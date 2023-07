Aunque las ventas del 2023 no han sido las mejores en el mercado móvil, definitivamente los usuarios no podemos quejarnos demasiado. La competencia está más reñida que nunca en todas las gamas y cada marca busca erigirse sobre el resto dando lo mejor de sí.

Prueba de esto son el nuevo OnePlus Nord 3, el POCO F5 y el mismísimo Google Pixel 7a, tres smartphones que dejan claro que ya no es necesario gastarse un pastizal en un tope de gama para tener un móvil alucinante.

Justamente de ellos vamos a hablar a continuación, pues decidimos compararlos para buscar el mejor móvil de gama media-premium del 2023. ¿Cuál crees que será mejor compra? Quédate en este completísimo duelo entre los OnePlus Nord 3 vs. POCO F5 vs. Google Pixel 7a para descubrir la respuesta.

Tabla comparativa de especificaciones: OnePlus Nord 3 vs. POCO F5 vs. Google Pixel 7a

Especificaciones OnePlus Nord 3

POCO F5

Google Pixel 7a

con f/1.9 (Sony IMX787), Dual Pixel AF y OIS. Ultra gran angular de 13 MP con f/2.2 (Sony IMX712) y campo de visión de 120º. Grabación de vídeos en 4K @ 60 FPS y Flash LED. Cámara Frontal 16 MP con f/2.4 (Samsung S5K3P9). 16 MP con f/2.5 (Samsung S5K3P9). 13 MP con f/2.2 y campo de visión de 95º. Conectividad USB-C, WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, lector de huellas óptico, altavoces estéreo, Dolby Atmos y resistencia IP54. USB C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, lector de huellas lateral, altavoces estéreo, Dolby Atmos, infrarrojos y resistencia IP53. USB-C, WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, lector de huellas óptico, altavoces estéreo y resistencia IP67. Batería 5000 mAh con carga rápida de 80 W. 5000 mAh con carga rápida de 67 W. 4385 mAh con carga rápida de 18 W e inalámbrica de 5 W. Sistema operativo OxygenOS 13.1 basado en Android 13. MIUI 14 for POCO basado en Android 13. Android 13. Precio Desde 449 €. Desde 429,99 €. 509 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar Comprar

La protección IP67 del Pixel 7a y su fantástico aspecto le dan el punto de diseño

Como siempre advertimos en nuestras comparativas, que un diseño te guste más o menos es algo totalmente subjetivo. Por ejemplo, a nosotros se nos hace encantador el aspecto que tiene el Google Pixel 7a, ya que su módulo de cámaras se diferencia muy bien del resto y le aporta un estilo genial.

Eso no quiere decir que el OnePlus Nord 3 o el POCO F5 sean feos, pero lo cierto es que no ofrecen elementos especialmente distintivos. De hecho, bien podrías confundirlos con otros teléfonos si no tuviesen sus respectivos logos de marca.

Ahora bien, si nos metemos en características un poco más objetivas, cada diseño tiene sus propias fortalezas y debilidades. Podemos resumirlas de la siguiente manera:

OnePlus Nord 3 : tiene a su favor el ser el único de estos tres con una trasera de cristal . Aparte, su protección IP54 contra polvo y chorros de agua de poca presión no está mal.

: tiene a su favor el ser . Aparte, su protección IP54 contra polvo y chorros de agua de poca presión no está mal. POCO F5 : su única fortaleza en cuanto a diseño es que es el dispositivo más delgado y ligero de los tres . Sí, tiene protección IP53 contra polvo y salpicaduras, pero esto es realmente poco.

: su única fortaleza en cuanto a diseño es que . Sí, tiene protección IP53 contra polvo y salpicaduras, pero esto es realmente poco. Google Pixel 7a: tiene protección IP67 , que es muy superior a la de sus rivales. Además, resulta que es el dispositivo más pequeño de los tres, aunque también el más grueso.

Tomando en cuenta todo esto, el OnePlus Nord 3 se perfila como una opción excelente en el apartado de diseño, pero el Pixel 7a logra rebasarlo en la última curva.

La pantalla de 1450 nits, 120 Hz y frecuencia variable del Nord 3 arrodilla a los paneles rivales

Aunque el Pixel 7a finalmente llevó la tasa de refresco de 90 Hz a la gama media de Google, este logro se ve opacado por la velocidad de sus rivales. Tanto el OnePlus Nord 3 como el POCO F5 tienen paneles de 120 Hz, así que el Pixel no tiene mucho para hacer al respecto. Además, el dispositivo de OnePlus cuenta con tecnología LTPO que permite variar la frecuencia automáticamente entre 40 y 120 Hz, algo de los que carecen sus oponentes.

El Nord 3 también saca músculo con su brillo máximo de 1450 nits, una cifra que supera cómodamente a los 1000 nits del POCO F5 y los 1070 nits del Pixel 7a. ¿En qué más es superior el dispositivo de OnePlus? Al menos en estas tres cosas:

Resolución de pantalla : pues el Nord 3 tiene una resolución de 1,5K en vez de la típica configuración Full HD+ de sus rivales.

: pues el Nord 3 tiene una resolución de 1,5K en vez de la típica configuración Full HD+ de sus rivales. Velocidad de muestreo táctil : ya que el de OnePlus tiene una frecuencia de 1000 Hz, mucho más que los 360 Hz de los POCO y Pixel.

: ya que el de OnePlus tiene una frecuencia de 1000 Hz, mucho más que los 360 Hz de los POCO y Pixel. Relación cuerpo-pantalla: el panel del Nord 3 ocupa el 89,66% del frontal, más que el 89,02% del POCO F5 y el 80,86% del Pixel 7a.

El Snapdragon 7 Gen 2 del POCO F5 es una bestia, pero en juegos se impone el OnePlus Nord 3

Un apartado en el que este trío de competidores sí está bien diferenciado es el de su hardware interno. Todos ofrecen un rendimiento de altísimo nivel, pero sus procesadores son diferentes, así como sus configuraciones de RAM (LPDDR5) y almacenamiento (UFS 3.1). ¿Qué ofrece cada uno? Esto:

OnePlus Nord 3 : lleva el SoC MediaTek Dimensity 9000, un procesador de gama alta que fue rival directo del icónico Snapdragon 8 Gen 1 del año pasado. Su potencia gráfica es bien conocida, ya que su GPU Mali-G710 MC10 es una bestia . Además, el Nord se acompaña de 8 o 16 GB de RAM y almacenamiento de 128 o 256 GB.

: lleva el SoC MediaTek Dimensity 9000, un procesador de gama alta que fue rival directo del icónico Snapdragon 8 Gen 1 del año pasado. Su potencia gráfica es bien conocida, ya que . Además, el Nord se acompaña de 8 o 16 GB de RAM y almacenamiento de 128 o 256 GB. POCO F5 : equipa el sorprendente Snapdragon 7+ Gen 2, un chip que nos dejó boquiabiertos a todos. ¿La razón? Pese a ser un chip de gama media-alta, tiene suficiente potencia para batir a los SoC insignia de 2022 . Le ampañan 8 o 12 GB de RAM y almacenamiento de 256 GB.

: equipa el sorprendente Snapdragon 7+ Gen 2, un chip que nos dejó boquiabiertos a todos. ¿La razón? Pese a ser un chip de gama media-alta, tiene . Le ampañan 8 o 12 GB de RAM y almacenamiento de 256 GB. Google Pixel 7a: lleva elpixel Google Tensor G2 de los Pixel 7 y 7 Pro. Este es un SoC con muy buen rendimiento, pero que ciertamente no destaca sobre el resto . Aparte, el Pixel 7a solamente ofrece 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Un detalle importante es que estos tres dispositivos llevan Android 13, así que en cuanto a software todos compiten bajo condiciones similares. ¿Qué dicen los benchmarks sobre el rendimiento de estos teléfonos? Míralo por ti mismo:

Como dejan ver los gráficos, el Snapdragon 7 Gen 2 se impone en las pruebas generales de rendimiento (AnTuTu y Geekbench). Esto quiere decir que el POCO F5 tendrá mejores prestaciones de forma global, pero no es la única conclusión que podemos sacar de estos benchs.

Si lo que quieres es un móvil para jugar, probablemente el OnePlus Nord 3 sea una mejor opción. Sus puntajes en los benchs gráficos son superiores (GFXBench y 3DMark), algo que no nos sorprende porque tiene una GPU de 10 núcleos.

Lamentablemente, el Pixel 7a es el que queda peor parado de los tres en cuanto a potencia, pero eso no significa que sea malo. El Tensor G2 de Google sigue siendo un SoC fantástico y difícilmente encontrarás alguna app o juego que se le resista.

El Google Pixel 7a gana en la comparativa de cámara, pero sus rivales no son mancos

Puede que estos tres rivales de hoy no sean dispositivos topes de gama, pero sus fabricantes saben bien que el mercado ha cambiado. Con la importancia de las redes sociales, actualmente es fundamental que los móviles tengan buenas cámaras, incluso si no son dispositivos insignia.

Es cierto que OnePlus, POCO y Google no le van a dar estos tres los mejores sensores que puedan montar en un móvil, pero sí los han dotado de buenas configuraciones. ¿Qué ofrece cada uno? Vamos a refrescarlo:

Especificaciones OnePlus Nord 3

POCO F5

Google Pixel 7a

Cámara principal

50 MP con f/1.8 (Sony IMX890), PDAF y OIS. 64 MP con f/1.8 (Omnivision OV64B), PDAF y OIS. 64 MP con f/1.9 (Sony IMX787), Dual Pixel AF y OIS. Ultra gran angular

8 MP con f/2.3 (Sony IMX355) y campo de visión de 112º 8 MP con f/2.2 (Sony IMX355) y campo de visión de 120º. 13 MP con f/2.2 (Sony IMX712) y campo de visión de 120º Macro 2 MP con f/2.4 (GalaxyCore GC02M1). 2 MP con f/2.4 (GalaxyCore GC02M1). Cámara frontal

16 MP con f/2.4 (Samsung S5K3P9). 16 MP con f/2.5 (Samsung S5K3P9). 13 MP con f/2.2 y campo de visión de 95º.

Sobre el papel el OnePlus Nord 3 parece tener la mejor cámara principal, ya que su sensor Sony IMX890 no es cualquier cosa. De hecho, es el mismo que llevan los OnePlus 11 y OPPO Find X6, dos terminales mucho más caros.

Sin embargo, el Sony IMX787 del Pixel 7a también es una bestia y seguro sabes que Google es el rey del posprocesado de imagen en Android. ¿Y el POCO? Aunque no lo creas, el OV64B se comporta muy bien y la ISP del Snapdragon 7+ Gen 2 hace un trabajo impecable.

Respecto a las otras cámaras, el Pixel 7a se impone técnicamente a sus rivales. Primero, porque su cámara ultra gran angular tiene un sensor excelente y campo de visión de 120º; segundo, porque su cámara frontal es casi un ultra gran angular, algo que puede ser muy útil para selfis grupales; tercero, porque lo del algoritmo no es cosa de juego.

Ahora bien, ¿qué dicen los expertos que han hecho análisis fotográficos exhaustivos a este trío?

¿Qué dicen los expertos sobre las fotos y vídeos de los OnePlus Nord 3, POCO F5 y Pixel 7a?

Fotografía diurna: el Pixel 7a ofrece un rendimiento excelente con gran manejo del rango dinámico, balance de blancos y exposición . Mientras, el Nord 3 se comporta muy bien, pero satura un poco los colores y el rango dinámico es mejorable. Por su parte, el POCO F5 sorprende con un nivel de detalle brutal, buen rango dinámico y solo una leve sobresaturación.

. Mientras, el Nord 3 se comporta muy bien, pero satura un poco los colores y el rango dinámico es mejorable. Por su parte, el POCO F5 sorprende con un nivel de detalle brutal, buen rango dinámico y solo una leve sobresaturación. Fotografía nocturna: los tres tienen un rendimiento excepcional en condiciones de poca luz, pues muestran muy bien los detalles, los colores se ven muy realistas, el rango dinámico es más que correcto y la exposición también.

en condiciones de poca luz, pues muestran muy bien los detalles, los colores se ven muy realistas, el rango dinámico es más que correcto y la exposición también. Retratos (cámara trasera): el OnePlus Nord 3 es el que mejores fotos ofrece (buena separación de objetos, desenfoque, detalle, nitidez y colores). El Pixel 7a le queda increíblemente cerca, pero en ocasiones falla un poco en la nitidez de los rostros. El POCO F5 tampoco está mal, pero la piel de los sujetos tiende a verse pálida y los detalles dependen mucho de la luz.

(buena separación de objetos, desenfoque, detalle, nitidez y colores). El Pixel 7a le queda increíblemente cerca, pero en ocasiones falla un poco en la nitidez de los rostros. El POCO F5 tampoco está mal, pero la piel de los sujetos tiende a verse pálida y los detalles dependen mucho de la luz. Ultra gran angular: como era esperable, el sensor Sony IMX712 del Pixel 7a se impone sobre sus rivales con total facilidad y ofreciendo unos resultados fantásticos. El Sony IMX355 de sus rivales no toma malas fotos, pero definitivamente es inferior (imágenes más apagadas, nitidez regular y algunos problemas de contraste).

como era esperable, y ofreciendo unos resultados fantásticos. El Sony IMX355 de sus rivales no toma malas fotos, pero definitivamente es inferior (imágenes más apagadas, nitidez regular y algunos problemas de contraste). Selfis (cámara delantera): los móviles de OnePlus y Google ofrecen un rendimiento muy parejo , aunque el Nord 3 pierde rendimiento cuando hay poca luz y el Pixel 7a tiene un ligero problema de nitidez. Por su parte, todos aseguran que las selfis con el POCO F5 son «aburridas».

, aunque el Nord 3 pierde rendimiento cuando hay poca luz y el Pixel 7a tiene un ligero problema de nitidez. Por su parte, todos aseguran que las selfis con el POCO F5 son «aburridas». Grabación de vídeos: tanto el Nord 3 como el Pixel 7a son capaces de grabar en 4K @ 60 fps , mientras que el POCO F5 se queda en 30 fps. Esto inmediatamente pone adelante a los de OnePlus y Google, pero resulta que los tres tienen un rendimiento de grabación muy similar.

El POCO F5 no tiene competencia en autonomía, aunque la carga rápida del OnePlus no es poca cosa

Finalmente llegamos al último apartado de esta comparativa, el de la energía. Esto es lo que ofrece cada uno de los contendientes:

OnePlus Nord 3 : batería de 5000 mAh con carga rápida de 80 W.

: batería de 5000 mAh con carga rápida de 80 W. POCO F5 : batería de 5000 mAh con carga rápida de 67 W.

: batería de 5000 mAh con carga rápida de 67 W. Google Pixel 7a: batería de 4385 mAh con carga rápida de 18 W e inalámbrica de 7,5 W.

Con una batería tan pequeña no hace falta siquiera ver las pruebas para saber que el Pixel tiene poco que hacer contra sus rivales. Además, puede que el dispositivo de Google sea el único con carga inalámbrica, pero definitivamente no es suficiente para compensar su penosa carga cableada de 18 W.

Pero ¿qué pasa con los otros dos? Sus baterías son idénticas y el OnePlus Nord 3 tiene una potencia de carga ligeramente superior. No obstante, el POCO F5 hace un uso súper eficiente de su energía, ya que logra sacar más horas de autonomía con la misma capacidad (excepto en el test de navegación web). ¿Quieres las pruebas? Mira el gráfico a continuación:

Conclusiones: ¿qué móvil deberías comprar entre el OnePlus Nord 3, el POCO F5 y Pixel 7a?

Ahora que llegamos al final de esta comparativa seguramente concuerdes con nosotros en que los resultados son increíblemente parejos. Estos tres móviles son completísimos y en varios apartados las diferencias son mínimas, así que elegir uno solo no es tarea fácil. Aparte, el contraste de precios entre ellos tampoco es que sea demasiado y te remitimos a las pruebas:

OnePlus Nord 3 (8 GB + 128 GB) : 449 €.

: 449 €. POCO F5 (8 GB + 256 GB) : 429,99 €.

: 429,99 €. Google Pixel 7a (8 GB + 128 GB): 509 €.

¿Qué podemos concluir? Por su precio, almacenamiento mínimo, prestaciones, excelente autonomía y buen hacer de su cámara (aunque no sea la mejor), el POCO F5 se perfila como la mejor opción. No obstante, eso sería dar un veredicto muy a la ligera, porque lo cierto es que cada uno tiene lo suyo y esto es lo que debes considerar al elegir alguno:

OnePlus Nord 3: cómpralo especialmente si quieres jugar, ya que el dominio de su GPU y pantalla es evidente. Además, sus cámaras se comportan muy muy bien.

POCO F5: debería ser tu opción si piensas en economía, en una excelente autonomía y en tener una potencia global fantástica.