, pues también ofrece: buenas cámaras, una excelente pantalla y hasta buena potencia de carga. Y como ya adelantamos, todo eso por un precio base de 430 euros para la versión de 8 GB + 256 GB. Esta es su ficha:

Pantalla OLED de 6,67″ con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz, Dolby Vision y brillo de 1.000 nits.

con resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz, Dolby Vision y brillo de 1.000 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 con gráfica Adreno 725. 931.174 puntos en AnTuTu 9 .

con gráfica Adreno 725. 8 / 12 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Triple cámara trasera de 64 MP + 8 MP + 2 MP y frontal de 16 MP.

y frontal de 16 MP. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 67 W .

. Sistema operativo Android 13 bajo MIUI 14 for POCO.

bajo MIUI 14 for POCO. Conectividad WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G , Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC y USB C.

, Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC y USB C. Extras: lector de huellas lateral, altavoces estéreo, Dolby Atmos y protección IP53.

OnePlus Nord 3: el mejor móvil para jugar por 450 euros también tiene una pantalla brutal

Tal como sucede con el POCO F5, el OnePlus Nord 3 es un móvil de gama alta que por precio se logra colar en la gama media (449 euros). Este dispositivo es tan alucinante como el POCO, aunque sus fortalezas están centradas en dos elementos clave: primero, su GPU Mali-G710 MC10 que aplastó a sus rivales en las pruebas gráficas; segundo, su pantalla con resolución de 1,5K, tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y brillo máximo de 1450 nits.

Ambas cosas juntas lo convierten en el mejor smartphone para jugar de toda la gama media, algo que se vuelve todavía más real si compras la versión de 16 GB de RAM. Además, en la comparativa el Nord 3 demostró tener unas cámaras increíblemente buenas, quedando bastante cerca de nuestra siguiente recomendación. Esta es su ficha:

Pantalla Fluid AMOLED de 6,7″ con resolución 1,5K, tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, HDR10+ y brillo de 1.450 nits.

con resolución 1,5K, tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, HDR10+ y brillo de 1.450 nits. Procesador MediaTek Dimensity 9000 con gráfica Mali-G710 MC10. 844.865 puntos en AnTuTu 9 .

con gráfica Mali-G710 MC10. 8 / 16 GB de RAM LPDDR5 y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Triple cámara trasera de 50 MP + 8 MP + 2 MP y frontal de 16 MP.

y frontal de 16 MP. Batería de 5000 mAh con carga rápida de 80 W .

. Sistema operativo Android 13 bajo OxygenOS 13.1.

bajo OxygenOS 13.1. Conectividad WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G , Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC y USB C.

, Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC y USB C. Extras: lector de huellas óptico (bajo la pantalla), altavoces estéreo, Dolby Atmos y protección IP54.

Google Pixel 7a: el móvil con mejor cámara de la gama media también renovó su pantalla y rendimiento

El Pixel 7a finalmente lleva la pantalla de 90 Hz y la carga inalámbrica a la «gama media» de Google e incluso sube la RAM hasta 8 GB. Sí, este dispositivo es un salto importante frente a la generación anterior, pues también recibe mayor potencia al llevar el Google Tensor G2.

No obstante, lo que hace del Pixel 7a un móvil alucinante es que sus cámaras no tienen competencia en la gama media. Google decidió montar en él dos sensores excelentes (IMX787 e IMX712), que exprimió a todo lo que daban. El Nord 3 logró acercársele bastante, pero el de Google sigue manteniendo la corona fotográfica en la gama media hasta nuevo aviso.

¿Cuánto cuesta el Pixel 7a? 509 euros en Amazon, lo que lo dejaría fuera de la gama media, pero es tan genial que haremos una excepción. Estas son sus especificaciones técnicas:

Pantalla OLED de 6,1″ con resolución Full HD+, tasa de refresco de 90 Hz, HDR y brillo de 1.070 nits.

con resolución Full HD+, tasa de refresco de 90 Hz, HDR y brillo de 1.070 nits. Procesador Google Tensor G2 con gráfica Mali-G710 MP7. 765.281 puntos en AnTuTu 9 .

con gráfica Mali-G710 MP7. 8 GB de RAM LPDDR5 y 128 GB de almacenamiento UFS 3.1.

y 128 GB de almacenamiento UFS 3.1. Doble cámara trasera de 64 MP + 13 M P y frontal de 13 MP.

P y frontal de 13 MP. Batería de 4385 mAh con carga rápida de 18 W e inalámbrica de 5 W .

. Sistema operativo Android 13 .

. Conectividad WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G , Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC y USB C.

, Bluetooth 5.3 LE, GPS, NFC y USB C. Extras: lector de huellas óptico (bajo la pantalla), altavoces estéreo y protección IP67.

¿Ya decidiste cuál móvil vas a comprar? Hay opciones para cualquier presupuesto y uso que vayas a darle, así que ¿a qué esperas?